Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

Sin pies ni cabeza

La Pandemia pone de rodillas al gobierno federal sin exagerar, el mismo Ebrard dijo que todo el gobierno está implicado en el programa de vacunación al significar la esperanza de aminorar la tragedia. Como es de esperarse, las mujeres son las más vulnerables en esta contingencia, la falta de voluntad de las instituciones para escucharlas genera un ambiente que a nadie conviene, así, el pasado 28 de enero fue encontrada en su habitación y sin vida a Mariana “N”, pasante de medicina que se encontraba haciendo su servicio en la comunidad de La Nueva Palestina, municipio de Ocotzingo. Mariana había denunciado a un médico de la clínica por abuso sexual y acoso, denuncia que no tuvo seguimiento por parte de las autoridades y de la Directora de la clínica a quién Mariana le había solicitado su traslado para alejarse de su victimario. La omisión y la falta de probidad de quienes tenían en sus manos protegerla, concluyó con la muerte de la joven pasante. Su madre, familiares, amigos y compañeros han levantado la voz por justicia para Mariana. La fiscalía del estado giró orden de aprehensión en contra de los probables agresores de la joven por violación agravada, así como de la Directora de la Clínica por abuso de autoridad al desestimar la importancia de su denuncia. A pesar de que desde el 14 de enero inició la vacunación en todo el estado chiapaneco, éste ha sido retrasado por las remesas que no han llegado. Quienes han sido vacunados esperan que pueda lograrse la segunda dosis, de lo contrario el esfuerzo no habrá servido de nada. Para el resto de la población la incertidumbre prevalece ¿cuál vacuna se aplicará? la que nos toque y cuando nos toque. El programa de vacunación podría convertirse en otra mecha más que ponga en juego la vulnerabilidad de la estabilidad del país, la crisis económica, la amenaza de regresar a confinamientos totales, el colapso hospitalario y la falta de recursos en materia de salud, tienen a los gobernantes de los estados bajo un escenario de incertidumbre, por lo que la falta de vacunas y la parálisis de un programa anunciado con exagerado entusiasmo ponen en riesgo la paz social. El registro de vacunación para adultos mayores a través de una plataforma que aún no está ni siquiera terminada genera un gran malestar, un espacio en donde ni siquiera se obtiene una fecha ni un lugar, sólo la promesa de una llamada telefónica con lo que implican éstas en dificultad. La logística no tiene ni pies ni cabeza, nadie es responsable ni de la planeación, ni de la operación, todo está en manos de un gobernante que quiere controlar y acaparar todo desmantelando los protocolos de vacunación que ya existían, convirtiendo cada uno de sus errores en muertes de sus gobernados. Para el Secretario de la Defensa y para el Almirante Ojeda la situación debe ser Dantesca, atados de manos por un poder absoluto, por la imposibilidad de tomar las decisiones para las que están capacitados, desesperados por tomar el control de la Pandemia y poner el orden que un uniformado sabe poner. En sus hospitales también están los muertos y no hay nada más doloroso para un militar que no poder hacer nada por su gente.

La situación del país no se puede describir de otra manera. Sin pies ni cabeza se encuentran todos los asuntos nacionales y hasta los que están fuera de lo nacional. A México no le falta ningún problema, los tiene todos, no hay un solo asunto que no esté mal resuelto, mal gestionado, mal planteado, mal organizado y mal comunicado. Más allá de una incomprensión política de adversarios y de la secuela del pasado, el gobierno federal debió aprovechar la semana de gracia que le dio a las mañaneras el coronavirus, para hacer una profunda reflexión sobre los acontecimientos que hoy amenazan el tan anhelado sueño del Presidente de pasar a la historia como un Juárez. Todos los asuntos que tienen hoy al país en el desasosiego terminan impactando primordialmente la paz social, la polarización que se siembra por todos los frentes entre mexicanos dese el día uno de este gobierno rinde frutos, el polémico Noroña insultó y vitoreó a Ramos Lázaro, edil en un municipio de Oaxaca, que junto con la gente reunida en el lugar a manera de mitin y con el peor de los lenguajes, se hacía el cómico señalándolo de corrupto con la única evidencia de la versión de sus allí simpatizantes, resultado, fue asesinado. El que incendia difamando y sentenciando sin ser juez, se podría convertir en autor intelectual de un posible asesinato. Y así podríamos recorrer uno a uno los temas y uno a uno los estados, migrantes calcinados en camioneta asegurada por autoridades migratorias, Derechos Humanos denunciando el peor de los tratos a migrantes en ambas fronteras y desafiando la política migratoria de Biden a tan sólo 3 semanas de su administración. La caja de pandora en la que se convierte el caso Ayotzinapa o los dimes y diretes entre la FGR y la DEA que no son cosa menor. Pero el recuento de muertos hoy no sólo está en los enfrentamientos entre grupos delictivos o en operativos de la SSPC y de las FA. Hoy los muertos que se suman están en los hospitales, en las casas o lo que es peor, en calles, en coches o taxis o a las puertas cerradas por dentro de algún hospital Público.

DE IMAGINARIA

Ni el número de muertes ni el Covid en su persona lograron hacer entender al Presidente la importancia de enviar un mensaje responsable del uso del cubrebocas, que, de acuerdo a las autoridades científicas de todo el mundo, su uso es indispensable para contener contagios. A pesar de su recuperación, pero debido a la Pandemia, será la primera vez en que el Ejército Mexicano no lleve a cabo su tan espectacular celebración en el Castillo de Chapultepec para conmemorar “La Marcha de la Lealtad”.