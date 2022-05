Simojovel y la zona llevan 15 diás de bloqueo

Ronda Política

Víctor Lara

Simojovel y la zona está viviendo una situación crítica llevan aproximadamente 15 de bloqueo carretero en un principio ahora ya tienen bloqueo alimentario y de señal telefónica.

Prácticamente están secuestrados, tienen cortado el agua, las tiendas de abarrotes se encuentran cerradas y los que están abiertos tienen los precios por las nubes, las farmacias igual.

Todo por tres bloqueos de municipios circunvecinos que pretenden presionar al gobierno del estado, lo que hasta ahora no han logrado, que se les libere y entreguen el dinero en efectivo del copladem.

Ojalá pronto sea atendido ese grave problema que mantiene a varios municipios en calidad de rehén.

Por lo pronto ayer estudiantes, residentes y habitantes del municipio de Huitiupán, Bosque y Simojovel se manifestaron afuera de palacio de gobierno, y exigieron el desbloqueo de carreteras en dichos municipios ya que afectan a la ciudadanía; así también manifestaron que hace dos semanas fueron privados de la señal de internet, por parte de un grupo de personas que exigen pagos de Copladem.

Seguirán las protestas; Al ver que sus tres presidentes municipales de los municipios afectados por el bloqueo, no han hecho nada, donde están sus diputados, donde están los diputados federales, donde estará los representantes de gobierno, donde está ese líder o supuesto representante de esos pueblos, ah se me olvidaba, Todos ellos están preocupados buscando la forma de imponer su candidato o de ver cómo pueden seguir comiendo del pueblo, es una lástima que solo aparecen en tiempos de elecciones.

No es primera vez que esto sucede, casi sin dos veces al año los bloqueos.

Ya que andamos por ese rumbo el Presidente de Bochil rindió su Segundo Informe de Gobierno de su administración municipal.

Luego de 20 años sin que Bochil tuviera un informe de gobierno público, el ayuntamiento que encabeza Gildardo Zenteno Moreno, sentó las bases para tener una administración transparente, por ello realizó su segundo informe de gobierno, siguiendo el mandato constitucional.

En este informe dio a conocer el estado que guarda la administración municipal, así también habló de los avances que tuvo Bochil en materia de obras, servicios básicos, DIF, seguridad y salud, desarrollo que no sólo se dio en la cabecera municipal, sino también en las comunidades aledañas, beneficiando a sus más de 30 mil pobladores que ven positivamente esta administración y un cambio notorio en todos los rubros.

Algunas de las obras más importantes en este año fueron la pavimentación de 14 mil metros cuadrados con concreto hidráulico en el municipio, la entrega de 137 viviendas, la construcción de 129 baños y 164 tanques, la edificación de 6 muros de contención, la rehabilitación de la cancha de usos múltiples, la entrega de patrullas y moto patrullas haciendo un total de 4 y 7 unidades respectivamente, así como la entrega de equipo para los elementos policiacos, la rehabilitación con pavimento del camino a la localidad Chavarría, además del esfuerzo de las diferentes dependencias durante la contingencia por Covid-19, regalando consultas y medicamentos para el coronavirus, entre otros.

El edil agradeció también al gobernador del estado Rutilio Escandón Cadenas, por el apoyo a su administración, así como al fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca.

“Este es el ejemplo de administrar, hacerlo bien, con consciencia de servir, por primera vez en la historia de nuestro municipio se distribuyeron los recursos con aumentos significativos, se acabaron las viejas prácticas de desvío de recursos en todas las comunidades, solo se ha aprobado la inversión de obra e infraestructura que conlleva a un desarrollo social y una mejor calidad de vida, se logró que se unieran los grupos dispersos con una política social encaminada al bien común”, destacó el edil en su informe.

Zenteno Moreno aseguró que seguirían trabajando en conjunto con la población por un progreso equitativo y por quienes menos tienen.

La audiencia, seguida vía telefónica, de presentación del exministro de Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, inició a las 2:59 de la tarde hora local y duró sólo cinco minutos, en la corte federal del distrito central de California, en Los Ángeles.

Cinco minutos fue el tiempo justo para confirmar que había leído (en español) la acusación en su contra, y se emplazó a una nueva audiencia para el martes de la próxima semana, a las 13 horas, para debatir las condiciones de su detención y la opción de un paquete de fianza.

Mientras, el general más poderoso en el sexenio de Enrique Peña Nieto seguirá en la cárcel, en el Metropolitan Detention Center.

La cónsul Marcela Celorio tuiteó poco después: «Concluyó la audiencia en la que se le leyeron los cargos al Gral. Salvador Cienfuegos. Estuvo debidamente representado por su abogado.

La fiscalía de Estados Unidos acusa al exsecretario de Defensa, general HYPERLINK «https://www.eluniversal.com.mx/nacion/detienen-en-eu-al-general-salvador-cienfuegos-ex-secretario-de-defensa-de-pena-nieto» «_blank» Salvador Cienfuegos, de cuatro delitos, tres de narcotráfico y uno de lavado de dinero, por los que deberá rendir cuentas en un juzgado de Nueva York.

Según documentos que obran en el expediente los delitos se cometieron entre diciembre de 2015 y febrero de 2017, e incluyen manufactura, distribución e importación de heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana, además de lavado de dinero de todos los beneficios conseguidos con el tráfico ilícito de esas sustancias.

Cabe hacer mención que la detención del General, nada tiene que ver el gobierno de México, no se cuelguen sombreros ajenos, EEUU lo detuvo por investigaciones realizadas por ellos…

