TejiendoFinoAlitoYLasAlianzasPara2021

#HASHTAG DE LA SEMANA

#TEJIENDO FINO ALITO Y LAS ALIANZAS PARA 2021. Muy activo el dirigente nacional priista Alejandro Moreno Cárdenas, preparando la plataforma política desde la cual se habrá de lanzar el movimiento opositor para el 2021. Confirma que el PRI ya está buscando una coalición de todos los partidos de oposición para competir en el proceso electoral del próximo año. Ha dicho «Vamos por las 15 gubernaturas, ya sea el PRI compitiendo solo o en coalición o alianza. El PRI está preparado para competir en el territorio, es partido nacional con presencia en todo el país y estamos en diálogo, en construcción de acuerdos con diferentes partidos políticos». Según el dirigente del PRI, la ambición de la oposición es competir en los 300 distritos electorales. «El PRI en las últimas cuatro elecciones ha sido competitivo en todos los distritos; quedó muy cerca, en segundo lugar, en más de 100 distritos en la elección pasada. Que el actual Presidente fuera en la boleta tuvo un efecto importante. Tendremos que enviar a las mejores mujeres, a los mejores hombres, y vamos a ser objetivos en los mejores distritos. se le preguntó si para las diputaciones federales irían solos o en alianza. Y respondió: «Con MC, PRD, PAN estamos construyendo alianzas, acuerdos o coaliciones parciales o totales, y habrá tiempo para definirlo». Luego, detalló: «Estamos construyendo coaliciones para ir en las gubernaturas, diputaciones federales, locales y presidencias municipales. Categóricamente lo afirmo: las estamos construyendo, y tenemos que ver cómo somos competitivos todos». Alejandro Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmó que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) “es un partido de izquierda que surgió de un legítimo derecho de construir y aportar a la democracia mexicana. Estamos abiertos a escuchar y a dialogar, y a abrir un puente de comunicación dentro de lo que permite la ley electoral”. Subrayó que, con el dirigente nacional perredista, Ángel Ávila, “tengo una excelente relación, lo considero un político profesional y congruente. Ambos estamos conscientes de los puntos de coincidencia que tienen nuestros partidos políticos”. Puntualizo Alito que los priistas “tenemos respeto por todos los partidos políticos de México. Siendo gobierno u oposición, el PRI siempre ha sido un partido responsable, apegado a nuestros principios socialdemócratas”.

#ADEMAS DE CORRUPTO BERRINCHUDO CARLOS MORALES. Apelando al cumplimiento de la ley en Chiapas, Carlos Morales Vázquez, presidente de Tuxtla Gutiérrez, debe rendir cuentas y explicar las irregularidades que ha señalado la regidora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Adriana Guillén Hernández y el diputado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Juan Salvador Camacho Velasco, ante la Auditoría Superior del Estado de Chiapas (ASE) y la Contraloría del Ayuntamiento municipal. Con el oficio SR/122/220 presentado ante la ASE, la regidora Adriana Guillén manifestó que al ser éste el órgano de control debe dar trámite a la petición, analizar las inconsistencias en el tema de la adquisición directa de contenedores de basura para la ciudad y tirar la licitación, porque ésta no había sido aprobada por el Cabildo. Son irregularidades detectadas desde la adjudicación directa que realizó el Ayuntamiento a esta empresa, por más de 28 millones de pesos, para la compra e instalación de tres mil 834 contenedores para la capital, demostrando la posible comisión de ilícitos”, mencionó Guillén Hernández. Además de este asunto que está pendiente y que exhibe el nivel de corrupción con Veolia del alcalde Carlos Morales Vázquez, ahora está preocupado por otro tema que desde principios de mayo COPARMEX le solicitó que se pronunciara, el del uso de lo cubrebocas. Pero que se puede esperar de un presidente municipal al que se le atribuyen más de 12 muertos, por no respetar el derecho de los trabajadores de ser atendidos en su salud y obligarlos a trabajar sin protección alguna. Triste desenlace el de la administración municipal del coiteco venido a menos.

#SE APROVECHARON DE LAPANDEMIA EL SIRENITO Y ELORZA. El Instituto Nacional Electoral ordenó a los legisladores “de a chipo”, Miguel Prado de los Santos mejor conocido como” El Sirenito” y José Luís Elorza Flores, a retirar en un plazo de 24 horas toda la publicidad que utilizaron en las redes sociales en plena pandemia. Seguramente al “Sirenito” también le debieron de recomendar que retirara su video en donde posa desnudo, para completar la sanción. Ambos pretenden ser candidatos a alcaldes y en este afán se aprovecharon hasta de la pandemia.

#TRAS UNA CRUDA DE DOS AÑOS REAPARECE ALBORES GLEASON. De plano ha despertado curiosidad saber a que regresa a la actividad política de Chiapas el ex candidato a gobernador Roberto Albores Gleason después de dos años de ausencia. Sobre todo, preguntando vía twitter ¿Cómo están sus familias y que se necesita ya? No cabe duda que el junior no sabe ni siquiera en que mundo vive, o de plano cuando escribió el mensaje estaba crudo todavía.

#CON LOS DINEROS DE TAPACHULA POTENTADO SAMUEL CHACÓN. Para aquellos que querían saber el destino final de los dineros saqueados. al Ayuntamiento de Tapachula, ahora pueden encontrar la respuesta. Samuel Chacón ex alcalde denunciado por robarse el presupuesto municipal ha comenzado a sacar” los dineritos” para invertir en un estacionamiento, la construcción de una mansión y acaba de comprar el Club Sol y Luna. Chaconcito ahora se gasta las ganancias del pescador de río revuelto sin que nadie lo investigue y lo llame a cuentas. La historia completa la tienen Ernesto López Quintero y Eduardo Escobar quienes movieron las maletas de la compraventa en efectivo.

#COMPADRE DE JULIAN NAZAR ACUSADO DE ABIGEATO. Ahora resulta que el compadre del profesor Julián Nazar., el conocido Ing. Gustavo Jonny García Coutiño tendrá que responder ante la ley por el robo de ganado. Además de robarse lo animales, proceden a descuartizarlas y vender la carne. Al ser descubierto en su rancho los animales robados y otros procesados, se comprometió a pagar los daños, y al final de cuentas se echó para atrás por lo que las autoridades lo detuvieron y enviaron a la cárcel.

#LEY QUE PROHIBA INSULTAR A DIPUTADOS PROMUEVE NOROÑA. Resulta que por andar publicando en las redes, que está formulando una ley que prohíba insultar a los diputados, a Fernández Noroña lo mandan, mientras se aprueba la ley “a chingar a su madre”.

#TRISTEZA Y PREOCUPACION EN LOS CORAZONES. Ojalá y Dios permita a Luís Manuel García Moreno, Secretario de Protección Civil y a Miguel Ramírez López de Chiapas Unido salir adelante en esta prueba de resistencia que es el coronavirus. Por lo pronto que descansen en paz Marlene Herrera, mujer de gran valor y trayectoria política, y el Rector de la Universidad del Pacífico, Neftalí Castillejos. Tristeza y preocupación en los corazones. Hay que cuidarse. Practique las medidas preventivas: cubrebocas, lavado de manos y de preferencia no salga de su casa.