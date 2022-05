Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Tapachula avanza en transparencia, del sitio 56 en el 2019, hoy se coloca en el 27…

• Tapachula es el municipio que obtuvo el más alto crecimiento en materia de transparencia en este año

Que satisfacción, y alegría, pero sobre todo, orgullo es saber de noticias buenas para nuestra otrora Perla del Soconusco, y en ese sentido déjame comentarte amigo lector que el ayuntamiento municipal de allá de mi pueblo Tapachula que preside Rosy Urbina Castañeda ha obtenido resultados significativos y reales, sin tantos aspavientos y cacaraqueo el Ayuntamiento de Tapachula es el municipio que obtuvo en todo el país el más alto crecimiento en materia de transparencia en este año, pues luego de haber estado en el lugar 56, en el 2019, en este año logro avanzar al lugar 27, lo cual es una muestra del trabajo diáfano que se está realizando en esa administración municipal. Lo anterior se logró saber según con los índices de transparencia y disponibilidad (ITDIFM), que se maneja en la información fiscal de los municipios que fue presentado hace unos días por la agencia ARegional, de acuerdo a la agencia en mención al menos 9 municipios lograron obtener arriba de 85 puntos los cuales se ubican en el indicador verde, en tanto otros 11 lograron evaluaciones que oscilan entre los 65.52 y 78.89 lo que los hizo pasar al amarrillo, cabe destacar que Tapachula, logro posesionarse en el número 27, mucho por arriba de la capital chiapaneca que en mala hora preside el inepto y bueno para nada Carlos Morales que logro el lugar 30. Esto demuestra amigo lector que Tapachula, la otrora Perla del Soconusco va por buen camino en manos de la edil Urbina Castañeda, quien pese a las críticas destructivas que recibe trabaja incasablemente para obtener este tipo de resultados y con ello poner en alto al municipio costeño, en ese sentido podemos decir o jactarnos como tapachultecos en decir que, Tapachula es el municipio de la entidad mejor posicionado en materia de Transparencia e Información Fiscal Municipal. Y las pruebas están a flor de tierra es por eso que, en este año, Tapachula ha logrado el mayor avance con 26.30 puntos y 28 posiciones, cuando el año pasado estaba en el lugar 56, esto deja mucho que decir de la alcaldesa huacalera, enhorabuena y creo que merece el reconocimiento del pueblo tapachulteco…sin comentarios

AUTORIDADES DEL INM INUNDARAN DE CENTROAMERICANOS A TAPACHULA…

Amigo lector luego de recibir noticias buenas, nos llega otra muy mala y muy grave para los tapachultecos, resulta que el joven activista Luis Rey Gracia nos informó que, Por instrucciones directas de Héctor Martínez Castuera, alto mando del INM, y ex funcionario de la delegación del IMSS en Chiapas, se comisiona a agentes federales de migración de otras entidades a esta frontera sur, para detener a lo que quede de un posible arribo de migrantes avisado en las redes sociales para este 1 de octubre. Agrega el también defensor de los derechos humanos de los migrantes que, La mal llamada caravana, será primero, según supimos, detenida en San Pedro Sula, si logran pasan Guatemala tienen órdenes directas de Trump, de escenificar una novela, reprimir y eliminar cualquier intento de incursión y si queda algo, Francisco Garduño Yáñez Comisionado del INM se vestirá de héroe deteniendo y deportando a quien llega a esta región. Agrega más adelante Luis Rey que, Así también se hará el anuncio oficial de la entrega en “ipso facto” de visas humanitarias que ya están en trámite, de forma expedita, pues su validez es y será solo para Tapachula, que chinga nos darán a los tapachultecos. Benditos funcionarios que insisten en hacer de esta ciudad, Tapachula, -dijo- una «ciudad refugio» sin contar con ningún tipo de infraestructura, ni existir ningún tipo de condiciones para ello. En ese sentido Luis Rey activista acoto, Por lo que a nosotros refiere seguiremos insistiendo en que la federación cumpla con su responsabilidad con la frontera sur de Chiapas. Lamentable, pues de darse esa situación la inseguridad otros problemas subirán sus índices y los que pagaremos los platos rotos seremos los tapachultecos…ver para comentar

