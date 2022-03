Síndico cínico y misógino

Epígrafe

Miguel Ángel de los Santos Cruz, es actualmente síndico con licencia del Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, quien, a decir de sus compañeros regidores, tiene cuentas pendientes con la Auditoría Superior del Estado (ASE) y además de ello, ha acumulado observaciones en la cuenta pública del municipio que en la praxis debería representar, pues una de sus funciones, es vigilar y defender que los recursos se ejecuten con claridad y transparencia.

Sin embargo, todos los sancristobalenses conocen la calaña de este camaleónico personaje, quien, en el último mes, ha solicitado licencia temporal en dos ocasiones al cabildo, según él, haciendo valer sus derechos políticos-electorales y cumpliendo con la ley, cuando lo único que hace es torcerla y no cumplir con sus obligaciones.

El pijijiapaneco se mofa de los términos legales que debería acatar, se presume como un excelso jurisconsulto, pero, sabe perfectamente que, si desea participar en los próximos comicios, debería apegarse a la ley…

De nadie es ajeno, que el síndico con licencia es uno de los principales operadores políticos y brazo derecho de la presidenta Jerónima Toledo Villalobos. También se comenta en los pasillos del palacio, que ha hecho mal uso de los recursos públicos, con los cuales ha beneficiado a sus amigos y alimentado sus perversas aspiraciones.

A este servidor público no le interesa dejar abandonadas sus obligaciones como representante de pueblo, está muy claro que sus pretensiones son las de participar en el proceso interno de Morena, con todo y las nulas posibilidades que tiene, en su desesperada búsqueda de la alcaldía de San Cristóbal.

Por ejemplo: en la sesión de cabildo del pasado martes 23 de febrero la ciudadanía expresó su malestar por la falta de atención de asuntos que datan del 2019, y que estaban bajo la responsabilidad del síndico municipal. ¿Y qué creen?, ¡Le valió una pura y dos con sal!

La ciudadanía sin duda está enojada, exige su renuncia y no una licencia de 15 días, otra de las opciones es que la suplente asuma el cargo, pero, ¿Qué creen?, no la deja subir, porque sabe perfectamente que sus corruptelas quedarían descubiertas. Por ello la negación de su cabildo a seguir presentándose a estas canalladas.

Todas estas anomalías ya son de conocimiento público, tan es así, que la dirigencia nacional de Morena, encabezada por Mario Delgado Carrillo, ya tiene una radiografía completa de lo que ocurre en las tierras coletas.

Por cierto, también me comentaron que, Miguel Ángel de los Santos Cruz, fue acusado en la última Sesión Ordinaria Pública Virtual de Cabildo, de misógino y de violentar los derechos políticos de una de sus compañeras regidoras, ya que aseguró que la negativa de su compañera al no aprobar la segunda licencia temporal del síndico, era porque no tenía autonomía y obedecía órdenes.

Pobre, el encargo le quedó inmenso, no era de su talla la sindicatura de la bella San Cristóbal de Las Casas. Ojalá y por el bien de la ciudadanía, este personaje se vaya y nunca vuelva.

En Suchiate, Sonia Elonina Hernández Aguilar, “La chona”, mordió el anzuelo, la chamaquearon con eso de inscribirse a Morena, a pesar de conocer claramente la liturgia profesa en el código de elecciones y participación ciudadana, optó por una vía donde jamás será bien recibida. Abandonó a Mover a Chiapas, partido por el cual fue postulada y salió triunfante en 2018 y migró a otro instituto político para buscar la reelección.

Sus asesores y testaferros aseguran que se la prometieron en el palacio, otros dicen que su padrino “Alejandro Encinas” será quien meta las manos al fuego por ella, otros todavía más perdidos aseguran que fue ungida por el mesías, lo cierto de todo esto es que, a “La chona” la acorralaron, la metieron a la congeladora y lo peor de todo, la hicieron que a través de sus cuentas oficiales se hiciera “harakiri”.