Letras Desnudas

Mario Caballero

Símbolo de la impunidad

Samuel Chacón Morales es al mismo tiempo símbolo de la corrupción y de la impunidad. Es el más claro ejemplo de la falta de justicia que hay en nuestro país; de que los políticos corruptos pueden hacer con los dineros públicos lo que les dé la gana y no pasa nada. Porque a pesar de que se conocen los desfalcos millonarios que él cometió en contra del erario, sigue libre, disfrutando una vida de lujos que no merece, con propiedades que compró con recursos del pueblo y haciendo negocios con un capital que hurtó siendo presidente municipal de Tapachula, Chiapas.

Tras el atraco de Samuel Chacón nadie asumió la responsabilidad. Nadie hizo nada. Nadie escuchó los gritos de justicia. Hay una filosofía política detrás de la impunidad: el consenso. La impunidad no es el resultado simplemente de la incompetencia de nuestro sistema de castigos. Es consecuencia de una estrategia que convierte a la clase política en cómplice. Aliados, se llaman.

Samuel Chacón hizo alianzas con quienes controlaron al PRI y al PVEM en el estado durante la administración pasada. Entre esos dos partidos políticos hubo sobre todo un consenso, esa idea amistosa de que las diferencias debían silenciarse y las infracciones esconderse. Como nadie estaba libre de culpas, nadie debía señalar a los pillos. Esa política de amistad fue esencialmente un acuerdo de protección. Servir al régimen era resolver las diferencias con discreción y repartir entre los mismos servidores los beneficios del poder. La corrupción fue el alimento cotidiano de ese consenso. Lejos de hacer justicia social al pueblo, entregaron premios y favores a los cómplices. En resumen, el régimen del Partido Verde, muy bien respaldado por el PRI, aplicó la ley sólo para distribuir privilegios, prebendas y amenazas.

Bajo ese régimen, Samuel Chacón obtuvo tanto beneficios políticos y económicos, como protección. Le debe la alcaldía de Tapachula, su riqueza, una diputación federal y los años que lleva viviendo en la impunidad.

PRUEBAS DEL ATRACO

Chacón Morales salió de la presidencia municipal de Tapachula por la puerta de atrás: en medio de protestas, clamores de justicia y escándalos de corrupción. Al momento que buscaba la candidatura a la diputación federal, un grupo de empresarios y ciudadanos pedían que no se le permitiera escalar de puesto y que por el contrario se le abriera un juicio por presuntos desvíos de recursos en su gestión.

Esto derivó en la realización de auditorías. Según información oficial, Chacón Morales dejó una deuda para el municipio por más de 630 millones de pesos.

Ciertamente, Samuel Chacón abusó de su poder y de la confianza de los empresarios. Éstos últimos, queriendo contribuir para el fortalecimiento de la economía de su ciudad apoyaron todos los proyectos de su gobierno, invirtieron sus propios recursos en obras de infraestructura y prestación de servicios, confiando en la palabra del alcalde Chacón que les prometió pagarles hasta el último centavo en un tiempo razonable.

Empero, al final Chacón se desentendió del compromiso que había hecho con todos ellos. Antes de dejar la alcaldía siguió con las promesas de pago, pero una vez comenzó su campaña por la diputación federal se olvidó de todo. Y ya estando en el Congreso de la Unión, ni siquiera recordaba los fraudes que hizo en contra de esa gente y del erario de los tapachultecos.

No dejó dinero ni para pagar la luz. A su salida hacía falta mobiliario en distintas áreas del Ayuntamiento, había equipos de cómputo inservibles, más de doscientos vehículos oficiales descompuestos y otros más que simplemente no aparecían por ninguna parte. No es todo. Dejó sin alumbrado público a la ciudad durante varios años, obras inconclusas, adeudos y sin recursos para el servicio de limpia, por lo cual los carros recolectores de basura llegaban cada dos meses a las colonias. Aparte de la crisis financiera, fue responsable de una gravísima crisis sanitaria.

En su momento, los regidores de Tapachula revelaron anomalías en el manejo de más de 258 millones de pesos en el ejercicio 2013, primer año de Samuel Chacón. Para empezar, dijeron que el monto aprobado para el pago de personal había sido de 83 millones de pesos, pero Chacón ejerció 148 millones. Para el pago de alimentos se autorizó un presupuesto de 250 mil, pero él ejerció más de 9 millones.

Algo en verdad indignante fue la construcción y reconstrucción de la Fuente Atzacua, que consumió más de dos años en su edificación y pese a su insignificante diseño arquitectónico terminó constando alrededor de 34 millones de pesos. Es actualmente una de las glorietas más costosas del país. Un monumento a la corrupción y al cinismo de Samuel Chacón.

La Auditoría Superior de la Federación practicó dos auditorías a la gestión de Samuel Chacón por los años 2013 y 2014, encontrando un daño a la Hacienda Pública Federal por más de 150 millones de pesos.

La primera de éstas, la número 13-D-07089-14-1078-GF-207, descubrió un desvío de recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) por 78 millones 125 mil pesos. Entre los señalamientos destaca que el gobierno de Chacón Morales cometió violaciones a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, es decir, no hizo un manejo ordenado y transparente de los recursos, además de que no proporcionó a la Secretaría de Hacienda los informes sobre el destino que le dio a los dineros.

Incluso menciona que sólo alcanzó una meta del 2.9% del porcentaje del FISM que debió invertirse en servicios básicos, que no ejerció el 94.2% del monto pagado, que no aplicó recursos en localidades de alto y muy alto rezago social y que a pesar de haber destinado supuestamente el 70.1 por ciento de los recursos en obras y acciones de urbanización, en el municipio había insuficiencia de agua potable, drenaje y electrificación.

La otra auditoria, la 14-D-07089-14-1421-GF-645, determinó que el daño que Chacón provocó al erario asciende a los 71 millones 925 mil 400 pesos, que corresponden al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

¿POR QUÉ NO HAY JUSTICIA?

A la sazón, el gobierno de Manuel Velasco y, en particular, el PVEM y el PRI de Roberto Albores Gleason tienen que responder por qué no actuaron contra Samuel Chacón cuando había pruebas de la corrupción. En 2015 ya había evidencias de que el priista había hurtado recursos del municipio, pero como en ese momento estaban más ocupados en repartirse el control del estado, desatendieron las evidencias y prefirieron proteger al saqueador postulándolo en alianza como diputado federal. Y cuando se dieron a conocer los resultados de la Auditoría Superior de la Federación, nadie hizo nada.

La alianza que hubo el sexenio pasado entre el PVEM y el PRI puede verse hoy con claridad como un pacto de complicidad. Que la corrupción de Samuel Chacón siga como hasta ahora intocable no es, a mi parecer, casualidad. Si ese pacto de impunidad no era parte textual de la alianza política entre los dos partidos, fue componente esencial de su existencia.

En fin, ¿por qué no hay justicia? Porque la justicia fue sometida a las estrategias absurdas e inverosímiles de la política. ¡Chao!

@_MarioCaballero