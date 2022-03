Epígrafe

Marco Briones

“Suela, Saliva y Sudor”

La incógnita ahora estará encaminada hacia el nombre de la persona que portará el estandarte del movimiento de regeneración nacional, forzosamente y en estricto sentido de identidad partidista, tendría que ser un personaje nacido al interior de las filas de morena, es decir, uno formado en casa, que conozca a detalle los orígenes y con la capacidad de conciliar el descontento que las bases, militantes y simpatizantes han externado estos últimos años, sobre todo, por el abordaje de piratas y saqueadores provenientes de otros partidos políticos que encontraron la oportunidad y se encarnaron en ese movimiento genuino.

Por ello, considero que el próximo portador del banderín vinotinto en Tapachula, deberá tener la capacidad de sanar heridas, de ser cercano a las bases y principalmente al pueblo. Alguien que siga los pasos del presidente López Obrador y que, dentro de su acervo político conozca e implemente aquella frase de “Suela, Saliva y Sudor”, recorriendo a pie las calles, los parques y mercados (suela), convenciendo a la gente con ideas claras y argumentos sólidos en discursos que muevan almas y que aceleren corazones (saliva) y con trabajo, trabajo y más trabajo (sudor).

En Tapachula solo un par de personajes cumplen con esos requisitos, uno de ellos es tan disciplinado con la política obradorista, que simple y sencillamente hará lo que digan las mayorías, el otro y no por el orden, menos importante es una dama, quien ya demostró carácter y calidez humana, y por supuesto una tremenda capacidad de gestión, que a propios y extraños ha dejado asombrados.

Morena no necesita de fifís, de los que saludan desde sus carros último modelo, de los que huelen a perfume italiano, no necesita de vestimentas finas de diseñador, tampoco necesita de personajes ligados a excesos.

Morena necesita hombres leales y cercanos al pueblo, necesita de mujeres de a pie, que muevan almas y que garantice estabilidad y desarrollo, pero sobre todo, que garanticen abatir la corrupción.

Así que, partiendo de este breve análisis, solo abonaré que el próximo candidato a la alcaldía de Tapachula por el movimiento de regeneración nacional, primero tendrá que pasar por un filtro llamado “encuestas”, las mismísimas encuestas por las que pasó Mario Delgado, ahora dirigente nacional.

¿O apoco creían que sería de a dedazo como en la vieja escuela?

Por lo tanto, no descarte la posibilidad que, en una de esas, el fifí al que tundieron esta semana en las redes sociales sea bajado antes de tomar carril, pues en estos primeros ejercicios de percepción en redes sociales, claro está que no tiene ni tantito arraigo social. ¡No lo quieren!

Breves epígrafes. –

Ante la falta de posicionamiento de los candidatos afines a morena, no descarte la posibilidad de que en una de esas la actual alcaldesa de Tapachula, sea una opción para continuar. Su trabajo al frente del municipio ha sido eficiente, es claro que está en los ánimos de la sociedad tapachulteca y ha sabido gobernar, recorriendo cada rincón del municipio y estando cercana a la sociedad. ¡Al tiempo!

+++++++

La oportuna intervención de las autoridades municipales y estatales para habilitar el paso en el libramiento sur de Tapachula, ha traído beneficio para miles de usuarios que transitan por esa importante arteria, aun cuando el paso es provisional en lo que se reconstruye el puente dañado, es claro que la movilidad en esa zona ha mejorado y con ello se impulsa a la generación de economías en ese municipio. ¡Bien!

+++++++

Aunado a la habilitación del libramiento sur de la ciudad de Tapachula, se continúa con el crecimiento urbano y la modernización de calles y avenidas, es un hecho que la administración de Rosa Irene Urbina está cerrando el año con la construcción de importantes obras y con ello la ciudad también crece y se transforma. ¡Bien!

+++++++

Si la aritmética no me falla, este fin de semana se hará oficial el triunfo de Joe Biden, un triunfo cerrado pero con muchas lecciones, una de ellas es que las redes sociales nuevamente jugaron un papel importante en la decisión del rumbo de un país, tal y como ocurrió en 2018 en México, por lo tanto, he de insistir que en este próximo proceso electoral intermedio, habrá un buen número de votantes que no serán manipulables y si bien informados, con la suficiente capacidad de razonar los votos, y es ahí donde la vieja guardia termina perdiendo todas las batallas…