Guillermo Soto

Sismos sabatinos con epicentro en Huixtla; causaron temor entre la población y, no hubo daños humanos ni materiales: PC

El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer que la noche del sábado 14 de marzo, se produjeron dos sismos con epicentro en el municipio de Huixtla, con un intervalo de 33 minutos con 43 segundos, entre el primero y más intenso que se sintió a las 19 horas con 22 segundos y con una magnitud de 5.1 en la escala de Richter, y el segundo a las 19 horas con 55 segundos y de 4.0 grados en la misma escala, con una profundidad de 75 kilómetros. Ambos temblores fueron sentidos en forma trepidaría, pues la mayoría de personas coincidieron, en el sentido de decir que, la tierra brincaba y retumbaba por la fuerza de ambos movimientos.

Aunque los sismos fueron localizados en la tierra del colibrí y la legendaria piedra, se sintieron no solamente en toda la franja de la costa, sino en muchas otras partes del estado, así lo hicieron saber a éste columnista, amigos periodistas que viven en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez e incluso de Pichucalco y Palenque cuando conmovidos por las noticias que se hicieron patentes, casi inmediatamente a través de las redes sociales del internet, llamaron a la mesa de redacción de nuestras oficinas o bien, al número telefónico móvil personal, para preguntarnos si nos encontrábamos en óptimo estado de salud física.

Edil recorrió y verificó edificios públicos y calles de la ciudad tras el temblor

La coordinación municipal de Protección Civil de Huixtla a cargo de Carlos López, explicó que después de un recorrido con agentes de la policía municipal y, a bordo de patrullas no cuantificaron ningún daño material entre las viviendas y edificios públicos, tales como escuelas, mercados y tianguis, así como parques y jardines, pues en ocasiones anteriores de tales sacudidas producidas en años atrás, prácticamente destrozó muchas aulas en las escuelas primaria federal Adolfo López Mateos, la cual hubo la necesidad de demolerla e INIFECH, construyó un nuevo edificio, así como en la escuela del estado Manuel Rea.

Entrevistado vía telefónica el alcalde José Luis Laparra me comentó que personalmente se encontraba haciendo un rondín, por calles y avenidas de la ciudad, viendo en el exterior de las construcciones sino habían daños materiales, sin que hasta el momento se tuvieran reportes que lamentar en ese sentido, que lo más importante para su administración y gobierno era la integridad física de la ciudadanía, además que ya le había informado por ese mismo medio de comunicación al gobernador Rutilio Escandón Cadenas, en el sentido de que todo se encontraba en orden y sin novedad que lamentar.

Miedo y zozobra hubo entre la población por posibles replicas

Dijera el refrán, estoy tan acostumbrado a tus desprecios que, tus caricias me ofenden. Pues sí, son tantos y tan seguidos los movimientos telúricos que se dan en nuestra región, y somos sabedores que vivimos en zona de alta sismicidad que, ya estamos acostumbrados a esos temblores y traqueteos que nos brinda la Madre Naturaleza, sin embargo, como en años atrás esos tipos de sismos han provocado, la caída de viviendas de barro, ladrillo y tejas no deja nadie de salir corriendo, en busca de seguridad en el patio del hogar o bien saliendo despavorido con la familia a las calles.

La noche del sábado no fue la excepción del asunto y, ahí se quedó mucha gente platicando y haciendo posterior tertulia por tales acontecimientos, los cuales cimbraron no solo la tierra sino la actitud y comportamiento de las personas que, aquí nacimos o aquí vivimos. Después de la tormenta llegó la calma, y como era día de asueto por ser sábado y además con fecha de hoy no habrá clases en las instituciones escolares, por haberse recorrido el natalicio del prócer oaxaqueño Benito Juárez, formándose así el primer “puente” del año 2020, hubo improvisada reunión en las arterias citadinas y la alegría y encuentro hizo olvidar ese mal momento que se vivió.

