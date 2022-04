Asesoría Legal

Situación económica de México

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

La administración del gobierno actual debe entender que los empresarios y empresarias necesitan de su ayuda, tal vez en muy pocos económica y en otros facilitando los trámites ante las diversas dependencias, hay empresas que necesitan de certificaciones y las dependencias aparte de no tener ninguna iniciativa, les ponen trabas, hablo en general y para todo el país, la situación económica actualmente en México no está bien, hay personas que tienen mucha iniciativa y con lo poco que tienen guardado lo quieren invertir en comercio o pequeña y mediana empresa, lamentablemente como siempre, la metodología burócrata se impone como siempre, creo que únicamente cambiaron al presidente del país mas no a los empleados de las diversas dependencias porque son los que ponen las trabas, no es el presidente López Obrador el que tiene la culpa, mucho menos cada Gobernador de Estado, los culpables son los titulares y empleados administrativos de cada dependencia tanto federal como estatal, que les cuesta aprobar ciertos reglamentos que beneficien no solo a las empresas productoras del país, sino a la gente que busca trabajo y no lo encuentra con esta pandemia, muy probablemente el Presidente López Obrador no sabe lo que está pasando al interior de las dependencias y sería bueno que lo supiera, es por ello, que en enero MERCADOTECNIA DE MEXICO hará de su conocimiento al presidente López Obrador lo que está pasando al interior de cada una de las dependencias federales y de Estado, porque el presidente es la primera autoridad del país y como tal debe meter en cintura a quienes ponen trabas a los demás para salir adelante, se necesita reactivar la economía a todo lo que da, nuevamente hay orden de que los negocios cierren y solo algunos que son los más indispensables mantengan abierto y hasta cierta determinada hora, hay ciertos Gobiernos que tienen que recurrir al toque de queda, eso es una mala y antigua estrategia que solo se presta para actos de corrupción e impunidad por parte de policías deshonestos, por ejemplo, los operativos de alcoholímetro de igual manera se prestan para actos de corrupción, no es así como se remedian las cosas para que los conductores manejen ebrios y evitarlos, es también una súper estrategia antigua, hay que recordar que la mayoría de los elementos de vialidad y policías son acosadores, debido a que a las mujeres choferes les piden sus datos y número de teléfono y luego les llaman o les mandan mensaje acosándolas, no se debe permitir que los elementos de la policía o de vialidad tengan acceso a los celulares de las personas porque es invadir la privacidad de los derechos de los y las mexicanas, se debe legislar más en ese punto, pero, en relación a las empresas establecidas en México deben tener el apoyo total del gobierno tanto federal como del Estado y facilitarles los trámites que ellos deseen, es un derecho que los empresarios tienen y no lo usan, de igual manera es importante formular proyectos e ingresarlos a la dependencia correspondiente dependiendo el giro solicitando recursos económicos, ya que lamentablemente por el Covid están a punto de desaparecer más empresas de las que ya se han ido y cerrado sus puertas tanto nacionales como extranjeras, es triste ver como cierran sus puertas y las personas se quedan sin trabajo, reflexionando la situación, probablemente no es el gobierno federal ni la cabeza que es el presidente López Obrador el que está mal, sino, los empleados administrativos y titulares de las diversas dependencias establecidas en todo el país con sus respectivas oficinas como son CONAGUA, SEMARNAT, SAGARPA, etcétera, dependiendo el giro de cada empresa, MERCADOTECNIA DE MEXICO si se ha dado cuenta que al menos la jefa de la Ciudad de México ha anunciado apoyo a las empresas establecidas en la Ciudad de México tras el segundo confinamiento, eso es realmente lo que debe hacerse, por el bien no solo de las empresas sino de quienes trabajan ahí y sus familias dependen de ello, MERCADOTECNIA DE MEXICO una vez más presentará en enero próximo bajo el folio 003/2021 una investigación a fondo en contra de CONAGUA, SEMARNAT y otras dependencias por no permitir que los usuarios tengan acceso a la información de sus trámites, así como de los proyectos de recursos de fondo perdido, y algo más peor, las empresas productoras cierran porque no obtienen la certificación para poder realizar negocios internacionales, muy probablemente porque los mismos empleados administrativos de las mencionadas dependencias tienen familiares que son dueños de empresas y son los que por lo regular podrían llevarse los apoyos del fondo perdido y dejar fuera a los demás, no se debe permitir el favoritismo, por ejemplo, si algún usuario de Conagua de cualquier Estado del país ingresa sus trámites para tramitar una concesión y ésta se encuentra bien o mal requisitada, lo menos que pueden hacer es apegarse al artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales y emitir un escrito indicando si es procedente, y si no es procedente entonces orientarlos para que administren bien sus documentos y entonces ayudarlos, lamentablemente México solo tiene en todas y cada una de las dependencias puros Godínez, únicamente empleados de oficina sin ninguna ambición positiva en la vida y sin ninguna visión futurística, es al Presidente Andrés Manuel López Obrador a quien MERCADOTECNIA DE MEXICO le va a informar sobre los malos manejos de las dependencias en este mismo enero del 2021, otro ejemplo es, Movilidad y Transporte, por ejemplo, la empresa chiapaneca denominada SOCIEDAD COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO Y SUB URBANO DEL MUNICIPIO Y CIUDAD DE TAPACHULA CHIAPAS, S. C. de R. L. de C. V. le han atrasado concesiones para operar como transporte público, una empresa bien evaluada y en la cual no busca desplazar a ninguna otra empresa, pero su visión es prestar un servicio de calidad, honradez y con mucho respeto, y que en dado caso, si no se le otorgan las concesiones a más tardar el lunes 15 de febrero, ellos podrían iniciar operaciones el día 16 de febrero de 2021 bajo un amparo tanto en rutas locales en la Ciudad de Tapachula, Chiapas como en rutas foráneas, con el apoyo de algunos Diputados Federales y Senadores, ya que su visión es prestar el servicio de transporte de pasajeros con un costo bajo en apoyo a la economía familiar por culpa de la pandemia, e ingresar inmediatamente también servicio de transporte público a las comunidades más alejadas, de la misma manera se le debe facilitar apoyo de recursos del fondo perdido a la mencionada empresa porque en si el apoyo es directamente a la movilidad, para que la gente en general tenga un servicio de primera calidad, no un servicio cualquiera, lo importante de la economía en México es que debe moverse al cien por ciento, todos debemos contribuir, es por ello que los empleados de las dependencias de gobierno federal y estatal deben prestar un buen servicio y tener un poco más de visión si es que quieren algún día escalar a puestos de dirección.