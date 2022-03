Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Solamente en el Sur del país, se podrán instalar fábricas de cervezas: AMLO

*De ahora en adelante fabricas cerveceras en el Sur, no en el Norte. Chiapas se puede beneficiar.

Este fin de semana en “La Mañanera”, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, puso el dedo en la llaga sobre la importancia que tiene el invertir en la frontera sur, (Chiapas y Tabasco) con las fábricas de cerveza, y que ya no se darán permiso para construir en las entidades del norte y centro del país, sino únicamente en el sur como Tabasco y Chiapas, donde el agua aun sobra, por lo que ahora es cuando Chiapas se ponga abusado para que en su territorio se instalen este tipo de empresas que serán un detonante en el desarrollo de la entidad, Por el número de empleos que se usan en estas fábricas de cerveza, contándose que en Chiapas tenemos todo el agua del mundo, para este tipo de desarrollo industrial.

López Obrador, señaló que se tiene que poner orden en todo el tema del agua, y que su gobierno podría dar todos los permisos para que se instalen plantas cerveceras, pero en el sur del país “pues miren cuánta agua hay” -en referencia a las inundaciones que afectan Tabasco y Chiapas- y no en el norte de México, donde, recordó, hay falta del agua.

“Permisos para que pongan cerveceras, todos, pero allá en el (río) Grijalva y el Usumacinta. Miren cuánta agua, pero allá sí se dan los permisos, porque allá nos afecta el agua por las inundaciones, pero en el centro, norte del país no hay agua y lo que se tiene que garantizar es que no falte el agua para el uso humano, para las personas, eso es lo primero”, dijo.

“En el liberalismo en términos económicos era o es dejar hacer, dejar pasar, el Estado no existe, cada quien hace lo que beneficia en términos económicos. El Estado tiene que poner orden para proteger el bien general, el bien de todos sin limitar la participación de la sociedad civil, pero si tenemos que procurar siempre un interés general, no crecer por crecer o lo que importa es solo la situación económica, solo lo material, no, progreso sin justicia es retroceso. Sí queremos crecer, pero con bienestar y cuidando el medio ambiente”, agregó.

El presidente López Obrador señaló que el agua se debe de destinar principalmente para el consumo humano y, en segundo lugar, para la agricultura en cultivos básicos “y después para la industria, pero si tiene que ponerse orden. Así el amiente.

El Fiscal de Chiapas reconoció en el municipio de Arriaga que hay vientos de seguridad, justicia y paz.

El Fiscal General de Chiapas, Jorge Llaven Abarca destacó en el municipio de Arriaga, que este importante municipio de la Costa de Chiapas, ha logrado consolidar un proyecto de unidad con la Federación y el Estado, garantizando con ello seguridad, justicia y paz a sus habitantes. Llaven Abarca expresó que con la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Rutilio Escandón Cadenas se han diseñado Mesas Regionales para que las autoridades federales, estatales y municipales trabajen en coordinación a fin de mantener la gobernabilidad en todo el territorio chiapaneco.

Todo se dio dentro del marco de la Entrega de Equipamiento para el Fortalecimiento y la Dignificación de los Policías Municipales en Arriaga, donde estuvo acompañada de Gabriela del Socorro Zepeda Soto, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana,

El responsable de la procuración de justicia en esta puerta del país, fue concreto: “Hoy en Arriaga hay vientos de seguridad, justicia y paz, Arriaga es más que intereses de grupos, es unidad y progreso, Arriaga no merece vientos de olvido, merece vientos de progreso, de unidad y trabajo en equipo. En la Fiscalía del Estado tenemos el compromiso y voluntad de caminar juntos, hoy la tarea más importante es garantizar la paz y la tranquilidad de las y los chiapanecos”, declaró Llaven Abarca.

Al final volvió a ser un llamado de conciencia a los presidentes municipales para que acudan a las Mesas Regionales. Así las cosas.

Diario de Chiapas, cumple con la salud de sus trabajadores con vacunación de influenza.

Este viernes Diario de Chiapas, preocupado por la salud e integridad física de su personal y colaboradores, llevó a cabo la aplicación de vacunas contra la Influenza, por lo que este rotativo se ubica como una empresa socialmente responsable. Con el objetivo de mantener un lugar de trabajo saludable, se procedió a realizar la vacunación al personal de manera gratuita. El Diario de Chiapas se ubica como la única empresa en la entidad que deja constancia de su preocupación por salvaguardar la salud de sus trabajadores y al mismo tiempo de sus familias.

La influenza es una enfermedad respiratoria grave que puede provocar incapacidad laboral, hospitalización y en algunos casos hasta la muerte, razón por la cual los directivos de esta organización multimedia tomaron la determinación antes mencionada. Explicaron que con esta campaña de vacunación se consigue reducir los contagios de enfermedades de las vías respiratorias, tanto en clientes, familiares y trabajadores. La vacunación es un bien no cuestionable que debe ser defendido, fomentado y financiado por las instituciones y autoridades correspondientes. Es muy importante que esta actuación preventiva primaria esté al alcance de todos los ciudadanos del mundo.

Por instrucciones de sus directivos Gerardo y Rogelio Toledo Coutiño, se hicieron las gestiones correspondientes para lograr que el 100 por ciento del personal cuente con esta vacuna, como una medida más de protección para hacer frente a las enfermedades de esta temporada. Diario de Chiapas a la vanguardia como una empresa socialmente responsable.

Rapiditas. – Otro movimiento de ajedrez muy interesante hizo el PRI estatal, que dirige Rubén Zuarth Esquinca, al nombrar a Roberto Serrano Altamirano, como dirigente estatal de la CNOP. Con experiencia a nivel nacional en los Pueblos Indígenas, Serrano Altamirano, tuvo también el aval de la dirigencia nacional de la CNOP. Un movimiento en el tablero electoral con rumbo al 2021, muy acertado y congruente…. El pasado miércoles, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que los diputados de Morena han hecho un buen trabajo y han demostrado su lealtad a la 4T y al Presidente de la República, por lo que los invitó a que busquen la reelección. El diputado federal del guinda del XII distrito electoral federal, José Luis Elorza, hasta Suchiate fue a dar, para que le dieran una limpia a base de un “zopilote negro que le restriegan en la espalda”, porque ya dijo que él puede ser reelecto. Anda peor que una quinceañera que hará su fiesta. Que se recuerde que ya no va a estar en la boleta electoral la figura de López Obrador…La Secretaria de Igualdad de Género, María Mandiola Totoricaguena, es el nombre que retumba en las entrañas de la administración pública estatal, para ser ungida candidata de MORENA a la Presidencia Municipal de Tuxtla Gutiérrez. Ella fue regidora propietaria de representación proporcional por el Partido Acción Nacional (PAN) quien presentó licencia definitiva al cargo, un par de meses de ser regidora municipal, para ser más exactos un 7 de diciembre del 2018, un día antes de la toma de posesión del gobernador Rutilio Escandón. De regidora paso a ser secretaria de Igualdad de Género y de Panista a ser de MORENA, sin tener aun la prueba oficial del partido guinda. …DIXE.