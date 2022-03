Sindicalizados Recibirán Aguinaldo De 40 Días

#HASHTAG DE LA SEMANA

#SINDICALIZADOS RECIBIRÁN AGUINALDO DE 40 DIAS. El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó este 5 de noviembre, en el Diario Oficial de la Federación el decreto que establece las disposiciones para el otorgamiento del aguinaldo correspondiente al ejercicio fiscal de 2020, en el cual se suscriben cambios al aguinaldo a que se tiene derecho, considerando las medidas de austeridad ante la pandemia de COVID. En el decreto el presidente López Obrador plasmó su «renuncia» al aguinaldo, a fin de ser coincidente con las medidas de austeridad que ha impulsado su gobierno en la Administración Pública Federal, con el propósito de reorientar recursos para enfrentar la pandemia. Declara el presidente López Obrador «He tomado la decisión de reintegrar a la Tesorería de la Federación el 100 por ciento del monto que reciba por concepto de aguinaldo y gratificación de fin de año en términos de las disposiciones jurídicas aplicables y que históricamente equivale a 40 días por esos conceptos, para que se destinen a dar atención a las necesidades derivadas de la emergencia”. Ordena el decreto recortar de 40 a 20 días de salario el monto del aguinaldo para el personal de nivel de enlace y de mando de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, así como al personal del Servicio Exterior Mexicano que se encuentra en funciones en territorio nacional. Los servidores públicos de base, es decir, aquellos sindicalizados afiliados principalmente a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, serán los únicos a quienes se les respetarán sus 40 días de aguinaldo en los términos de la Ley.

#SE PAGAPENDIENTES CON EL MAGISTERIO INDIGENA. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas cumpliendo con el proceso de pago de deudas pendientes que se tenían con las maestras y los maestros de Chiapas, gracias al respaldo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuyo gobierno ha destinado 300 millones de pesos para atender esta añeja demanda del magisterio estatal. Expresó el Gobernador Rutilio Escandón Cadenas “Me da mucho gusto estar cumpliendo con el pago de estos adeudos en beneficio de nuestras queridas y queridos docentes. Reconozco y agradezco al presidente López Obrador por estas inversiones a favor de la educación de Chiapas”. Explicó que éste es el inicio, pues seguirán saldando los pagos, durante este año y en 2021, con el propósito de concluir los adeudos en el sector educativo. Por su parte la secretaria de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, se sumó al agradecimiento hacia el mandatario federal, al tiempo de informar que a partir de este miércoles comenzaron los pagos a maestras y maestros de nivel indígena, el jueves a los de nivel de secundaria y el viernes a los de educación elemental. Señaló que en la página oficial de la Secretaría de Educación se dará a conocer el calendario de los pagos que se realizarán en lo subsecuente. Cabe destacar que el gobernador Rutilio Escandón ha destacado su disposición y voluntad de sumar esfuerzos con la Federación y el magisterio, para lograr las mejores vías de acuerdo que permitan avanzar en la solución de los diferentes conflictos, y trabajar por una educación digna y de calidad.

#EMILIO ZEBADUA EL DELATOR ES DELATADO. Bien dicen los sabios del pueblo, “que lo que aquí se hace aquí se paga”, y esto es lo que se puede aplicar en el caso de Emilio Zebadúa el ex secretario de gobierno de la época de Pablo Salazar. “Milito” tomó la decisión de delatar ante la Fiscalía General de la República al ex presidente Enrique Peña Nieto y a Rosario Robles, si le otorgan la calidad de “testigo protegido”. Pero, al parecer Armando Saldaña Flores, ex director general de ordenamiento territorial y atención de zonas de riesgo, de SEDATU, se adelantó a los tratos con la FGR y manifestó estar dispuesto a declarar lo que sabe de las operaciones de Emilio Zebadúa y de su equipo por más de 5 mil millones de pesos, que incluyen los famosos proyectos encargados a universidades públicas, entre ellas, la Universidad politécnica de Chiapas, cuyo Rector encargado deberá preocuparse, si las cosas toman una ruta diferente con estas delaciones que se esperan fortalezcan las investigaciones de la FGR, en el caso de la “estafa maestra”.

