Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Tendremos los Chiapanecos una responsabilidad ante la historia con la epidemia del covid 19

A partir de hoy lunes 23 de marzo, los especialistas médicos han dicho que se vivirán los momentos más álgidos y culminantes con la epidemia del coronavirus y su bacteria covid 19. Por eso reviste importancia más que nada que los usuarios de las redes sociales asuman un papel de responsabilidad y no se caiga en la desinformación y en el engaño de noticias y datos que lejos de ayudar a la población la desorienta y la desvía originando mayor sicosis y pánico y en Chiapas merecemos vivir con la fe, la confianza y la certeza de que no se juegue con la información.

Así como en otras generaciones se jugaba con llamar desde los teléfonos convencionales a la Cruz Roja o a los bomberos para engañarlos de que en determinado lugar hay un accidente o un incendió, ahora se dan en las redes sociales infinidad de falsedades e invenciones y más ahora con esta pandemia mundial del coronavirus, lo que provoca caos y más peligros de muerte.

En Chiapas debemos de hacer conciencia y transmitirlo a las familias, sobre todo a nuestros jóvenes para evitar que sigan prevaleciendo los despistes y equivocaciones pretendiendo juguetear con el problema de salud sanitaria que estamos atravesando el mundo, México y Chiapas. El desinformar buscando crear el terror y el pánico, no es una salida propositiva para hacerle frente a una epidemia que entra en una fase más difícil y que merece nuestra conciencia social para beneficiarnos nosotros y nuestras familias. Los padres de familia tienen que platicar con sus hijos y buscar las mejores pretensiones para que no cunda esta práctica aviesa de confundir a nuestra gente con las nuevas herramientas tecnológicas.

Inclusive hoy más que nunca son los propios medios de comunicación también los que estamos para el análisis de la historia. Hoy más que nunca y todos los días debemos de actuar con compromiso social y responsabilidad para evitar las informaciones amarillistas y falsas, y aceptar que lo mejor para estos momentos de crisis sanitaria son las informaciones oficiales de los expertos, en este caso la secretaria de salud federal y estatal, para que nos sirva de guía y no nos metamos en la desinformación de pánico y sobresaltos.

Son días –los próximos- que debemos de cerrar filas, partiendo de las informaciones que nos dan los expertos y conocedores profesionales, desde las medidas preventivas como lavarse las manos y no tocarse la cara, hasta llegar a hacer conciencia que “debeos de quedarnos en casa” junto a la familia y no salir para que no corramos el riesgo del contagio dañino del coronavirus.

Las iglesias tanto católicas como las evangélicas, o cristianas o la de mormones o la que sea, deben de jugar un papel importante creando redes y tejidos sociales para seguir concientizando que los Tuxtlecos, Tapachultecos, Sancristobalenses, Comitecos y cualquier otra sociedad de Chiapas, nos debemos de quedar en casa muchos días y tal vez semanas, y que debemos de contar con estrategias de los adultos de quienes tendrán que salir para hacer las compras de sustento y manutención para cada casa de los chiapanecos. Pero no solamente las congregaciones religiosas muchos otros grupos debemos de unirnos para lanzar informaciones de prevención y ayuda para la gente de Chiapas.

Dios quiso que las generaciones actuales hayamos vivido el cambio de lo convencional a lo moderno, y también fue la decisión de que la humanidad actual tenga que sortear pandemias como la del coronavirus, y tenemos que aceptar que, si esa es la voluntad de Dios, tenemos que empezar con obrar con conciencia, cuidado y seriedad para atender esta problemática sanitaria. Debemos entender que es la vida humana las que nos jugamos y no necesariamente la de los adultos mayores, sino la de los jóvenes y probablemente la de los niños. Débenos de ver el asunto en lo general.

PROFECO sigue siendo cómplice de la perversidad de los grandes comercios en Chiapas

También hay que exigirles a nuestras autoridades federales, sobre todo rubros como la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), que lleven a cabo su papel precisamente para defender a los consumidores mexicanos, porque desde la semana pasada se ha extendido perversamente el alza de precios de los productos que se expenden en los grandes comercios y de las trasnacionales.

Es lamentable como en tiempos de crisis de salud humana, todavía se atrevan las trasnacionales aprovecharse de la situación de la enfermedad del coronavirus. En Chiapas y en tiendas en Tuxtla Gutiérrez como Tapachula, se han dado compras de pánico de la gente, lo que ha obligado a que de manera irresponsable y sin la menor conciencia humana, estas grandes tiendas comerciales le suban los precios a los productos que mayor requiere la gente como los de la canasta básica y muchos otros, como el papel de baño, la familia de productos de limpieza humana como el gel antibacterial incluyendo los jabones.

La PROFECO sigue siendo cómplice de la maldad de los ricos comerciantes, por ningún lado de Chiapas ha aparecido un solo extrañamiento o llamado para una tienda comercial, mucho menos se han presentado los inspectores a realizar alguna investigación y menos realizar una multa por violaciones a la ley en contra de los consumidores. Estamos en tiempos de guerra con una letal enfermedad, y comerciantes sin conciencia se aprovechan de la vulnerabilidad dela población.

Debemos de voltear a ver este problema de alza de precios o “reetiquitamiento”, porque eso también infunde miedo y se refleja en la salud de los chiapanecos, porque advierten que por el lado de la comida y de otros servicios los escenarios se ponen más difíciles sobre todo en gente pobre y que está viviendo al ras de cada día. Tenemos que ver la postal como un evento de urgente necesidad donde la salud humana está de por medio, y para eso son las medidas preventivas y los consejos, pero con acciones de aprovechamiento drásticos de los comerciantes la gente si no lo mata el flagelo de la bacteria lo vendrá matando las preocupaciones y nerviosismos de la epidemia.

Chiapas ante su historia….

En México, su misma idiosincrasia y cultura ha hecho que se haga mofa y escarnio del coronavirus, lo que también descontrola que aún el problema de salud no se ha tomado con seriedad y formalidad, pero esa bacteria depredadora comercial que nos están recetándonos voraces comerciantes, podría ser más mortífera que el mismo mal, por eso el valor y atención de las autoridades federales para evitar la enfermedad y ahora el alza de precios en las tiendas comerciales del país y de Chiapas.

Repetimos, no se trata de enviar señales de sicosis o de infringir miedo, se trata de poner bien los pies sobre la tierra y advertir a la población de que tenemos que cambiar la cotidianidad de nuestro chip respecto a una amenaza de una enfermedad que lo único que pide es tomar medidas preventivas de las más fáciles como esa simple de lavarse las manos constantemente.

Asumamos pues la responsabilidad de familia, que es por donde se puede mejor extender los mensajes de enseñanza ante una contingencia y fatalidad con estas características. Será la conciencia y el despertar el que nos dará vida en el futuro, la de nosotros y la de nuestros hijos y nietos. Así las cosas. Dixe.