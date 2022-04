Eduardo Ruiz-Healy

Trump presiona para que México no le compre a Rusia y China

El 20 de julio de 2017, la agencia de noticias rusa TASS difundió esta nota: “México está considerando comprar un nuevo lote de helicópteros Mil Mi-17 de Rusia, dijo el jueves a TASS Sergey Ladygin, el jefe de la delegación de la agencia estatal rusa de exportación de armas Rosoboronexport en el show aéreo MAKS. ‘Todos los helicópteros de la clase Mi-17 son utilizados activamente por las estructuras de poder de México: la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina y la policía nacional. México planea comprar a Rusia un nuevo lote de estos helicópteros’, dijo Ladygin, quien es Subdirector general de Rosoboronexport”.

Los helicópteros Mi-17 que se mencionan en la nota fueron adquiridos en los años 1996 y 1997 por el gobierno de Ernesto Zedillo.

Aparentemente, el gobierno del entonces presidente de Estados Unidos Bill Clinton no se opuso a la compra de 24 Mi-17 para la Fuerza Aérea Mexicana, 25 para la Marina Armada y cuatro para la extinta Policía Judicial Federal que entonces dependía de la también extinta PGR. De estos 53, varios aún están en servicio.

La relación México-Estados Unidos es hoy muy diferente a la que fue durante los gobiernos de Clinton y Ernesto Zedillo, a juzgar por lo que recientemente ocurrió después de que el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, visitara nuestro país a principios de este año.

Después de reunirse el 6 de enero con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, Lavrov ofreció una conferencia de prensa en la que aseguró que “México está considerando propuestas concretas de Rosoboronexport, incluido el suministro de helicópteros”.

Lo que dijo el ruso se difundió en varios medios nacionales y del extranjero y ahí quedó el asunto hasta que el viernes 14 de febrero algunos medios nacionales publicaron que, de acuerdo con fuentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), México no comprará helicópteros a Rusia.

Curiosamente, el jueves 13, un día antes de que dichas fuentes de la SRE negaran la compra de los helicópteros, el subsecretario adjunto de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Hugo Rodríguez, señaló que si México comprara helicópteros a Rusia podría ser objeto de sanciones bajo una ley promulgada en agosto de 2017 por Donald Trump para responsabilizar a Rusia, Irán y Corea del Norte por sus “acciones desestabilizadoras” en detrimento de Estados Unidos y otros países. Rodríguez añadió que el asunto preocupa al gobierno estadounidense y que así se lo habían hecho saber a la embajada de México en Washington.

La venta que TASS reportó en julio de 2017 nunca se concretó, como tampoco se llevará a cabo la que anunció Lavrov en enero pasado.

No me cabe la menor duda que el gobierno de Trump ha actuado para que México no adquiera armamento ruso para sus fuerzas armadas. La amenaza de sancionar de alguna manera a nuestro país ya demostró su efectividad, como lo muestra la política hacia los indocumentados centroamericanos adoptada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Después de este asunto, es lógico suponer que la empresa china de alta tecnología Huawei difícilmente podrá vender su tecnología 5G en México.

