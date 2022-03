Asesoría Legal

Tránsito y vialidad

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Las cosas que suceden en varios municipios del país es penoso, elementos de vialidad paran a toda unidad que venga de fuera para buscar un pretexto y sancionarlos, hay quienes no tienen faros y saben que no pueden circular así porque podrían ocasionar un accidente, hay muchos detalles con los conductores, pero, también no se vale que algunos malos elementos quieran aprovecharse del uniforme que portan, la mayoría del cuerpo administrativo de las delegaciones de Tránsito y Vialidad son personas prepotentes y arrogantes, siempre han tratado mal a los propietarios de los vehículos, sus trámites son tardados y hacen perder casi todo un día a las personas que se presentan a pagar sus infracciones, algunos Estados cobran las infracciones en la misma oficina de Transito, cosa que no debe ser así, eso se debe pagar correctamente en tesorería del Ayuntamiento que le corresponda, cobrarlo en las mismas oficinas de tránsito se presta a corrupción y malos manejos de los recursos económicos, Tránsito y Vialidad no deberían tener ninguna facultad para realizar cobros a sancionados, los elementos de Tránsito y Vialidad casi siempre se la pasan acosando a los automovilistas y transporte público solicitándole sus documentos, se supone que una unidad del transporte público para que pueda operar debió haber llenado los requisitos ante Movilidad, mujeres y hombres de Transito en su mayoría son personas soberbias, tal es el caso de los elementos de Tránsito y Vialidad del municipio de Palenque, Chiapas, donde la primera autoridad es el Sr. Carlos Morelos, en dicho lugar se ha detectado que los elementos de tránsito han abordado a una persona que se dedica vender escobas y productos para limpieza ganándose la vida de esa manera, cada vez que ven entrar la unidad inmediatamente la paran para solicitar dinero para poder operar en el municipio de Palenque, Chiapas, de hecho, no se encuentra dentro del Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de Palenque, Chiapas que los elementos tengan que cobrar por dejar operar un vehículo que se dedique a suministrar artículos para aseo a las tiendas, del artículo 160 al 170 capítulo II de SANCIONES de la mencionada Ley no viene el motivo por el cual los elementos de Tránsito y Vialidad de Palenque, Chiapas tengan que cobrar cada vez que entre un vehículo a vender sus productos, eso no lo indica ni la sanción administrativa estipulada en el artículo 161 párrafo I al VI, como tampoco viene especificado en el Tabulador Conforme al Salario Mínimo Vigente en el Estado de Chiapas estipulada en el artículo 161 párrafo VI, de hecho, el artículo 162 de la Ley comentada indica que las infracciones que no estén contempladas en el Tabulador del articulo y párrafo mencionado, serán sancionadas con una llamada de atención, ahora bien, si una persona por transportar objetos y materiales que dificulte la visibilidad, estabilidad y conducción del vehículo entonces que se proceda conforme al Tabulador que es muy distinto, eso sí sería una sanción y de paso una llamada de atención, aun y con ello, el Tabulador indica que una situación como la que acabo de exponer equivale a una sanción mínima de 10 salarios mínimos y como máxima de 20 salarios, pero, esto es muy diferente a estar cobrando cada vez que lo vean e inclusive le dan un recibo donde indica la cantidad, en el 2020 pagaba 170 pesos, en este año paga 500 pesos, es un recibo expedido por el Ayuntamiento pero administrado y cobrado por la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal en el cual no aparece el nombre del Director de Tránsito, el Concepto es por vender artículos de limpieza por 2 días o 1 día según se deje el “cliente”, el permitir a una persona para que venda sus productos o entregue sus productos a sus clientes que ya tiene establecidos y convenio con ellos verbalmente no lo debe de cobrar ni administrar Tránsito y Vialidad, sino el Ayuntamiento de cada Estado, al parecer está erróneo lo que están practicando en el mencionado municipio, o de igual manera, muy probablemente están empañando la imagen de su presidente municipal, porque a final de cuentas todo lo que suceda en un municipio o ciudad el o la responsable es la primera autoridad, si un elemento de Transito actúa mal y esto que digo es en general para todo el país, quien debe responsabilizarse es el presidente municipal por ser la primera autoridad y debe y tiene que mantener el orden correctamente, no permitir que los elementos de la policía o Tránsito Municipal acosen a las damas conductoras, ha habido casos y más en las ciudades grandes donde los elementos de vialidad y la misma policía han acosado a las damas, les inventan un pretexto para pararlas, quitarles su tiempo y de paso acosarlas, eso hay que evitarlo, la instalación de cámaras internas y externas de los 4 lados del vehículo es suficiente, o bien, mediante una iniciativa de Ley solicitar al Congreso de la Unión que en este caso le corresponde a la Comisión de Movilidad la desaparición total y absoluta de Tránsito y Vialidad de todo el país, y que solo quede Movilidad para desempeñar ese trabajo, pero, sin la presencia de los elementos que estaban laborando en Tránsito, de hecho, para que algún elemento pueda trabajar en Movilidad de cualquier Estado del país tendría que ser mínimo carrera trunca, más aparte la capacitación constante que se les debe dar al cuerpo administrativo y elementos operativos, entiendo que se van a quedar sin trabajo muchos elementos, pero, la situación está peor actualmente, se debe quitar mediante el Congreso lo que ya no se necesite para el país y hacer gastos innecesarios aprovechando que si el gobierno federal quiere ahorrar miles de millones de pesos, es el momento oportuno, de hecho, quiero pedirle al Diputado Federal Gerardo Noroña, un personaje con carácter y positivo, que estudie y exponga los pros y los contras de la desaparición de una institución municipal que ha aportado muy poco a la ciudadanía, y que de paso, se está hostigando a los y las automovilistas en todo el país en general, la iniciativa la presentará MERCADOTECNIA DE MEXICO con fecha marzo de 2021, sé que hay buenos elementos, pero originalmente son pocos los que aman su trabajo y no les gusta la corrupción, que sea Movilidad quien se encargue de llevar un mejor control, tal es el caso que Tránsito y Vialidad de todo el país ha autorizado topes innecesarios a sus vecinos, compadres o amigos, en la mayoría de las ocasiones no saben controlar el congestionamiento vial y un sinfín de cosas más, es por ello, que es el momento oportuno para proponerlo y aprobarlo.