Si yo fuera diputado…

Mtro. Esdras E. Cruz y Cruz.

“(…) pueblo que me escucha, aquí me tienen delante de ustedes y ustedes delante de mí y… Yo, contrariamente a lo que dijo cierto sujeto, que no quiero pronunciar su nombre pero que lo estoy viendo, no representa ningún partido y…tengo ganas de hacer justicias y darle al pueblo lo que el pueblo necesita…” Fragmento del discurso de Cantinflas en la película “Si yo fuera diputado”, 1952

La economía del sur del país presenta el mayor rezago económico, especialmente Chiapas y Oaxaca; aunque claro está, al menos 14 estados que albergan el 48.8% del total de la población se encuentran afectados por la contracción económica, cabe destacar que se habla mucho de que con la entrada del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) México registrará una ligera recuperación de su PIB, sin embargo, las asimetrías regionales se siguen manteniendo y evidentemente el beneficio del T-MEC no será igual para todos los estados.

Las economías del norte del país, ligadas a la industria manufacturera automotriz y otras, serán las mayores beneficiadas en este terreno, solo por resaltar, Nuevo León es la economía más dinámica en casi 40 años y al contrario, Chiapas, el estado más pobre, con más de cuarenta años sin crecimiento alguno y para mayor objetividad, los habitantes chiapanecos necesitarán 700 años para alcanzar el tamaño actual de la economía del estado de Nuevo León, así de discrepante es la economía mexicana.

Chiapas se ubica en el número 22 de las economías del país, por su contribución al PIB es la séptima entidad con la mayor población y ¡vaya!, es la entidad número uno en pobreza en todo México y para acabar de ratificar lo dicho, en el sexenio del 2013-2018, fue el estado con menor crecimiento con un 0.5%; a este ritmo hasta el año 2708 se podría alcanzar un PIB equivalente al que hoy tiene Nuevo León. Otros estados del norte, así como el Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Durango, Colima y Morelos, tendrán el tamaño de la economía de Nuevo León al ritmo de crecimiento que tienen, entre el año 2026 y el 2058.

La entidad con mayor crecimiento en su aportación al PIB nacional en la historia es Nuevo León, es la tercera mayor economía del país con el 7.5% de aportación, incluso recortó a la mitad la diferencia con el Estado de México, la segunda mayor economía del país; el norte sin duda seguirá con crecimientos firmes y sostenidos ya que concentra toda la economía automotriz, la aeroespacial, la electrónica, la financiera, las telecomunicaciones, las del vestido y calzado y la consolidación para este año del T-MEC: basta mencionar a estas empresas que se encuentran domiciliadas fiscalmente en el norte del país, FAMSA, Lamosa Value Grupo Financiero, Casas Javer, Gruma (Maseca), Vitro Cidsa, Softtek, Banorte, Alfa, FEMSA, OXXO, 7-Eleven, DeAcero, Xignux, Minera Autlán, Farmacias Benavides, todas estas poderosas tiendas nacionales e internacionales como podrán darse cuenta, son una de las principales razones del crecimiento social, económico y del bienestar de esos habitantes.

En seis estados de la república se encuentra concentrado el 50% de la economía de México; 10 estados aportan 2/3 partes y 22 entidades el 37%; esta es la estructura más desigual que rige a la décima quinta economía más grande del mundo que es México; cómo se puede observar la inversión privada se encuentra concentrada en el centro y norte del país y el gobierno no transforma su narrativa para atraer y asegurar la confianza a los inversionistas para que puedan realizar los proyectos y programas de gran calado en el sur sureste de nuestra república; si el gobierno no brinda seguridad, certeza jurídica y confianza al sector privado, por más inversión pública que realice o programas sociales que implanten con novedosos nombres, nada cambiará en la desigualdad social del Estado mexicano; Chiapas tiene 200 años de adherido a la nación mexicana, con la esperanza de tener una vida con bienestar y desarrollo, situación que luce muy lejana para este gran estado productor de petróleo, gas y electricidad para una tercera parte de la república mexicana.

Es ya innegable que la incertidumbre de la política interna, particularmente la política pública, económica, ha fracasado en el sur: Chiapas, Guerrero, Oaxaca, tienen el 75% de su población en pobreza, así como también la informalidad de estos estados llega a ser del 70% de la población económicamente activa, luego entonces las entidades con mayor rezago actualmente, muestran que el 76% de los chiapanecos está en la miseria y el 70% de su población ocupada se encuentra en informalidad.

La actual propuesta de reforma que se pretende hacer en materia de energía en opinión de los economistas consultados expertos en esta materia, es preocupante pues importantes inversiones dejarán de llegar para desarrollar y acelerar el crecimiento económico del sur del país; este es un ejemplo de que con esas políticas el sur-sureste seguirá manteniendo un comportamiento débil y de rezago económico, ya que por el lado de la gobernanza no se dan impulsos sólidos para albergar y traer industrias, de tecnología y comunicaciones para instalarse en el sur-sureste; para muestra, los diez estados que concentran el 97.5% de la producción de vehículos ligeros y camiones pesados y otras cinco entidades, concentran casi 2/3 partes de la producción de autopartes.

Es urgente que el gobierno federal actúe y dicte las políticas necesarias urgentes. La miseria es un flagelo nacional, pero particularmente en el sur-sureste, es impostergable reactivar la economía y salvarlo particularmente de este desastre económico y social; se necesitan replantear y redireccionar las políticas de atracción de inversión privada y pública mediante esquemas de Asociaciones Público-Privadas, combinando con mayor inversión y estímulos fiscales para estas zonas económicas olvidadas por más de 200 años a pesar de ser un gran aportador de recursos naturales estratégicos para el país, tales como el petróleo y la energía eléctrica.

Clarísimo está que algo se está haciendo mal, por primera vez en 24 años el PIB nacional descendió sin que haya de por medio una crisis global o sin que la economía de Estados Unidos también disminuyera, no sigamos corriendo el riesgo de mantener un país dividido entre ricos y pobres, entre un norte dinámico y fuerte y un sur débil y olvidado, condenado a un subdesarrollo perpetuo, los partidos políticos, la clase empresarial, los medios de comunicación, la clase política, la estructura del gobierno federal, deben de reflexionar para una verdadera transformación de la política pública mexicana; continuar con la política inercial mantendrá la situación de desigualdad en que nos encontramos.

Al acercarse la próxima elección de 300 diputados y reconformarse la Cámara de Diputados y entendiéndose que la intención y la ideología impregnada de este gobierno es llevar una cuarta transformación de la vida nacional, esta no será concretada de no llevar a cabo una verdadera transformación de los pueblos pobres de México en particular Chiapas y Oaxaca, sin este apostolado no existirá un verdadero cambio, otra vez tendremos solamente una versión pobre y remasterizada de políticos y políticas con grandes enunciados y cero operatividad.

Esperemos que los nuevos diputados y el gobierno federal se llenen de decir:

“tengo ganas de hacer justicias y darle al pueblo lo que el pueblo necesita…”