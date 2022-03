Linotipe@ndo…

También en el CECYTECH presionan a trabajadores para apoyo “voluntario”

Con eso de la pandemia que está ocasionando el COVID-19, todo mundo está llevando agua a su molino, y déjame comentarle amigo lector que no solo la directora del Colegio de Bachilleres ha impuesto esa política sucia y perversa de los descuentos a los trabajadores para “ayudar” o “apoyar” a los que menos tienen, a los más necesitados y los que se nieguen a acceder a esa sucia y perversa política o estrategia son amenazados con cesarlos o despedirlos, sino que también el nefasto titular del Centro de Estudios Científicos y tecnológicos del estado de Chiapas (CECYTECH), el que lleva por nombre del cantante Argentino y que con esa sucia y perversa política de la coperacha voluntaria de los trabajadores quiere llevarse su Piñón, y para ello ya abrió una cuenta en conocida institución bancaria número 1102366197, donde se depositará lo recolectado o apoyo “voluntario” de los asalariados, los que son de confianza porque con los sindicalizados ni se mete, por cobarde, por temor a que le armen un sainete. Por esa sucia y perversa política o estrategia los trabajadores del CECYTECH manifiestan su rechazo e inconformidad, vaya, existe mucha inconformidad, pero, hay también mucho temor porque se cree un señor de horca y cuchillo por ser el amiguito cercano del inquilino del segundo piso, por eso se dice ser el operador político de su compadre, el IBM del gobernador, aducen los temerosos trabajadores de confianza de esa mal lograda institución educativa, al mismo tiempo subrayaron que Efectivamente, el bajar salarios, “voluntariamente” es una de las peores decisiones de quien lo invento o lo indico, así lo aseveran los molestos trabajadores del CECYTECH, y es muy extraño para los titulares de las dependencias educativas por que deben entender, razonar y saber que es una acción anticonstitucional el retenerle el salario a un trabajador sin orden judicial, pues a nadie engañan que será “a presión voluntaria”, bajo la velada amenaza o “cópelas o cuello”. Que lamentable agregan los trabajadores de confianza, que se haga ese tipo de acciones valiéndose de una pandemia, porque no se dan cuentan o se hacen de la vista gorda que con esa sucia y perversa estrategia o acción dejan mal parado al Presidente de la República, toda vez que la estrategia del ejecutivo es sólo un mes y para los meros “Macucones” y no para la burocracia en general “hasta que pase la contingencia” como se pretende hacer aquí en nuestra entidad, es decir, con esta medida pretende ser “más papista que el papa”. Lo que si habría que interrogar aducen, es que quedan en el aire las preguntas: ¿a dónde irá a parar toda la paga que mochen?, ¿Por qué otros estados no instrumentaron lo mismo?, ¿Y para qué servirán los recursos que proporcionará la Federación?, ¿Por qué solo el poder ejecutivo esgrime semejante medida?, ¿Es realmente un sentido humanitario o solo clientelismo electoral?, ¿Se acabará el “apoyo” económico a los miles de “desvalidos migrantes” que mantenemos?, Dentro del gremio de los empleados del gobierno lo que ha provocado esa medida, sucia y perversa acción es coraje y temor. Indicaron a la vez asentaron que, Coraje, porque los incrementos salariales que, durante años, si durante años, han alcanzado han sido siempre tan exiguos y jamás se acercaron siquiera al 5% que es la tasa menor que se pretende imponer, y temor pues decir no acepto es ingresar a la fila de los desempleados. No es con descuentos o atentados al salario o bolsillo del trabajador como se podrá luchar y hacerle frente a la pandemia para evitar propagación y contagios del COVID-19, deberían reflexionar –dijeron- Existen otras mejores medidas que el pueblo en estos momentos reclama como exentar pagos de luz, agua potable, impuestos, entre otros, pero salir con semejante jaladas, la sabiduría de estas tierras recomienda: “hay que ser coches, pero no tan trompudo”, no es posible que se tomen esas medidas, deberían reflexionar, imagínense, amigo lector, cuantos trabajadores tienen préstamos o deben la letra de su carro, pagan Infonavit, pagan renta, deben al banco y con todo eso se les pretende descontar por, lo menos el 5 por ciento de sus salarios, no se vale, pero, cada quien con su cada cual…sin comentarios

Nos comentan amigo lector desde mi bello pueblo, la otrora Perla del soconusco que las autoridades locales en esa población reforzaron las acciones de sanitación en el primer cuadro de la ciudad con el fin de prevenir la diseminación de la pandemia causada por el COVID-19 y sus posibles contagios. El ayuntamiento huacalero da a conocer que se continua y se seguirá cumpliendo con las instrucciones giradas por la alcaldesa Rosa Irene Urbina Castañeda, y así poder seguir dando fiel continuidad a la Jornada Nacional de Sana Distancia y evitar también las aglomeraciones, haciendo un llamado enérgico a la población a quedarse en casa y seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud. entre otras acciones señalan que se llevó a cabo la sanitación de la 6ª. avenida Norte entre 1ª. y 7ª. calle Poniente, el parque central Miguel Hidalgo y el Sendero Peatonal. Esas acciones continuarán ampliándose –dijeron- hacia todo el centro de la ciudad y para ello se ha pedido la colaboración de los empresarios y de la ciudadanía para asumir el compromiso que la salud es responsabilidad de todos. A la alcaldesa urgió a la población a que cumplan con los protocolos marcados por las autoridades de salud federal y del estado en cuanto a Jornada Nacional de Sana Distancia y permanecer en sus hogares. Al final acoto, “Vamos a reducir horarios de movilidad para que tengamos menos gente en las calles de la ciudad” … sin comentarios

Nuestro trabajo está enfocado en una acción interdisciplinaria e interinstitucional apegándonos a las estrategias inscritas en las políticas públicas del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, así lo dio a conocer a este columnista vía telefónica el delegado de la fiscalía General de la Republica (FGR) Alejandro Ignacio Vila Chávez. Así mismo señaló que en esa delegación federal se siguen los protocolos de las autoridades federales y estatales con el fin de evitar contagios o la propagación del COVID-19, instalando guardias para poder estar en alerta constante ante cualquier situación que se presente. De igual forma Vila Chávez recomendó a la sociedad mantenerse en casa y atender y sobre todo llevar a cabo la sana distancia, tal y como lo indican los protocolos de salud, los mexicanos y los chiapanecos somos fuertes contamos con líderes como Andrés Manuel López Obrador y Rutilio Escandón Cadenas que han puesto como prioridad en sus políticas publicas la seguridad y la salud de todos los mexicanos y los chiapanecos…ver para comentar… bueno amigo lector, por hoy hasta aquí la dejamos…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK