De Adicto a ADICTO

Ernesto Salayandía García

Somos mucho los necesitados, pocos los elegidos

Las características de la enfermedad

Yo no quería entender, no sabía, que mi enfermedad es física, que el mal está dentro de mi cuerpo, desconocía, que es, progresiva, incurable y mortal, que mi enfermedad es burlona, contagiosa, que tiene infinidad de características como la neurosis, las frecuentes depresiones, los brotes de envidia que en un alcohólico es veneno puro, pero no es más que una manifestación de la nula sobriedad que el individuo puede alcanzar, es, mi enfermedad cruel, porque toda la vida he hecho daño y me he dañado y después de que dejo de consumir, sigo lesionado, continuo con los patrones de conducta equivocados, con los defectos de carácter, los pensamientos sicóticos a todo lo que dan, mi celotipia infernal, sin olvidar mis miedos, frustraciones y traumas, es, sin duda, una enfermedad sumamente compleja, con alcohol y drogas, o sin ellas, muchos viven en plena borrachera seca, con sus emociones a flor de piel a pesar de tener años y años de abstinencia.

¿Qué es la abstinencia y la sobriedad?

A través de tantos años, el cuerpo se acostumbra a recibir su dosis diaria de las dos caguamas o más, se acostumbra al litro de licor, igual, a la intoxicación que le doy con el cigarro, por supuesto, acostumbro a mis emociones a sentirse anestesiadas con los anti depresivos, voy creando necesidades de darle a mi cuerpo las sustancias toxicas, llámese THC, que es mariguana, llámese cocaína, heroína, morfina, llámese lo que se llame, mi cuerpo pide la droga y cuando entro en un síndrome de abstinencia, por decir, a un centro de rehabilitación, encierro o anexo, a la cárcel, o un hospital, mi cuerpo quiere y pide droga, las manifestaciones de la ansiedad, se manifiestan con un fuerte dolor de huesos, incluso, te duele todo, hasta las pestañas, te pega el encierro con dolor de muelas, en mi caso, comencé a arrojar sangre y coágulos cada vez que iba a obrar, el síndrome es muy duro, más aun cuando la abstinencia no se trata adecuadamente y la mente del interno, del enfermo es secuestrada por los pensamientos negativos, por la loca de la azotea que manda mensajes psicóticos, patológicos, a todo lo que da, por ello, en este sentido, muchos anexados, salen y se revientan a las primeras de cambio. Muchos padrinos de padrinos, están podridos en envida, solo han tapado la botella. –

La enfermedad es de por vida

Muchos enfermos que tocan fondos, como son los accidentes viales, que te corran del trabajo, que tu negocio se vaya a la ruina, un divorcio, la violencia doméstica, el auto robo, los fraudes, fondos como quedarse dormido en las lápidas o tirada en la calle, fondos crueles, como la soledad y la frustración, y otros más, solo así, la persona acepta que tiene problemas con su manera de beber y de intoxicarse y se acerca a un grupo de Alcohólicos o Narcóticos Anónimos y comienza a ir a diario, por presión con la esposa y la familia, por recomendación de la empresa donde labora o por indicación de la autoridad, mientras no vaya por su propia voluntad con la mejor disposición de cambiar, las juntas serán aburridas, maratónicas, tediosas, como decía un amigo, que murió de cirrosis hepática porque no se aceptó como enfermo, las críticas, la envidia y todas las características de la enfermedad generarán el abandono del recién llegado y a los pocos días, estará hundido en alcohol y drogas, mas resentido con medio mundo. En mi caso, Alcohólicos Anónimos, salvó mi vida y por supuesto que viví y sufrí la borrachera seca.

No he visto a nadie que pueda ganarle a la adicción

Muchos mediocres, confunden la enfermedad con un resfriado, van a sus juntas diarias, aparentando ser lo que no son, se van a comer o a cenar y se dan permito de tomar un par de copas de vino tinto o tequila.- Mi problema, me dicen.- Es la cocaína, no el alcohol.- Luego el alcohol les gana y regresan a la cocaína y a otras drogas, muchos van a grupo a ligar, a tratar de apadrinar a las jovencitas, a las maduritas , a ser farol de la calle, obscuridad de su casa, a jugar la parte, sintiéndose líderes del rebaño y gerentes del grupo.

Gracias a los Alcohólicos Anónimos

Sé que el tiempo no es recuperación, la recuperación son los hechos cuando en verdad te demuestras a ti mismo que has cambiado, aun así, celebro mis primeros 21 años libre de alcohol y drogas, celebro mis primeros 18 años sin fumar, me siento muy contento al haber erradicado mi celotipia infernal, esa obsesión que casi me causa la muerte, abandoné mis patrones de conducta y he trabajado en mis defectos de carácter, hoy, solo por hoy, el cavernícola emocional no explota ni agrede con su lengua y con sus manos a nadie, no me engancho, aunque trato de no hacerlo a veces me gana y como que el neurótico que está dentro de mí, quiere volver a salir, gracias a mis juntas, a mis servicios, hace años que no sufro de una depresión, ni mi estado de ánimo es de autoestima baja, no uso ningún tipo de estimulante químico, no soy fármaco dependiente, he logrado tantos cambios en mi vida, que hoy disfruto mi relación de pareja, este año nos vamos a luna de miel a celebrar 29 años de casados, disfruto el crecimiento de mis hijos, el sentirme útil y sentirme muy ceca de ellos, me hace verdaderamente feliz. Las mieles del programa de Alcohólicos Anónimos las gozo en plenitud

El perfil de los adictos

Un drogadicto, un alcohólico, como yo, es un enfermo emocional, con una inteligencia diferente, distinta, no superior, pero es especial, noble por las buenas, temerario por las malas, tiene un cúmulo de defectos de carácter y patrones de conducta como el ser infantil, inseguro, mentiroso, se le da por postergar, es el hombre del mañana, es hipersensible se resiente de todo y de nada, con facilidad claudica, no termina lo que inicia, no tiene el sentido de comprometerse, por supuesto que es ingobernable, rebelde, inestable, insatisfecho, vive en el pasado, es maniaco depresivo con la auto estima baja, se auto destruye y sus pensamientos son sicóticos, negativos y en contra de él mismo, su manera de ser, de pensar y de actuar, lo lleva al fracaso en sus relaciones de pareja, todas, son enfermizas, destructivas, no se halla en ningún lado, si lo contratas de mesero, ve con lupa los errores del negocio, quiere hacer grandes cambios, tiene visión, pero no tiene acción, es un tipo de palabras, no de hechos, muy bueno para criticar, pero no para hacerse un examen de conciencia, tiene mucha ansiedad, es nervioso, está lleno de miedos y recae, simplemente porque nunca se ha levantado y cunado va a grupo o hace uso de la tribuna, da la clase y cuando dejas de hablar de ti, estás tan hueco como los muéganos.

El punto negro en la hoja blanca

El síndrome de abstinencia tiene muchas características, como el ser negativo, negativo, negativo y no hay cosa más fastidiosa que vivir a lado de una persona que siempre le pone, pero a todo, se llena de excusas y pretextos, ven el futuro, piensan por las personas y sus decisiones son equivocadas. Vengo a compartir, no ha competir. – Vengo por mí, no por ti. – 614 256 85 20

