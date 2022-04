Leopoldo Mendívil

¡Todos juntos contra la corrupción y la impunidad! ¿Asedio a la libertad de expresión?

Presidente López Obrador Podré no estar de acuerdo, pero defenderé hasta la muerte su derecho a decirlo Voltaire Presidente López Obrador, si no ha leído el desplegado que publicó un grupo de ciudadanos el viernes pasado, le ruego muy atentamente que lo lea ya que lo transcribí para usted luego de estas líneas y …

¡Hartos del encierro por el COVID-19!

Ayer nos golpeó la frustrante afirmación de Hans Kluge, director para Europa de la Organización Mundial de la Salud, de que la pandemia COVID-19 empeorará en octubre y noviembre, cuando los fallecimientos humanos se eleven en todo el mundo por el rebrote en Europa e ignoramos cómo afectará a México. …

Popularidad, pero sin logros

DR. ARTURO ZALDIVAR LELO DE LARREA, PRESIDENTE, SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN: +Sube el calor y crece el volumen del agua Ley natural Tan vacío estaba el segundo informe presidencial que en el discurso de Andrés Manuel López Obrador apareció esta perla: “El precio del petróleo subió de cero a 40 dólares”. Las críticas fueron demoledoras porque …

Liconsa 2020, ¿ahora contra los pobres?

PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR: +La buena conciencia sirve de almohada John Ray. Desde que comencé a escribir sobre usted, lo he hecho en tono crítico, pero jamás le he acusado de alentar el mal trato a los más necesitados porque siempre he creído en su amor a su país y el respeto a …

“El rey expatriado”

ESTIMADOS AMIGOS LECTORES: ¡¿Por qué no te callas…?! Rey Juan Carlos a Hugo Chávez Habiendo sido esta semana un cúmulo de broncas y noticias ardientes, este espacio pretende desear a ustedes un sábado y un domingo felices y descansados y solicito permiso a cadena ibérica CNN Español para sintetizarles una crónica sobre los avatares …

Segundo Informe, ¿sexenio perdido?

DR. DAVID MALPASS PRESIDENTE DEL BANCO MUNDIAL +Existe una tremenda incertidumbre en torno a las perspectivas Kristalina Georgieva Presidenta del FMI La prestigiosa revista inglesa The Economist proyecta que será hasta 2025 que la economía mexicana logre recuperar los niveles de producción y dinamismo que alcanzó en 2018. Para efectos prácticos, estamos hablando de un sexenio perdido en …

La carta de Rosario Robles Berlanga

ESTIMADOS AMIGOS LECTORES +Fui tratado como criminal no por lo que hice, sino por lo que defendí. Nelson Mandela. Después de más de un año sometida al olvido -con el otro olvido de una autoridad que ni su proceso inició- CRÓNICA CONFIDENCIAL replicará cada mes a partir de hoy hasta que sea liberada, …

La conexión Chiapaneca

MIN. ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA PRESIDENTE, SUPREMA CORTE DE JUSTICIA: +Me gustaría ser quien tuviera más títulos del Grand Slam Rafael Nadal ¿Ha ido usted a un partido de tenis? Los viejos aficionados se quejan de que las raquetas modernas y las canchas sintéticas obligan a los contrincantes a jugar desde el fondo, siendo muy pocos …