Comentario zeta

Carlos Z. Cadena

Tuxtlecos culpan que el transporte público es foco de infección del covid 19. Las combis peligro de contagios

Hay expresiones populares en la capital de Chiapas, que advierten que el transporte público es un foco de contagio peligroso que pudiera estar contaminando a la movilidad social que se viene dando con intransigencia en Tuxtla Gutiérrez, después que desde el 1 de junio entramos a la llamada nueva normalidad. Las combis aseguran son un foco grave de infección con el público usuario, porque ya no se está respetando algunas reglas y medidas preventivas, y ya estamos incurriendo en un desconcierto y desorganización con altas consecuencias de contagios.

Hay quienes opinan que fue muy lamentable que se haya desechado el programa “hoy no circula”, que ya había tenido la aceptación social a través de las redes sociales, pero una grilla barata del sector salud de Chiapas, impidió su desenvolvimiento y ya no se concretó. Hoy más que nunca se está reconociendo que el programa muy bien pudo funcionar con menos riesgos que ahora, porque estaban insertados en el programa no solamente el transporte público, sino el transporte privado, y la agente ya había otorgado el visto bueno. Todo esto ocurrió en la segunda semana del mes de mayo.

La situación del riesgoso aumento del covid 19 en Tuxtla Gutiérrez mucho tiene que ver con la intransigencia de las autoridades municipales que encabeza Carlos Morales Vázquez, y la falta de estrategia para actuar ante una pandemia que está matando gente. En las redes sociales hasta claman y protestan que las combis que transitan por varias rutas en la capital de Chiapas, son las que presuntamente están ocasionando el fenómeno de los contagios, porque más allá que no se respeta el número de usuarios asignados, todos los que viajan en el vehículo están expuestos a un contagio, por un mal usuario que este saliendo enfermo a la as calles y utilice la combi.

Es muy cierto que hay mucha gente que es muy consciente y está utilizando la sana distancia, el cubre bocas, y se lava la manos con agua y jabón o se echa gel antibacterial, pero hay que decirlo como son las cosas, hay una inmensa mayoría que le vale un sorbete el utilizar estas medidas preventivas, por ejemplo ayer en pleno parque central de Tuxtla Gutiérrez, se observaron indígenas vendiendo sus productos, y que lo hacen evidentemente por necesidad, pero al menos unas 12 mujeres artesanas no tenían cubre bocas mucho menos que guardaran su sana distancia, y así hay otros comerciantes informales. ¿Cuánto les estarán cobrando el Ayuntamiento Municipal?

Sin embargo, hay que recapitular, porque ya sabemos que, en la capital de Chiapas, algunos mercados se han convertido en peligrosos focos de infección, que también están dando problemas con la postal de los contagios, y ahora el transporte público, habrá que ver que nuevas estrategias tomar y encausar buenos oficios hacia esta problemática, y buscar mejores resultados.

Los permisionarios y propietarios del transporte deben de brindar su ayuda para apoyar a las autoridades para que los contagios del covid 19, se reduzcan o como se dice en el argot médico, “mitigarlos”, atemperarlos, paliarlos o como dice el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, “domarlos”. Se trata de un asunto de vida o muerte, de una emergencia nacional sanitaria, donde todos corremos riesgos empezando por los propios permisionarios del transporte de Chiapas, y sus familias. El problema del coronavirus hay que verlo de manera global y que nadie está exento para que no se contagie, no hay que olvidar que son cadenas de contagios que se conforman muchas veces y que es la forma en que en Chiapas y sus principales ciudades se están contaminado del virus “mata gente”.

Si se hubiera hecho lo del “Hoy no circula” en Tuxtla Gutiérrez, sin duda los resultados fueran otros. Una medida que entraría en vigor el pasado 20 de mayo, y que concluiría el 7 de junio. Sin duda los resultados fuera otros, y no estuviéramos en la capital de Chiapas, viviendo con “El Jesús en la boca”, y esa angustia y ansia que también nos afecta mucho, y a veces también se convierte en enemigo de la salud de las personas.

El programa “hoy no circula” que le hicieron grilla barata, estas fueron las consideraciones que fueron publicadas en la prensa local. Así lo informó Diario de Chiapas:

“Autos particulares y del transporte público tendrán que respetar el “Hoy no circula” que implementó la Secretaría de Movilidad y Transporte, con el fin de reducir los riesgos del coronavirus. Las medidas dadas a conocer a través de las redes sociales contemplan las siguientes medidas:

Los días lunes, miércoles y viernes circularán las unidades cuya placa termine en numeración par; en tanto que el martes, jueves y sábado, los que tengan placas con terminación impar. El domingo podrán hacerlo todo tipo de vehículo.

Además, señala que el número de ocupantes por unidad serán dos y el pasajero deberá ir en la parte trasera. Para el transporte público en la modalidad de taxi sólo habrá cupo para dos personas, la combi o urvan, 8, y en el microbús tendrán cabida sólo 16 usuarios. La medida entra en vigor mañana miércoles 20 de mayo y concluirá el 7 de junio próximo”. (Sic) (20 de mayo).

Diputados locales no permitirán que lucren con la vida de Chiapanecos enfermos de covid 19

Tal vez la mejor noticia muy solidaria y muy humana que hemos escuchado proveniente del Congreso Legislativo de Chiapas, donde la diputada Ana Laura Romero Basurto, propuso un Punto de Acuerdo para exhortar al Titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), con sede en Tuxtla Gutiérrez, con el objeto fundamental que vigile y supervise los establecimientos comerciales en Chiapas, para que no acaparen e incrementen injustificadamente los precios de adquisición, renta o rellenado de tanques de oxígeno, así como de todos los instrumentos, equipos y accesorios necesarios para la oxigenoterapia, que sirven para el tratamiento de la salud y que se emplean para el combate y atención de la pandemia originada por el covid 19, sancionando a aquellos que vulneren los derechos del consumidor.

Todo viene a colación según se informó, es que existe un incremento desmedido en los precios de los insumos, principalmente de los tanques de oxígeno, suministro vital para los enfermos en estado crítico, que están librando la batalla contra el covid 19. Cabe recordar que la enfermedad covid 19, es una infección del tracto respiratorio cuya complicación requiere del soporte respiratorio no invasivo, donde el oxígeno y las terapias respiratorias son un tratamiento fundamental. Es importante mencionar que, el 13 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud emitió el documento denominado “Manejo Clínico de la Infección respiratoria aguda grave (IRAG) en caso de sospecha de COVID-19” del que se desprende que es indispensable el uso de oxigenoterapia y seguimiento, que debe administrarse inmediatamente a los pacientes con insuficiencia respiratoria.

Romero Basurto subrayó que, ante la creciente demanda de insumos y aparatos de asistencia médica, algunos proveedores han acaparado estos productos, provocando desabasto e incremento en sus precios. Denunció que, en plena pandemia, hay quienes lucran con la necesidad, sin que las autoridades competentes defiendan la salud y economía de las y los chiapanecos.