Tensión, cortocircuito, especulaciones, protagonismos y esto empieza

Mtro. Esdras E. Cruz y Cruz

La ‘rumorología’, las redes sociales, los miles de pronunciamientos desde diversas tribunas mediáticas de políticos y columnistas, así como también de personajes ciudadanos, han propiciado una vorágine de opiniones del ya afamado COVID-19, llevando y trayendo información con fines diferentes pero no con orden y responsabilidad y como consecuencia, generando gran tensión entre la sociedad que no sabe en qué apoyarse ante las pésimas noticias que son dispersadas sobre el avance del contagio en el mundo, los decesos y la crisis de la infraestructura hospitalaria y desabasto de instrumental básico médico (respiradores).

Es así como estamos entrando en una etapa de tensión e histeria social desde un confinamiento que se ha decidido ampliar hasta el 30 de mayo, previendo que en ciertas regiones se puede prolongar. En ese sentido, al no haber en este momento claridad en la difusión de información responsable y puntual, estamos en una fase de espera de malas noticias, si tomamos la referencia de otros países como Italia, España y Estados Unidos, en donde han ido al alza de manera exponencial sus contagios y los consecuentes decesos.

En algunos casos ya se observa un decaimiento en la esperanza, desmoralización, cansancio y agotamiento, provocados por no tener sino comentarios y mensajes de nuestras autoridades que no inspiran la confianza de estar en buenas manos para enfrentar al COVID-19, y conste que solo estoy mencionando el tema de salud.

La crisis provocada por el COVID-19 también está provocando cortocircuitos en la clase política nacional entre diversos gobernadores y empresarios e inversionistas, llegando incluso a temas con tintes de rompimiento del pacto del federalismo fiscal mexicano, aduciéndose la falta de recursos a diversos estados principalmente los del norte del país que según sus números recaudatorios, suponen que de manera aislada podrían estar mejor que de seguir en el sistema nacional de coordinación hacendaria, pues aportan el recursos fiscales que la federación redistribuye a todo el país mediante esquemas resarcitorios y redistributivos.

Sin duda hay mucho qué hacer en el tema del federalismo mexicano y dentro de la agenda de la política nacional en el ‘timing’, deben darle su espacio para el fortalecimiento equitativo y el desarrollo de nuestro país, pero hoy no es el momento de hacer política de “me llevo mis canicas y me salgo”; hoy hay una emergencia no una crisis, y debe de establecerse como prioridad la estrategia para planificar y poner en marcha el plan nacional para el enfrentamiento eficaz de la pandemia: ese es el gran desafío, esa es la gran convocatoria, esta es la hora de la unidad, no de la separación.

Tras casi 120 días haber iniciado la pandemia en Wuhan y hoy ya con presencia de contagios y muertes en nuestro país, nos encontramos con un sistema de salud deteriorado y con ajustes operativos que han dificultado la atención organizada contra el coronavirus. Aunado a lo anterior se observan profundas diferencias para afrontar la crisis sanitaria entre la parte política y la de salud, entre la parte económica y la protección de la vida, privilegiándose a la vida como el bien superior, resultando como consecuencia el confinamiento total de la población, junto con la puesta en marcha de programas de atención transitorios durante y después del COVID-19.

Las medidas económicas que hoy se han tomado, de acuerdo con empresarios y población vulnerable, son paliativos, no resolverán la debacle económica, cuyas proporciones aún no sabemos, pero que hoy en día ya tiene efectos nocivos, tales como el desempleo, disminución de salarios y caída en el consumo de más del 50%. El gobierno parece paralizado o anda en otras cuestiones; mira de soslayo la crisis y hasta pudiéramos decir, reparte culpas; parece que también entró en pánico ante tantas adversidades, contratiempos y complejos momentos. Sin duda no es fácil el direccionamiento de una pandemia en salud y aun más, las consecuencias gravísimas en que el país entrara, por lo que: enfoquémonos en una sola cosa, la tónica es la unidad de criterios, la que México demanda, la que el pueblo exige. Lo que necesita nuestra nación son hombres que quieran a su país, que honren su palabra, que se comprometan totalmente y sin divisiones, sin ventajas, sin cargas políticas particulares. México necesita que saquemos lo mejor de nosotros y no lo peor: la ambición.