A Fuego Lento

Alberto Ramos García

“Tuxtla por mal camino”, dicen ciudadanos

-Con Carlos Morales la ciudad de Tuxtla Gutiérrez tocó fondo en el primer mes de este año y falta ver como lo vamos a terminar, pues ahora somos la ciudad con la más alta percepción de inseguridad.

No hablo de manera visceral ni mucho menos al decir que Tuxtla va por mal camino, y seguramente el alcalde Carlos Morales sabe que lo que digo tampoco es sacado de la manga, pues de acuerdo a la edición 2019 de Ciudades más habitables, el 51 por ciento de los entrevistados indicaron que el municipio va por mal camino, un 14 por ciento no sabe o no respondió, mientras que un 35 por ciento considera que va por buen camino.

Por otra parte, de acuerdo al índice de Evaluación de Alcaldes (IDEALC), que mide la percepción que tiene la ciudadanía sobre el desempeño y liderazgo, Carlos Morales sale reprobado al situarse en el lugar 66 de 76 alcaldes, donde los 10 últimos espacios corresponden mayormente a ciudades del centro y norte del país.

La edición 2019 de Ciudades más habitables da seguimiento a la opinión de ciudadanos en las 76 capitales y ciudades más pobladas del país en cuanto a la evaluación de sus autoridades locales, servicios municipales, calidad de vida, cohesión social y la lealtad de las personas respecto al lugar en el que habitan.

En lo que respecta al Índice de Satisfacción con los Servicios Municipales, que contempla recolección de basura, organización de eventos culturales y deportivos, mejoramiento de los servicios de salud, drenaje, alumbrado público, control del comercio irregular y ambulantaje, entre otros pues tampoco podíamos cantar mal las rancheras, pues Tuxtla Gutiérrez aparece en el penúltimo lugar de lista; el último lo ocupa Ecatepec.

Si le sirve de consuelo, en lo que respecta a calidad de vida, la capital de Chiapas se sitúa en la media del resto del país. El termino calidad de vida contempla la evaluación de la satisfacción en general con la vida y de aspectos que influyen en la vida individual como la familia, pareja, economía, y vivienda.

Un cuarto aspecto que evalúa el estudio que realiza el Gabinete de Comunicación Estratégica, y que habla sobre la cohesión social (confianza que sentimos con las demás personas, las relaciones sociales y la seguridad) nuevamente ocupamos el espacio 61.

Según el ranking general que se construyó mediante un análisis de componentes principales, nos deja en el lugar número 71, en tanto que San Pedro Garza García en Nuevo León se situó como la urbe con la mejor calidad de vida de acuerdo con el estudio Ciudades más habitables 2019.

El temor es fundado…

Cómo nos sentimos inseguros hasta de nuestra propia sombra, pues todos los días escuchamos casos cercanos de atracos en el transporte público, asaltos a cuentahabientes, negocios, casas habitación, robos de automóviles, detonaciones de arma de fuego y hasta venta de drogas como que fueran tortillas.

Con Carlos Morales la ciudad de Tuxtla Gutiérrez tocó fondo en el primer mes de este año y falta ver como lo vamos a terminar, pues ahora somos la ciudad con la más alta percepción de inseguridad.

Antes vivir en la capital era un privilegio, ahora poco a poco hemos acumulado deficiencias en los servicios municipales, el compromiso y empatía de las autoridades con los ciudadanos, y la desconfianza hasta entre nosotros mismos.

Con Carlos Morales Vázquez la ciudad de Tuxtla ya tocó fondo.

Como dicen, andábamos mejor cuando estábamos peor, y es que parece «un juego de palabras». Aunque parezca contradictorio, pero los ciudadanos añoran volver al pasado, confirmándose aquello que «todo tiempo pasado fue mejor», y es que el presente está lleno de problemas, caos e incertidumbre, y ni para qué mencionar el futuro, que según los que saben, viene «peor», quedando únicamente que, en su momento, el «cielo» nos ¡ampare!

Ya se venía venir este despeñadero en materia de seguridad pública, pues Carlos empeoró todos los números que le dejó Fernando Castellanos: dejó de supervisar el desempeño de las policías y otras instancias, y tiene atado de manos temas tan delicados como lo es la seguridad pública.

Entre Líneas …

La delincuencia está desatada y no hay una estrategia de seguridad. Prueba de ello, hace un par de semanas, sujetos armados asaltan a comercializadora, se llevan 83 mil pesos en efectivo y celulares.

De acuerdo al reporte de la Agencia Reporte Ciudadano, se robaron 83 mil pesos en efectivo y 3 celulares fue el botín de dos sujetos armados quienes asaltaron una comercializadora financiera de medicamentos de Tuxtla.

Los hechos ocurrieron al filo de las 13:15 horas sobre la avenida Simojovel de la colonia Issste de esta capital.

De acuerdo al empleado de nombre Rodrigo «N» de 26 años de edad comentó que llegó al banco Bancomer de la avenida central y 15 poniente, en la sucursal retiró 80 mil pesos, en seguida caminó hasta la dirección de la empresa.

«No tardaron ni dos minutos cuando dos hombres con pistolas entraron y amagaron al personal, a mí me arrebataron una mochila con el dinero y una celular marca Iphone con valor de 4 mil pesos, a mi compañero Pedro una tarjetera con 3 mil y la llave de su carro, y por último a Leonardo un celular iphone con valor de 18 mil pesos», dijo el agraviado.

Tras el atraco ambos sujetos se dieron a la fuga con rumbo desconocido, varias unidades se desplegaron en la zona para su ubicación sin tener éxito.

Finalmente: Héctor Buendía, lo hicieron renunciar al registro civil del Estado. Qué lamentable pues es un buen elemento y con valores de ética profesional y espirituales …pero el “Fuego Amigo” que rodea al secretario de Gobierno, pudo más la intriga y la politiquería barata. En fin.

Nos leemos en la próxima., y recuerden: Cuando confiamos en Dios, su paz guardará nuestros corazones