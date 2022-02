¿Tan mal esta la economía de México, Sr. secretario?

Mtro. Esdras E. Cruz y Cruz.

En una ocasión escuché contar a un exgobernador de Chiapas una anécdota, respecto del encuentro que tuvo con un exsecretario de Hacienda y Crédito Público; esto sucedió en Tapachula, Chiapas, había llovido mucho ese día, el Secretario llegaría a dicha ciudad, la recepción sería en el hangar del aeropuerto y al haber llovido la pista tenía algunos encharcamientos, lo que hizo que el exgobernador enrollara el dobladillo de su pantalón, a fin de evitar que se mojara, al ir al encuentro del Secretario al descender del avión, contaba el exgobernador que al abrazarlo, el Secretario le dijo al oído: -“Bájese el pantalón señor Gobernador” -en tono de broma y este le correspondió diciendo: -“¿Tan mal está la economía de México, señor Secretario?”.

Un nuevo reporte publicado por Citibanamex estima la caída del PIB a nivel nacional en -11.2% y pronostica que la economía mexicana estará recuperándose hasta 2025 con un crecimiento como el reportado para 2018, que fue del 2%.; otros especialistas económicos como la Cepal, Banxico y BBVA han pronosticado la lenta, difícil y complicada recuperación de la economía mexicana.

Es irrelevante el pronóstico porcentual de la caída de la economía hoy en día, ante el impacto del COVID-19 en América Latina y el Caribe, que presagia crisis social, económica, de inseguridad y violencia, que ya flagela al país; 10 millones de empleos informales y 2.5 millones de empleos formales perdidos, calculados por el INEGI y 10 millones de nuevos pobres previstos por el CONEVAL. Para los expertos en gobierno particularmente los financieros, les debe revelar una terrible crisis presupuestaria en las finanzas públicas, la más alta de nuestra historia contemporánea.

El nudo gordiano, expresión que es usada para dar nombre a una dificultad que no se puede resolver o difícil de salvar, es una buena analogía para representar hoy la bifurcación de una dicotomía incruenta en la disciplina de la economía: conocimientos teóricos y prácticos, conceptos diferentes pero inseparables, cada uno aporta lo necesario para la comprensión y solución global de un problema; la evidencia de los indicadores económicos a la baja, la situación de pobreza laboral, el desempleo más salvaje de la historia, la disparidad del progreso social, la violencia e inseguridad cruenta y el índice de muertos generados por la pandemia, comparados contra el plan de reactivación económica presentados por este gobierno el 5 de abril, a tres meses de su implementación, el pronunciamiento de las diversas instituciones de evaluación de la economía, pobreza, empleo etc., han coincidido que dichas propuestas son y serán insuficientes para recuperar el dinamismo económico, proteger los ingresos de la familia y los puestos de trabajo; es decir: un Estado preocupado y aplicado en la inflexible política de austeridad y proyectos que no abonan ni al rescate económico, ni en el corto, mediano y largo plazos y lo más grave, la confusión sobre los extremos de la responsabilidad fiscal. ¿Qué necesita México?: plan verdadero de rescate; ya no un informe de actividades sobre lo que ya tenía planeado antes de la crisis; otorgar a las pymes las cuales representan la mayoría de los negocios en México, estímulos fiscales, impuestos diferidos y reducción de la carga tributaria (apoyo al pequeño comercio no a los grandes comercios).

Los créditos personales, tandas y préstamos para remodelación de casa, no son productivos no reactivan los ingresos ni dan liquidez a los bolsillos de la población desempleada; ni inyectar recursos directo a las nóminas de las empresas a través de un ingreso básico solidario para empleados informales e incrementar las transferencias directas a los programas sociales, federales y estatales, ya que el incremento de beneficiarios de programas sociales no es equivalente a generación de empleos (adultos mayores y estudiantes ya existentes).

En lugar de utilizar los ahorros del Fondo de Estabilización de los Ingresos (recientemente bursatilizados, para contrarrestar la caída de las participaciones federales), y fideicomisos, es momento de que el Estado use su acceso al sector financiero y enfocarlo al servicio de la población: aún hay margen para incrementar la deuda sin descuadrar la estabilidad macroeconómica.

¿De cuánta deuda estamos hablando?: puede ser en la proporción calculada por efectos de la contracción económica o el costo para aplicar por seis meses un ingreso básico universal de emergencia, equivalente al 2.2% del PIB durante seis meses.

Es propicio hacer las propuestas citadas anteriormente, entendiendo que el señor Secretario de Hacienda y Crédito Público al participar en la 3a Reunión Virtual de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G20, citó lo siguiente:

“(…) en mi intervención señalé un periodo de entre un año y un año y medio, en el que coexistiremos con el COVID-19, la política fiscal, financiera y económica tendrán que ajustarse a este nuevo horizonte”. Espero que si lo dijo el Secretario no aplique el ‘¿tan mal esta la economía de México señor Secretario?’