#UN GIRO EN EL PRI ESTATAL RUBEN ZUARTH ESQUINCA NUEVO DIRIGENTE. Derivado de la invitación que hicieran a Héctor Rovelo para que se incorporara a la dirigencia nacional, Rubén Zuarth Esquinca es nombrado como dirigente estatal priista. En sus primaras palabras como presidente del PRI en Chiapas a convocado a “construir un PRI capaz de generar soluciones ante el hambre, la desigualdad y la falta de oportunidades”.

#RETRATO HABLADO DE LA APITAL DEL ESTADO. Tuxtla Gutiérrez está hundida y abandonada por completo a la delincuencia e inseguridad y lo único que le faltaba es que los puntos más emblemáticos sean utilizados como escenarios para la pornografía, aseguró el activista social Jorge Martínez Salazar, quien lamentó esta situación que pone a la capital chiapaneca en el ojo del huracán a nivel nacional. Aseguró, que hoy por hoy en Tuxtla en ningún lado se encuentra seguridad, la prostitución está a todo lo que da en pleno centro de la capital chiapaneca, lo que representa una grave falta a la moral, lo que se viene a agravar con lo ocurrido en las últimas horas en Tuxtla, donde el reloj floral fue utilizado como escenario para escenas de un filme pornográfico y que se dio a horas de la noche, cuando aún una gran cantidad de tuxtlecos transitaban en sus automóviles. Entrevistado por Carlos Z Cadenas en el programa “Z Digital”, señaló que de acuerdo con el organismo “Observatorio ciudadano” el grado de inseguridad en Tuxtla Gutiérrez es alto, ya que ocho de cada diez ciudadanos se sienten inseguros, que se registran por lo menos 30 asaltos a casa habitación de manera mensual, 22 robos a comercios, en tanto se registró un promedio de 99 robo de vehículos cada mes.

#PELEAS DE FAMILIA ADAN AUGUSTO CONTRA MANUEL BARTLET. Con motivo de los graves daños que ha sufrido el estado de Tabasco, primero por el desfogue de la presa Peñitas y luego por las abundantes lluvias, ha surgido una pelea de familia entre el gobernador de Tabasco, Adán Augusto y el Director de la CFE, Manuel Bartlett. Los daños están a la vista, las demandas de los afectados también, pero no hay dinero. De tal manera que el gobernador de Tabasco está demandando el apoyo de la CFE, para generar acciones de apoyo a los damnificados que suman miles, tanto en el ámbito rural como en la zona urbana. La gente está desesperada, sin casa, son enseres domésticos, sin ropa y sin que comer. Los cultivos totalmente destruidos. Hay raz0nes para angustiarse.

#EL SOSPECHOSISMO DE NAVOR BALLINAS EN LA POLITECNICA. La permanencia de Navor Francisco Ballinas Morales al frente de la Universidad Politécnica de Chiapas, pese a los señalamientos en su contra por haber formado parte del desvío de recursos millonario a través de la llamada “Estafa Maestra”, es inexcusable. Mientras continúa resguardado al frente de esta universidad, y de paso lastimando el prestigio de la misma, dos ex directivos ya fueron vinculados a proceso: Rafael Zozaya Nucamendi, director de Recursos Materiales e Infraestructura, y Rigoberto Jiménez Jonapa, secretario administrativo de la institución, a quienes se les atribuye el desvío de 186 millones 113 mil 374 pesos a través de cuatro convenios de 2015 con la Sedatu. Ocho universidades del país participaron en el mayor desvío de recursos de la historia moderna mexicana, entre ellas la Politécnica de Chiapas, en la que habría maquillado más de 400 millones de pesos mediante un sofisticado esquema de convenios, firmados y validados ¿Por el personal de limpieza? Claro que no, sino por el puño del que hoy se esconde en la cómoda figura académica: Navor Ballinas.