NO HAY RETO, NI DESAFIO QUE NO PODAMOS SUPERAR: LLAVEN ABARCA…

Luego de encabezar la entrega de Equipamiento en la región Tulijá Tzeltal Chol, para el Fortalecimiento y la Dignificación de las y los Policías Municipales de Yajalón, el fiscal general Jorge Llaven Abarca lanzo un exhorto a la ciudadanía de esa región para trabajar de la mano con las autoridades federales, estatales y municipales a fin de lograr la paz. Al mismo tiempo el funcionario estatal remarco que es muy importante y prioritario seguir unidos, solidarios, sumando esfuerzos hombro con hombro, con las autoridades, principalmente con el gobierno para poder dar fin a las viejas disputas en la región Tulijá Tzeltal Chol, recalcándoles que por parte de las autoridades existe toda la voluntad de brindar y garantizar la paz y tranquilidad de todos los chiapanecos sin distingos de ninguna índole, pero para ello es necesario que también exista la voluntad de toda la ciudadanía. en ese sentido el fiscal estatal aseguro que, “No hay reto y desafío que no podamos superar si estamos unidos, el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado y la Fiscalía General del Estado (FGE) tienen como primera tarea la paz en Chiapas, pero no vamos a poder solos, necesitamos de la participación de la ciudanía para fortalecer las estrategias de prevención y combate de conductas delictivas”, declaró el fiscal general. Hay que destacar -dijo- que el gobierno que encabeza Rutilio Escandón Cadenas, trabaja coordinadamente con la Guardia Nacional, y quiero comentarles -adelanto- “Se construirá un cuartel en el municipio de Chilón que estará constantemente coadyuvando con los trabajos de seguridad con autoridades municipales y estatales, brindando con ello certidumbre de seguridad a las y los habitantes de esta región”. Al final Llave Abarca urgió al edil del municipio de Yajalón y a la población en general a continuar fortaleciendo las estrategias de prevención de la violencia en contra de las mujeres, ya que este es el delito que más se comete en Chiapas: “Esta conducta delictiva lastima el tejido social, no más violencia de género, quien no entienda el mensaje enfrentará la justicia sin distinción alguna” …sin comentarios

SATISFACTORIO ENCUENTRO ENTRE ERA Y ROMO

Luego de sostener una importante reunión con el jefe de la oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo Garza, en donde abordaron temas de gran relevancia, como es tema de la construcción del tramo carretero San Cristóbal de Las Casas – Palenque, así como el fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) en México, el senador por el partido MORENA, Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Cámara de Senadores, señaló que en una marco de respeto y franca camaradería propuso que existe la imperiosa necesidad de ampliar el tramo carretero San Cristóbal – Palenque, para incluirse en la cartera de proyectos de infraestructura del próximo año. De igual forma el senador añadió que de darse esa gran obra será un detonante del desarrollo turístico y económico de las dos ciudades más importantes, en materia turística, del estado, esta obra brindará mayor seguridad a todos los que transiten por esta vía”. Ramírez Aguilar ahondo que en otro momento abordo el tema de las PYMES en nuestro país, por parte del gobierno federal, lo cual podría ser, a través de programas que incentiven la economía de las empresas, apoyo en la reducción de trámites burocráticos, entre otros. En ese sentido el senador de MORENA indicó que, “Es necesario garantizar a las PYMES una estabilidad en la inversión, toda vez que son un sector importante en la generación de empleos y derrama económica en nuestro país”. Pues amigo lector, que bueno que el senador este preocupado por su estado, pero, también debería tocar temas como los altos cobros que hace la CFE por el consumo de fluido eléctrico entre otros…ver para comentar

PRIISTAS SE PREPARAN PARA ENFRENTAR EL 2021

Al igual que los del Verde los del priato se encuentran en plena faena reestructurando la estructura municipal de ese instituto político, Héctor Aurelio Rovelo Báez, presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI en Chiapas, entregó nombramientos y dio posesión a nuevos integrantes del Comité Directivo Municipal (CDM) de Amatenango del Valle, a través de una elección por usos y costumbres…sin comentarios…Los padrecitos (diputados) locales antes de emitir una licencia a un edil deberían de revisar si van al corriente con sus cuentas públicas, porque según se dice, sin conceder, algunos que ya traen licencia o se separaron de su responsabilidad dejan cuentas pendientes, como la Fiona Eloina de Suchiate dicen dejo un rosario de atrocidades, cierto o falso a mí que les importa, pero bueno, cada quien con su cada cual, …por hoy hasta aquí la dejamos …CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK