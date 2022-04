De adicto a ADICTO

Ernesto Salayandía García

Temas muy a la ligera

Somos una sociedad altamente enferma emocionalmente tenemos serios problemas estructurales y la salud mental es una serie de eficiencia de las cual de la cual hay infinidad de víctimas las emociones están a flor de piel el hígado a este cáncer social hay que agregarle las conductas tóxicas y comprender que esta es una enfermedad cruel progresiva incurable contagiosa y no es de la mente alcohol y drogas es mucho más complejo la enfermedad tiene a la sociedad en jaque que es una sociedad dependiente de sustancias tóxicas en cantidades industriales el número de adictos activos es impresionante hay sustancias que lideran el mercado como lo es el alcohol y la marihuana pero también hay sustancias muy peligrosas Que nadie las toma en cuenta y son por ejemplo los fármacos hay ahora drogas peligrosísimas con efectos jamás pronosticados por la imaginación de un adicto y por desgracia el índice de crecimiento es enorme y somos una nación enferma sin un programa Nacional de prevención de adicciones y de conductas tóxicas sin una cultura de prevención y capacitación para proteger a nuestros niños qué están propensos en caer en Las garras de esta maldita enfermedad perversa del alma la salida del diablo y en cuanto a conciencia estamos meramente en la calle porque en pañales porque tener un drogadicto en casa es como parte de la decoración ya son muy contados los hogares los cuales no carecen de un enfermo emocional son pocos los que se salvan

Adictos al por mayor.

Una adicción es una conducta tóxica qué no puedes evitar cómo lo es también la dependencia a una sustancia química o natural que tampoco puedes evitar y de esta manera las adicciones nuevas o reconocidas se pueden empezar a citar con la adicción a los aparatos electrónicos hay personas que son capaces de durar más de 8 horas frente al aparato televisor o el celular hay quienes viven al lado de una computadora de una tablet , por supuesto como en todo no aceptan ni reconocen que tienen una adicción, ha crecido también la adicción a la pornografía y que decir de las mentiras hoy la gente es adicta a decir mentiras, somos mitómanos por inercia de adictos también, a meternos en lo que no nos importa, a la crítica, al chisme, a levantar falsos y por supuesto, a las relaciones tóxicas y por ende destructivas, son las conductas tóxicas, como la pereza, la mediocridad, el conformismo, el abandono, la autoestima baja, la conmiseración y otras conductas negativas que hunden en el pantano de las arenas movedizas a cualquier persona. sin olvidar por supuesto la adicción a la depresión, al sufrimiento y ligado a ella a la fuerte dependencia de medicamentos controlados, hay que reconocer que no estamos preparados, para reparar o prevenir el daño que reciben infinidad de seres inocentes, cómo las niñas, qué de los 12 a los 16 años se hacen adictas a la autodestrucción y se cortan sus piernitas con la navaja del sacapuntas, se queman su piel con la brasa de un cigarro, encendido a esta adicción, se le conoce como cuten y en las escuelas y en las casas donde hay este tipo de víctimas no saben nada sobre este crudo tema, lo ignoran por completo y por ello la negación, es enorme, hay en esta compleja enfermedad, una completa desinformación, e ignorancia, es un verdadero crimen que exista un criterio equivocado y tomado, tan a la ligera.

Hablar por hablar no es bueno

hace algunos años Cuando dio un taller en Ciudad Juárez. Chihuahua, sobre liberación emocional, hable de depresión, de mi propia experiencia, como maníaco depresivo, una maestra dentro del grupo, me dijo que yo no sabía de lo que estaba hablando, que hablaba a la ligera, había expuesto, cuál era el cuadro emocional que me secuestraba por días enteros, donde no me bañaba, no me cambiaba de ropa, no comía, estaba yo completamente aislado, secuestrado, debajo de mis sábanas, sin ganas de nada, recuerdo que se me caía el cabello, en la almohada dejaba una alfombra de cabellos. mientras que, en la regadera en la coladera, se tapaba de tanto cabello que se me caía, narre mi estado de ánimo, triste, apagado abandonado, claro qué prendido de los antidepresivos, acompañado del alcohol, mas drogas, yo no sé a qué se refería esa maestra, al decir, de que yo hablaba a la ligera, lo que sí sé es que me tardé muchos años en salir de mis depresiones y sé perfectamente bien lo que es esta conducta tóxica. a través del tiempo, he aprendido técnicas para evitarla, no dejo que el virus entre en mí, ahora con mi experiencia, puedo ayudar a otros a que no caigan o, a que salgan de ese infierno que yo viví en vivo y a todo color, pero a dónde voy es muy claro, en cuanto a los temas que yo manejo, llevo casi 22 años escribiendo de ello, por esa razón, me doy cuenta, sin ofender a nadie, qué reina la ignorancia, por ende la rotunda negación, las mamás, muchas de ellas, salvo honrosas excepciones creen, que con una junta de Alanon o Familias Anónimas, con eso ya lo saben todo. A se convierten en madrinas de madrinas, y no se han dado la oportunidad de profundizar en todos los temas a fondo, descosen, qué son muchísimos los temas que abarca esta enfermedad emocional, así que la próxima vez que te toque formular una pregunta, en alguna platica o conferencia, creo, que lo más justo sería, que te apegara a la información, a la documentación, a testimonios, sobre todo, documentarte y no opinar a la ligera.

Es un proceso muy lento y doloroso

La recuperación del adicto y del mismo enfermo emocional es sumamente difícil más no imposible un adicto puede llegar a recuperarse y dejar de consumir sustancias tóxicas pero el riesgo que tiene son las recaídas emocionales y ésta se deben a qué tiene un pésimo manejo con su vida emocional, sigue siendo igual o peor de mentiroso, informal, mediocre, perezoso, conformista, chismoso y tantas cualidades tóxicas que no abandona, ni ha podido erradicar, lo que no le permite es vivir la vida en libertad, por ello requiere, trabajar intensamente en sus patrones de conducta sobradas de gobernabilidad, por ende en sus defectos de carácter, de lo contrario, nunca saldrá del hoyo y de una adicción pasará a otra adicción, tapar el hoyo, para destapar otro más profundo y negro.

Que quede muy en claro.

La recuperación si existe, como también existe el crecimiento espiritual, cuando se desarrolle el servicio a los demás si es posible vivir la vida en libertad y en armonía, vivir la vida en plenitud, recuperar trabajo-familia, imagen, salud y emprender el vuelo hacia un camino de alegría y de sobriedad, pero por desgracia, este manto maravilloso, no cubre a todos los adictos, protege sólo aquellos que trabajan con honestidad su recuperación, quienes se guían por el camino de bien a quienes elijan disfrutar de la vida sin sustancias y sin conductas tóxicas muchos, se quedan en el camino, por endebles, por conformistas, mediocres, enanos nacidos para perder, qué en su haber, forman parte ya de los inventarios de los anexos. Algunos, han acumulado hasta 10 procesos de 3 meses cada uno en 20 años. – La ignorancia mata vidas, más que la misma droga. – 614 24685 20