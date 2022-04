Puntos Fiscales

Teletrabajo en nuestro país

José Luis León Robles

Twitter: @pepehuicho2578

Muy buenos días distinguidos lectores, el día de hoy y a raíz de que el pleno de la cámara de diputados aprobó la reforma a la Ley Federal de trabajo en el que reglamenta el llamado teletrabajo, trabajo a distancia o home office, mismo que fue originado a raíz de esta terrible pandemia que estamos viviendo y que según información del porta voz del gobierno federal las vacunas vendrán a finales de este mes y que serán distribuidas de forma escalonada dependiendo de la sectorización avalada por las autoridades competentes en el orden de importancia quienes tendrán la oportunidad de ser vacunados primeramente son los médicos, primer sector vulnerable por la actividad que realizan, haciendo batalla de esta terrible enfermedad, pero retomando el tema del trabajo a distancia a raíz de esta reforma se especifica que aquella persona quien encuadre en esta modalidad legal en un lugar distinto a la instalación de su centro habitual de trabajo utilizando las tecnologías de información y comunicación, además que cuando exista un 40% del cumplimiento de la labor fuera del centro de trabajo deberá ser considerado como un teletrabajo, quedando la hipótesis legal del artículo 330 B de la siguiente forma: “que las condiciones generales de trabajo señaladas en el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo deberán estar establecidas, así como la figura de teletrabajo, lo que permitirá garantizar que no se establezcan diferencias en los derechos laborales regulados en el marco jurídico”. Ello implica que por el sólo hecho de realizar este tipo de actividades fuera del centro de trabajo común no existe distinción en sus derechos laborales, además que en el caso que no exista un contrato colectivo, tendríamos que aplicar el artículo 330 D en el que se menciona que deberán incluirse en el reglamento interior, mismo que cita que se incorporan obligaciones específicas para patrones, a fin de aportar los medios, recursos y herramientas necesarias para cumplir con el trabajo, los cuales incluyen, entre otros, asumir gastos derivados de la jornada laboral, respeto al derecho a la desconexión, mecanismos y capacitación adecuada para el uso de las tecnologías de la información y comunicación, respecto al artículo 330 f se contempla obligaciones especiales para los trabajadores en la modalidad de teletrabajo, como el cuidado, guarda y conservación de los insumos proporcionados para realizar sus labores; respetar las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, la protección de datos utilizados en el desempeño de sus actividades, en el artículo 330 G, se establece la garantía de cambio de modalidad de presencial a teletrabajo, a fin de asegurar los derechos de los trabajadores bajo esta modalidad en relación a la presencial, por otra parte distinguidos lectores podremos encontrar en el artículo 330 h que el empleador deberá promover el equilibrio en las relaciones laborales, en el artículo 330 I podremos encontrar disposiciones en el que se garantiza el derecho a la intimidad, en la cual se respeta los datos personales y señalando limites bajo las cuales se podrán utilizar cámaras de video y micrófono. A esto podremos decir que el COVID-19 si bien es cierto trajo con ello cifras alarmantes de desempleo, también lo cierto es que ha llevado a que se vuelva a reformar la forma de trabajar de cientos de empresas en el que implementaron el trabajo desde casa, mismo que originó mucho más recorte de puestos de empleo, según datos del INEGI entre el primer trimestre y segundo trimestre alrededor 1.1 millones de diferentes categorías se perdieron en los centros de trabajo ello derivado de las medidas de confinamiento que se tuvieron que implementar para disminuir el gran acelerado número de contagios del coronavirus, que desgraciadamente hasta la fecha siguen aumentando los número de personas fallecidas por esta terrible enfermedad, siendo que la propia sociedad visualizó en forma positiva y llevó a cabo la gran transformación en aquéllas actividades que por su propia naturaleza se podía realizar el trabajo remoto a distancia. Algo que se tiene que destacar en este modelo económico y sistema capitalista es que mediante la aparición de tecnologías a qué el trabajo sea mucho más eficiente a pruebas de pandemias como las que estamos sufriendo, entonces cuando nuestro actual gobernante crítica este modelo económico, no estoy de acuerdo en lo personal, ya que significa criticar el desarrollo en la tecnología que ha tenido nuestro país, esos avances que en un mundo moderno forma parte de la interacción global con países de primer mundo en el que México tiene un papel importante como una economía emergente.