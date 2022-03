Poder y Dinero

Tibieza ante el coronavirus

? No hay protocolos ante una pandemia

? Aeropuertos sin migración ni control sanitario

? Es un honor viajar con obrador, pero…

El bien es lento porque va cuesta arriba. El mal es rápido porque va cuesta abajo.

Alejandro Dumas (1802-1870) Escritor francés.

Víctor Sánchez Baños

Ante la amenaza de una pandemia mundial, derivada de la propagación del coronavirus, Estados Unidos impidió la entrada a su territorio de aquellos que hayan viajado a China durante los últimos 30 días; Canadá revisa los itinerarios de los turistas y ciudadanos que viajaron a aquella nación; Rusia cerró sus extensas fronteras en la región asiática; Japón y Corea del Sur, cancelaron sus vuelos a la zona continental y, por si fuera poco, Honduras cerró su frontera a los chinos y quienes hayan viajado al país asiático.

DENUNCIA: Por cierto, en vuelos internacionales que hice en diciembre y este mes, migración no tiene sistema, no hay puestos de revisión sanitaria y, lo que es peor, no hay espacios para revisar a presuntos casos de coronavirus. Vulnerables, pues. Me consta.

Estos son algunos ejemplos de la aplicación de algunos protocolos que están a su alcance. Incluso Honduras que tiene una frontera porosa, pero por lo menos sus habitantes se dan cuenta de que están haciendo algo por ellos en estos momentos de crisis sanitaria mundial.

México no ha hecho nada. Sólo declaraciones contradictorias del subsecretario de Salud, Hugo López o del vocero de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, quien no tiene idea de qué responder a periodistas cuando se le cuestiona al respecto.

Estas son algunas medidas que son urgentes aplicar:

En aeropuertos internacionales, como Ciudad de México, Monterrey, Tijuana, Guadalajara, Cancún, San Luis Potosí, Acapulco, así como los privados, entre otros, deben aplicarse medidas drásticas como impedir el paso de chinos o viajeros que han estado en los últimos 2 meses en aquella nación. Colocar hospitales aledaños para poner en cuarentena a mexicanos que hayan viajado a aquellas regiones donde se confirmaron casos de coronavirus. Esas instalaciones, sino están construidas, comprar edificios u hoteles por “emergencia”, para colocar camas hospitalarias y respiradores mecánicos, así como la infraestructura hospitalaria, medicamentos y personal médico especializado y perfectamente protegido. Esto debe generalizarse a todas las zonas fronterizas y en puntos estratégicos del país para evitar traslados de enfermos.

Al mismo tiempo, debemos tener laboratorios de análisis y detección de enfermedades, virus o bacterias que puedan provocar daño a la salud de la población.

Obviamente es necesario proporcionar un presupuesto de emergencia que no sea miserable. La salud no tiene precio. Los hospitales de especialización de tercer nivel no tienen dinero para medicamento, material de curación o para operaciones. Así no podemos sobrevivir. México no es un país miserable.

PODEROSOS CABALLEROS: La semana pasada una familia decisión bajarse del avión en el que viajaba el presidente Andrés Manuel López Obrador. De inmediato en las redes sociales lincharon a esa familia, pero en especial al padre, a quien un empleado de la 4T, de nombre Simón Levi, confundió de mala leche o por carencia de atención en lo escrito. Puso los apellidos de esa persona en Google y le apareció un personaje que presuntamente había cometido un delito. El asunto es que invirtió los apellidos; no los entrecomilló, pues. La chairiza se lanzó contra alguien que está en su legítimo derecho de no querer viajar con el Presidente. Además, no se trata de un desaire a López Obrador, simplemente es una decisión de alguien que usa su legítimo derecho de consumidor de una aerolínea. Otros, darían su fortuna por viajar con él, pero no todos piensan así. *** La falta de recursos en las empresas, saber qué habilidades deben formar y la desmotivación de sus trabajadores, son las principales causas por las que los CEOs no implementan programas de capacitación, de acuerdo a la revista de asesoría fiscal IDC y el portal Factor Capital Humano. Los directivos de empresas en el mundo se quejan de la falta de competencias de sus colaboradores, pero sólo 18% de ellos tiene un programa para capacitarlos, de acuerdo a la 23ª Encuesta Global de Directores Ejecutivos, de la consultoría PwC. En México, la cifra no es alentadora, sin embargo, el gobierno ha desarrollado iniciativas en las que involucra la participación del sector privado, por ejemplo, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, a cuyo programa se sumaron empresas privadas como GINgroup, líder en la administración integral del talento humano, que preside Raúl Beyruti.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Pfizer México, que preside Rodrigo Puga, fue reconocida con el Certificado de “Empresa con Prácticas Transparentes” otorgado por el Consejo de Ética y Transparencia de la Industria Farmacéutica y avalado por el organismo autónomo e independiente GESOC. Pfizer además de ser respetuosa de la legislación vigente en temas de salud, antimonopolio y competencia de los países donde tiene operaciones, desde hace catorce años se apegó al modelo de autorregulación de la industria farmacéutica.

