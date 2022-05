Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

SUICOBACH: NO a cacicazgos sindicales, SI a la transparencia económica

En rueda de prensa, el Secretario del Trabajo del SUICOBACH, Esdras De León Pinto, y el Presidente de la Comisión Electoral para el Proceso de Elección del nuevo Comité Sindical ahora ya en la 4T, Ceìn Teco Archila, advirtieron que los relevos sindicales se deben de hacer con transparencia, claridad y que vaya acorde lo que dice la normatividad de nuestros estatutos. “Ya no se van aceptar, más tropelías, abusos, y perversidades del actual Comité Ejecutivo Estatal, que lleva 18 años de cacicazgo sindical con Víctor Manuel Pinot Juárez, y todavía se quiere reelegir otros seis años”, señaló De León Pinto.

Al fondo en la rueda de prensa con la leyenda “SUICOBACH: En defensa de los derechos de la base trabajadora, con valores, inclusión no imposición”, los representantes del Sindicato Único Independiente del COBACH, señalaron que, desde el mes de febrero, denunciaron las perversidades de Pinot Juárez, donde hizo entrega información fuera de tiempo, y hasta en su momento por los yerros se pudo haber perdido el registro sindical del SUICOBACH. De León Pinto, dio a conocer que hay una nueva reforma estatutaria a la nueva ley laboral, donde se marca el fin del cacicazgo sindical, donde no procede la elección alguna, siempre y cuando no sea el actual Secretario General”.

Esdras De León dijo que es un hecho histórico para la vida interna de los trabajadores de la educación del COBACH. Chiapas, y ante pregunta de los periodistas sobre los presupuestos económicos en estos años, señaló que se va a pedir resultados de las auditorias, que es demanda de los trabajadores, son muchos millones de pesos, que se han manejado y que merecen transparentarse en esta nueva visión sindical que se vive en el país, necesitamos conocer cuando hay en el Fondo de Ahorro”. Dijo que “Las condiciones laborales son democráticas, además que se reclama trasformación”, sostuvo.

Antes Ceìn Teco Archila, dibujó ante los periodistas que llenaron el lugar de conocido restaurant, que ya se expidió la convocatoria para que se lleve a cabo la elección el próximo 6 de noviembre, asamblea general que se llevara a cabo en el plantel 13 de Tuxtla Gutiérrez. Dijo que 13, 14 y 15 de este mes de octubre, será el registro de planillas, y el 16 se decide ¿Cuáles cumplieron con los requisitos y Cuales NO?, después vendrán 10 días de “veda electoral”.

Definitivamente se dio un gran paso para la vida interna de los trabajadores de la educación del Colegio de Bachilleres en Chiapas, o se transparenta todo con un cambio democrático, o se sigue con el cacicazgo sindical, de una sola persona que lleva en el poder sindical 18 años, y que hoy este tipo de cacicazgos chocan con la nueva filosofía de transparencia de la cuarta transformación. Así las cosas.

Chiapas: En puerta mega alianza con PRI, PAN, PRD, y hasta Movimiento Ciudadano.

Las alianzas entre el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, no son nuevas en Chiapas, proceden y datan al menos del proceso electoral 2000, a la que inclusive se sumó el Partido del Trabajo, llevando como candidato a la gubernatura del estado a Pablo Salazar Mendiguchìa, que le ganó al candidato del PRI, Sami David. El PAN y el PRI han coincidido últimamente que con una alianza de varios partidos políticos es posible obtener buenos resultados en las elecciones intermedias de junio de 2021. (Sic).

Es más, en alguna ocasión el mismo Partido Acción Nacional, (PAN) ha propuesto que los candidatos a puestos de elección no necesitan ser militantes del PAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano o del PRI, necesita ser de la sociedad civil, donde también según el PAN se le esta le apostando a la sociedad que dice merece mejor destino, y que está en pláticas y que se espera construir acuerdos para consumar el más amplio frente para para las elecciones de 124 ayuntamientos y 40 fórmulas de diputaciones locales.

Los Panistas advierten que con una alianza de varios partidos políticos es posible obtener buenos resultados en las elecciones de junio próximo en varias ciudades del estado como Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez, Palenque, Villaflores, Tonalá, Arriaga, Huixtla, entre otras, porque la población merece un mejor destino. Para el caso de Tuxtla Gutiérrez considera que a partir de las elecciones de 1995 tres trienios consecutivos le fue bien con gobiernos panistas que encabezaron Enoch Araujo Sánchez, Francisco Antonio Rojas Toledo y Victoria Isabel Rincón Carrillo, pero luego ha venido un declive para la capital. Sobre todo, añadió, durante los gobiernos del Partido de la Revolución Democrática que encabezaron Jaime Valls Esponda, Seth Yassir Vázquez Hernández y Samuel Toledo Córdova Toledo, entre otros. (Con datos de El Heraldo de Chiapas).

En Tapachula, ya tenemos acercamiento con actores políticos de trayectoria, y probada experiencia para encabezar la candidatura a la alcaldía

Ayer domingo el Partido Acción Nacional (PAN), reconoció en Diario de Chiapas, que avanza en la consolidación de un frente partidista conjuntamente con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), en los 124 municipios de Chiapas como Tapachula, con miras al próximo proceso electoral 2021. Inclusive dijo que, en Tapachula, ya tiene acercamiento con actores políticos de trayectoria, y probada experiencia para encabezar la candidatura a la alcaldía. Durante una reunión efectuada en el comité directivo municipal del Partido Acción Nacional Tapachula, Palomeque Archila, explicó que avanzan en las pláticas para concretar acuerdos y sinergias para alcanzar mayores espacios de representación política en las próximas elecciones. ¿Habrá que esperar quien es ese mesías azul en Tapachula?

El dirigente estatal del PAN, Carlos Palomeque Archila, mostró confianza ante la muy probable conformación del frente con el PRI-PRD, lo cual visualiza triunfos arrasadores, gracias a la suma es esfuerzos, certidumbre y respuesta ciudadana, producto del arraigo de los partidos políticos que lo integran, quienes gozan de triunfos en su historia. Cabe señalar que tras la muy probable integración del frente partidista PRI, PAN, PRD, se impulsaran candidatos a distritos federales, locales y los 124 municipios en la entidad Chiapaneca. El ambiente sube de tono en materia electoral en Chiapas.

Rapiditas: El Chiapaneco Emilio Ulloa, quien buscaba la Secretaria General de MORENA, alcanzó más votos por encima de algunos que buscaba la dirigencia nacional. Eso muestra su ascensión política de este instituto partidista, con una bandera de unidad y de haber recorrido 24 entidades federativas, en busca de su aspiración, no eche en saco roto su nombre para lo que venga en MORENA, ante esta calamidad que vive por exigencia de democracia de la militancia… Si “Septiembre es mes del Testamento”, en octubre será el mes de las “renuncias legales de servidores públicos”, en el ámbito federal y hasta estatal. Así que habrá las figuras de dimisiones y enroques por aquellos que buscan una diputación federal u otro cargo de elección popular… Dixe.