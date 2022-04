¿Te cayó el 20?

Mtro. Esdras E. Cruz y Cruz.

“No olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy… malas”: 115 mil muertos a la fecha derivado a la pandemia Covid-19; 12 millones de nuevos pobres; 70 millones de mexicanos a los que no les alcanza el sueldo para comprar la canasta básica; 7 millones de la población no encuentra trabajo; 65 mil decesos por homicidios dolosos; 1,714 feminicidios; 1,800 vidas de niños y adolescentes perdidas por los recortes al gasto para el tratamiento y medicinas contra el cáncer; más de un millón de Mipymes cerradas definitivamente, perdiéndose 4.2 millones de trabajos; un desplome histórico del 9% del PIB en la economía mexicana; un recorte de 182 mil millones de pesos para todas las entidades del país que son aquellos recursos que se descentralizan a los estados y municipios para que solventen prioridades de educación, salud, infraestructura social, seguridad pública y fortalecimiento financiero, etc.

México se encuentra en un momento inédito de horror, nuestro país es el más golpeado, social y económicamente; acumulamos brechas estructurales históricas: servicios de salud fragmentados; inseguridad creciente; crecimientos económicos incipientes; servicios de protección social insuficiente; un país con una pobreza y una brecha de desigualdad galopante. Ante este apocalíptico escenario y en dicho de la Cepal, pasarán 10 años para que México pueda recuperar sus niveles de actividad económica previos a la pandemia.

El PIB de México registrará un avance de 3.8% en el 2021, menor al 9% de desplome sufrido en la economía mexicana el 2020. En un estudio presentado por el Foro Económico Mundial, el que mide las 37 principales economías mundiales, sitúa a México en la cola en cuanto a preparación y adaptabilidad para la recuperación de la economía post-Covid; al respecto señala dicho estudio que Argentina, Brasil y México ocupan los últimos lugares en cuanto a confianza de su gobierno, así como también en la preparación para los llamados “mercados del mañana”.

Ante estos negativos escenarios es necesario fomentar nuevos modelos de desarrollo basados en la promoción de proyectos con fondos de inversión privada y creación de modelos de asociación en macroproyectos productivos; insertar a la inversión privada ya que esta en México, es la gran generadora de empleos con cerca del 90% en la creación de la planta laboral, posibilitándose con ella la recuperación de la pérdida del empleo y poder enfrentar con mayor efectividad a la pobreza y a la crisis económica social; el combate a la corrupción, la austeridad y el establecimiento de nuevos programas sociales no generan ni construyen un verdadero régimen de bienestar donde los pobres tengan preferencia ni amplía la actividad económica.

Endurecer el trato, denostar e ignorar a la iniciativa privada, agravará la precaria plantilla laboral; si queremos recuperar el empleo, no agravarlo y evitar tener más trabajo sin seguridad ni protección social, es necesario tomar medidas para proteger el empleo, en principio entregar una transferencia temporal a quienes se quedaron sin ingresos y sin trabajos; los programas sociales no serán suficientes ni ayudan a corregir el impacto de la crisis ya que están direccionados a

estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad que no tienen nada que ver con la productividad y actividad económica.

Hoy en día, tener trabajo ya no es con el objeto de salir de pobre, en su gran mayoría solo es para una precaria sobrevivencia, y para acabarla de amolar en claro fracaso al concepto de política laboral, actualmente, generan el mayor número de personas sin seguridad social y con ingreso insuficiente.

El alza al salario mínimo del 15% para el próximo año, en otro momento de la vida económica de México, tendría un efecto trascendente, sin embargo, ese incremento llega en uno de los peores momentos para las micros y pequeñas empresas, ya que hoy en día la economía mexicana perdió más de 7 millones de empleos y han desaparecido más de un millón de micros, pequeñas y medianas empresas; pareciera ser que esta medida arrojará evidentemente más desempleos, ya que la actividad económica como se ha comentado se encuentra en franco decrecimiento, incluso por debajo del que se tenía en el año 2018, lo que en sentido común, si las empresas no generan ingresos o se encuentran por debajo de lo obtenido uno o dos años antes del 2021, evidentemente no tendrán para incrementar los salarios a los trabajadores de su planta productiva provocando en consecuencia, cerrar sus negocios porque ya no les alcanzará para pagar los gastos de operación (sueldos) o disminuir su plantilla laboral, pero en ningún caso generará mayor empleo.

Ante estas catastróficas cifras se esperaría que reaccionara el gobierno federal para su prevención, corrección y atajo de esta crisis social y económica que nos deja el 2020 y su recrudecimiento ante los insuficientes recursos y programas implementados por el gobierno en turno para controlar dicha caída que se mantendrá por lo menos en el presente sexenio; sin embargo, la elección histórica del próximo año está absorbiendo la atención de la estructura política e institucional del gobierno abandonando en consecuencia a su suerte a la población mexicana

¿Cómo poder olvidarte, 2020?