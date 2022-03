Puntos Fiscales

Tecnología 5G y sus mitos

José Luis León Robles

Twitter: @pepehuicho2578

Buenos días distinguida lectora y distinguido lector, me es grato poder estar de nueva cuenta con ustedes como cada semana, y a raíz de muchos eventos que han acontecido en el mundo desde las famosas plagas apocalípticas, avistamientos de ovnis hasta la muy controversial Tecnología 5g, pero usted conoce realmente en que consiste dicha tecnología, para no abundar más en la parte inicial del tema déjeme comentarles que consiste en el boom de las revoluciones en materia de telecomunicaciones, siendo Corea del Sur quien estrenó la primera red de telefonía 5G del mundo, prácticamente a la par que algunas ciudades de Estados Unidos. España fue uno de los primeros países de la Unión Europea en hacerlo, disfrutando estos países de las bondades incipientes de la quinta generación de la conectividad móvil. El 5G viene a revolucionar todo lo que hasta hoy conocemos en nuestra vida sin embargo es necesario saber cuáles son las principales novedades en la que resalta tres nuevas capacidades que consiste primeramente en un ancho de banda y una velocidad de red muy superiores a los actuales, se dice que hasta cien veces, otra de las capacidades radica en el tiempo de respuesta rapidísima, se dice por ahí que el tiempo de respuesta al enviar y recibir paquetes de datos, que se sitúa por debajo de un milisegundo, por último un consumo energético muy inferior, que permitirá un despliegue de sensores que no van a requerir de alimentación eléctrica y cuya vida útil puede ser de varios años. Esto significa que por ejemplo, se podrán descargar y ver al instante contenidos en resolución 8K con total fluidez, algo completamente, y si seguimos buscando los beneficios en lo consistente a multimedia, las opciones serán muy diversificadas, y abarcarán aspectos muy variados de nuestra vida, desde el entretenimiento hasta entornos profesionales o educativos, lo que en cierta manera necesitamos en esta cuarentena, así como aplicaciones para chatear que, a partir de la imagen del usuario, se crean avatares que reaccionan en tiempo real, plataformas de vídeo para ver de manera simultánea en «streaming» las partidas de varios usuarios jugando a un videojuego o un «simulador de citas» que emplea la realidad virtual son solo algunas de las utilidades del 5G que ya se pueden ver en la actualidad en aquellos países pioneros que ya lo están disfrutando. Uno de los mitos en relación a las ondas de frecuencias emitidos por esta red es que si son o no dañinos para la salud, que si da cáncer esta es una de la mayor preocupación que existe en la población y la respuesta es no, ya que se han realizado muchos estudios incluyendo a la Organización Mundial de Salud habrían explorado las posibilidades de que la radiación por frecuencias electromagnéticas eventualmente podrían generar algún tipo de problema de salud en las personas, pero esos mismos estudios, desde el año 2009 en adelante, han declarado que la exposición a ondas radiales como las redes de datos móviles, el wi-fi o el bluetooth, no presentan problema alguno de salud para los seres humanos. Con las redes 5G será el mismo caso. Es decir, no hay nada que temer. Por otra parte también mucho se ha difundido a través de medios socio digitales y periodísticos sobre la responsabilidad de las redes de telefonía 5G en la pandemia de COVID-19 mismo que también carece de cualquier sustento científico para ser creíbles o considerarse como una línea de investigación para mitigarla, y es que durante este casi extinto mes de abril se reportó el ataque a antenas de telefonía móvil en Reino Unido basados en la supuesta relación entre la red 5G y la enfermedad que, a su vez, motivaron más hipótesis sin sustento sobre el contagio provocado por el virus SARS-CoV-2, y aunque pareciera una broma de mal gusto la aseveración cobró fuerza después de que se hiciera viral un video en el que una persona identificada como el Dr. Thomas Cowan aseguró que la propagación de la enfermedad COVID-19 está relacionada con el 5G y que cada pandemia de la historia ha sido provocada por un salto cuántico en la electrificación de la Tierra, debemos ser muy cuidadoso en el tema toda vez que ya se ha demostrado científicamente que las radiofrecuencias que utilizan los sistemas cuyo servicio usamos de forma tan común en nuestra vida actual se encuentran en la baja frecuencia del espectro electromagnético, lo que los investigadores lo llaman como rango de las radiaciones no ionizantes y carecen de relación con el daño celular asociado a cáncer. Para despedirme y ponerlos a reflexionar en relación al pánico colectivo le pregunto, ¿y qué pasó con el famoso Hombre Lobo Coiteco?