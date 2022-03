Comentario zeta

Carlos Z. Cadena

Tuxtla Gutiérrez, con pandemia o sin pandemia el comercio informal de proporciones excesivas

*Muy grave el problema del comercio informal: CANACO-Tuxtla.

El Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, (CANACO SERVYTUR) de Tuxtla Gutiérrez, Rafael Sánchez Zebadúa, fue concluyente al advertir sobre el valor agregado de una propuesta para reducir el grave problema del comercio informal y ambulantaje en la capital chiapaneca, ante el panorama indiscriminado que se ha acentuado en toda la ciudad Tuxtleca.

Desde que entró en funciones el alcalde Carlos Morales Vázquez, un fenómeno que se empezó a observar fue el de la multiplicación de comerciantes informales por todas las calles y puntos de importancia de la capital como son sus plazas populares y mercados públicos, donde nunca se dio una explicación convincente del problema porque le cobraban un impuesto a los ambulantes, que presuntamente iba a parar a las arcas municipales.

Sin embargo en los últimos días, la pandemia del covid 19, mostró un aumento considerable una vez más de comerciantes informales de todas las vendimias habidas y por haber, además han salido a las calles más vendedores de cubrebocas, raspados, eloteras, y hasta las famosas “marquesitas” que en Tuxtla Gutiérrez ya abundan por los principales centros poblacionales, pero más allá de que son personas necesitadas y que requieren del trabajo, el Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, los viene directamente otorgándoles en qué lugares deben de asentarse creando una postal de anarquía y caos por toda la ciudad, aprovechando para cobrarle económicamente sus derechos de piso.

Sánchez Zebadúa señaló que la propuesta busca dar seguimiento a las acciones enfocadas a reducir el fenómeno del comercio informal y del fantasma de los ambulantes en Tuxtla Gutiérrez, así como sus efectos negativos en la sociedad, formando parte de la búsqueda constante de acciones que ben beneficien al sector comercial.

Lo que no se puede negar es que el Presidente Municipal Carlos Morales diga que está apoyando a los que menos tienen ante la pandemia, porque desde que entró en funciones le ha dado hilo a la hilacha para el aumento y crecida del comercio informal, donde las banderas han sido un “importamadrismo” y una irresponsabilidad histórica nunca antes vista.

Sin pandemia o con pandemia el comercio informal son de proporciones descomunales en Tuxtla Gutiérrez. No hay argumento para disfrazar una irresponsabilidad del servicio público.

Rapiditas. – El encausamiento legal en contra del médico Gerardo Vicente Grajales Yuca, podría definirse en las próximas horas y alcanzar su plena libertad jurídica, porque desde hace días estuvo en su domicilio con prisión preventiva. Sin embargo, se abrió otra carpeta de investigación para observar las denuncias de corrupción en la administración del ISSTECH, aunque también debería de apuntar a otras áreas de salud, porque de que hay malos elementos que portan la bata blanca eso no se duda, y se han denunciado en las redes sociales. El cero impunidad debe de ser implacable, porque no se vale que mientras algunos médicos son nuestros héroes, otros sean perversos y aviesos, porque si alguien dice que no es así simplemente ha de ser un extraterrestre…En otro orden, la consigna en la Cámara de Senadores es que la mayoría decida. Ante la expectación que ha alcanzado en el país el nombramiento de la nueva Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, salió al frente el coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, revelando una lista de aspirantes a esa encomienda legislativa de la Cámara Alta. Para empezar, dijo que será el 24 de agosto en que se elija entre los senadores Higinio Martínez, Alejandro Armenta, Ovidio Peralta y Eduardo Ramírez. Detalló que esa fecha del 24, se llevará a cabo, de 12 a 3 pm, con un notario público, con 4 urnas, la decisión entre todos los senadores del país, donde se elegirá al presidente, vicepresidente y secretarios. En la final se encuentra el Chiapaneco Eduardo Ramírez e Higinio Martínez… Atractiva la noticia de que el secretario de Economía y del Trabajo de Chiapas Yamil Melgar Bravo, presentó la Propuesta Integral “Oportunidades Económicas para Chiapas”, a fin de impulsar el desarrollo del estado y analizar temas de recuperación económica ante la nueva normalidad por el COVID-19. En el marco de una reunión de trabajo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE), el funcionario estatal destacó que dicha propuesta pretende definir estrategias que permitan potencializar las inversiones en el estado….El Ayuntamiento de Tapachula que preside la dinámica Rosy Urbina, desplegó un operativo de prevención en las playas del municipio para prevenir las aglomeraciones de personas, al persistir el semáforo naranja por la pandemia del Covid-19 y se trata de evitar la propagación de la enfermedad. El director de Protección Civil Municipal, Julio César Cueto Tirado, informó que paralelo se aplica el Plan Específico de Vacaciones de Verano en el marco de la Nueva Normalidad, toda vez que una de las prioridades de la actual administración es velar por la salud de los Tapachultecos. Ya se hacen los recorridos en las playas de Las Escolleras, el Malecón y San Benito en Puerto Madero, así como en Playa Linda, con la finalidad de hacer las recomendaciones tanto a visitantes como a los prestadores de servicios sobre las medidas de prevención en materia de salud….Hoy desde la Torre Digital de Diario de Chiapas dentro del programa Zdigital, entrevistaremos a los legisladores locales Ana Laura Romero Basurto, María Elena Villatoro Culebro y a Fidel Álvarez Toledo, cuyo tema girara alrededor de los hambreadores comerciantes de medicamentos que se aprovecharon de la pandemia. Un escenario que ha irritado a la población de Chiapas, y que hoy el Congreso del Estado, asume responsabilidades históricas. Un tema que nos llega a todos y nos cala a todos. Hoy a las 12.30 horas por Diario de Chiapas Multimedia…Dixe.

Juan Pueblo. – ¡Fuera máscaras! ¡Temporada de definiciones! A pesar de la pandemia ya los partidotes y los partiditos andan bien alborotados por la elección 2021. MORENA sin pudor haciendo reuniones y «amarres» por todos lados. PRI, PAN PRD más perdidos que un esquimal en el desierto de Atacama. Mover a Chiapas y Chiapas Unido, hermanos de la misma ubre, buscando afanosamente engañar a los que proveen el recurso. Y digo engañar porque por más que sumen y presten y traten de buscar liderazgos caducos, al menos aquí en Tapachula no van a levantar lo suficiente. De hecho, Chiapas Unido y Mover a Chiapas son los que, sin pudor alguno, están mostrando más recursos económicos, con rentas de locales, pago de páginas en redes sociales, edecanes, despensas y muchos artilugios más propios de campañas electorales de los años 70’s y 80’s. No entienden que esto ya cambio… (Fernando Escobar)

La frase de hoy sobre cómo sería el nombre de la 4T en 2024.-

En caso de que en el 2024 la 4T ganara nuevamente las elecciones para Presidente de la República, ¿Cómo creen que le llamarían?, 4T-Recargado, 4T-Reload, 4T-Remix, 4T-Premmium, 4T-Plus, 4T-Platinum, 4T-Titanium, 4T-Oro, 4T-5Esttellas, 4T-Diamantes, 4T-Netflix2parte, 4T-Porlasangredeamlo, 4t-Vip, 4T-Grand, 4T-Verdemejorado (Elías Hernández Gómez) .