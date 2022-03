Letras Desnudas

Mario Caballero

Tiempos de responsabilidad

En días pasados, el gobernador Rutilio Escandón se refirió al tema de la celebración del Día del Maestro en términos de reconocimiento y responsabilidad. Sus palabras han sido francas al reconocer el enorme valor de los docentes en nuestra sociedad, a los que considera pilares del desarrollo y agentes de transformación, pero también son un llamado de atención para que esa celebración sea apreciada desde el esfuerzo que se hace por contrarrestar los efectos de la pandemia del coronavirus, un tema que nos involucra a todos, por la gravedad de sus implicaciones y consecuencias.

En las acciones contra el Covid-19 es necesario que el conjunto institucional, el político y la propia sociedad cierren filas ante lo que parece ser una modificación preocupante a lo que antes considerábamos vida normal, cuyo signo más evidente es la muerte de cientos de miles de personas en todo el mundo. Según el conteo del jueves de la Universidad John Hopkins los fallecimientos llegaron a los 300 mil.

El mensaje del gobernador atiende a la necesidad de alertar a la sociedad sobre lo que acontece, así como fortalecer la cohesión institucional y social en esta lucha por la salud de los chiapanecos.

De la misma forma con que está alentando a observar la sana distancia en el festejo a nuestros maestros, también lo hizo para el Día de las Madres, el Día del Niño y cuanta celebración ha tenido que suspenderse con tal de mantenernos libres de contagio. Nadie debería tomar la advertencia como una imposición o recriminación, porque más que todo es un exhorto para actuar en un frente unido en esta contingencia sanitaria que vaticina producir cambios profundos en lo social y lo económico.

LECCIONES

Los tiempos que hoy vivimos son difíciles y todos debemos prepararnos para el nuevo escenario. Según los expertos estamos en la etapa más negativa de la pandemia. No es catastrofismo, es lo que las estadísticas muestran. Con más de 40 mil casos confirmados acumulados en el país y 4 mil 220 defunciones hasta el día miércoles, no hay margen para cometer errores y eso nos obliga a adoptar formas distintas para enfrentar con éxito esta adversidad.

Una condición necesaria es ser conscientes de las causas y efectos de la enfermedad. Hay que dejar de prestar atención a los rumores y teorías conspirativas que se propagan en las redes sociales, éstas que muy pronto se convirtieron en vehículos de desinformación y manipulación mediática.

No hay vacuna, no es ningún invento del gobierno para mantenernos encerrados en casa, no hay ni siquiera una fecha límite real para el regreso a la normalidad. Lo cierto son las muertes, los enfermos y el descalabro económico. Entre marzo y abril se perdieron 685 mil 840 empleos formales y quebraron 4 mil 285 empresas en todo el país. Se estima, además, que por motivo de la contingencia la economía en México caiga -6.6%.

En su lugar, mejor prestar atención a las recomendaciones de los especialistas, ser vigilantes de lo que acontece en nuestro entorno, actuar de acuerdo a las medidas implementadas, informarse a través de medios confiables y, sobre todo, cuidarnos. Porque, a riesgo de sonar repetitivo: “¡Si te cuidas tú, nos cuidamos todos!”.

Sin embargo, es el gobierno el primero que debe asumir la responsabilidad. Al respecto, el gobierno de Rutilio Escandón ha revisado, con seriedad y esmero, muchos de los yerros que se cometieron en el pasado en cuanto a la protección y garantía de la salud de los ciudadanos. Supo escuchar la voz de los especialistas y ajustar las acciones gubernamentales del sector salud de acuerdo con las sugerencias de éstos. Caso contrario pudo haber detonado en miles de contagios y de muertes que se contarían por decenas.

No ha regateado, por otro lado, la inversión de recursos y el esfuerzo humano en el combate a la pandemia. Importante ha sido la instalación de clínicas alternas para la atención especializada de pacientes con Covid-19, como también las conferencias de prensa en las que se presentan las cifras sobre el avance de la epidemia en Chiapas.

En 2009, la pandemia de la gripe porcina (H1N1) le dio una lección al mundo de la que muy pocos aprendieron. Aprender a ser responsables fue el llamado. En ese entonces, Chiapas fue el estado de la República mayormente afectado.

Hace once años, la influenza H1N1 mató a mil 172 personas en el territorio mexicano y hubo 70 mil 715 contagios, y el golpe económico fue devastador: México decreció casi cinco por ciento en el PIB.

En el rebrote de la influenza, que fue en agosto, Chiapas se colocó en el primer sitio de los estados con más casos de contagio, con 3 mil 564. Ni la Ciudad de México que tiene la población más grande de todo el territorio nacional y que es tres veces mayor que la chiapaneca, fue tan golpeada.

El factor principal de la crisis sanitaria en Chiapas fue la respuesta tardía del gobierno del estado, en ese entonces bajo la conducción de Juan Sabines Guerrero, quien minimizó el riesgo y aprovechó la pandemia para desviar recursos.

La administración sabinista inició sus primeras acciones a finales de abril, específicamente el día 27 de ese mes, cuando el primer caso en el país apareció a principios de marzo de 2009. Buscando notoriedad, que no proteger la salud de los chiapanecos, invirtió millones de pesos en una campaña publicitaria para decir que la estrategia del gobierno contra la gripe era en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, aunque en realidad era sólo en el dicho.

No se informó a tiempo a la población sobre las medidas de prevención y tampoco se tomaron con premura las acciones para evitar los contagios. Para septiembre de 2009, Chiapas encabezaba la lista de infectados con el 12% del total registrado a nivel nacional. La tasa de ataque, sólo en Tuxtla Gutiérrez, fue de 400 por cada 100 mil habitantes, y la de hospitalización fue de 45 por cada mil infectados. La entrega de kits de limpieza y el censo casa por casa fue una farsa. Se abandonaron los sectores sociales vulnerables, como el indígena y los adultos mayores, y los kits sólo se surtieron en un pequeño porcentaje de escuelas de todo el estado.

En cuanto a corrupción, la Secretaría de Educación en el estado invirtió más de 83 millones de pesos en la compra de gel antibacterial, que nunca llegó a los almacenes.

Lo que estamos viviendo con este nuevo gobierno, es el manejo de las crisis. Es decir, se aprendió la lección del pasado.

RESPALDO SOCIAL

Hay buen equipo en el gobierno de Rutilio Escandón. Las estrategias implementadas han sido eficientes. Por eso Chiapas sigue siendo uno de los estados con menor casos de contagios y muertes en el país, y con la tasa de incidencia más baja: 7.85 por cada 100 mil habitantes.

Pero nadie debe bajar la guardia. La pandemia sigue en su estado crítico. Es indispensable evitar las reuniones masivas, seguir las medidas de higiene, el distanciamiento social y las recomendaciones de las autoridades. Celebrar el Día del Maestro a la distancia, como lo propuso el gobernador Escandón Cadenas, es muestra de solidaridad y responsabilidad.

El precio de la grandeza es la responsabilidad, dijo Churchill. Éstos son tiempos de responsabilidad, y ésta debe expresarse en apoyo a las acciones que realizan las instituciones del Estado en el combate a la emergencia sanitaria. En la guerra, el respaldo social es necesario. ¡Chao!

yomariocaballero@gmail.com