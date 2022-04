Letras Desnudas

Mario Caballero

Un encuentro con la realidad

El Segundo Informe de Gobierno de Rutilio Escandón Cadenas fue un encuentro con la realidad. Porque si por un lado pondera los logros alcanzados durante todo un año de trabajo gubernamental, por el otro reconoce que quedaron pendientes en el camino por los que será imperioso enderezar nuevas fuerzas y corregir las estrategias. Eso nos habla de un gobernante que no ha perdido el piso, que es consciente de la situación que vive el estado y que tiene claro el rumbo de su administración.

¿Hay motivos para estar contentos al terminar el segundo año de gobierno? Para el gobernador de Chiapas, sí.

El 2020 fue para Chiapas y para todo el mundo un año muy complicado. Fue un año que reveló nuestras carencias como sociedad, nuestra fragilidad humana y puso en evidencia de que a pesar de los grandes avances en la medicina y tecnológicos seguimos siendo gente indefensa.

La pandemia de coronavirus ha sido una lección muy dolorosa de la que estamos obligados a aprender. Puso en aprietos hasta al país más poderoso del mundo y el bichito no respetó a nadie, agarró parejo y fue implacable en muchas de las veces.

Ante la contingencia sanitaria más grande que hayan vivido las generaciones contemporáneas, los gobiernos fueron puestos a examen. Muchos reprobaron. Otros pasaron de panzazo. Hubo algunas excepciones que se convirtieron en referencia mundial en el manejo de la pandemia y en el cuidado de los ciudadanos. Asimismo, sacó a la luz pública la indolencia, la indiferencia y el oportunismo de los gobernantes, que vieron en la tragedia humana la ocasión para sacar raja política y, de paso, llenarse los bolsillos.

El gobernador Escandón Cadenas no dijo que fue fácil enfrentar la emergencia de salud. Todo lo contrario, admitió que hasta estos momentos ha sido un reto difícil de superar y por el cual desgraciadamente se perdieron valiosas vidas. No cayó en la demagogia y en el absurdo enaltecimiento.

No obstante, con estrategia, paciencia, correcciones, esfuerzo y responsabilidad para con los ciudadanos logró que Chiapas fuera una de las entidades menos golpeadas por la pandemia. De otra forma, hoy no estaríamos en una situación de calma y no hubiéramos sido el segundo estado del país en pasar a semáforo verde. Por desgracia, otros estados con mayores recursos económicos y con poblaciones menores que el nuestro alcanzan nuevo pico de contagios y fallecimientos por covid-19.

Antes y durante la contingencia el Gobierno del Estado implementó un plan para fortalecer al sector salud. Por un lado, se adquirieron equipos médicos, equipos de protección y se hicieron diversas mejoras en la infraestructura hospitalaria. Asimismo, se instalaron clínicas destinadas para la atención exclusiva de pacientes con coronavirus en municipios estratégicos, con el objetivo de concentrar los cuidados médicos de las personas contagiadas y no arriesgar la vida de las personas con otras enfermedades.

El derecho a la salud y la atención médica de calidad han sido unas de las principales prioridades de la actual administración. Y aunque aún quedan problemas por solucionar, durante este año se dieron avances importantes por los que la crisis sanitaria no llegó a arrojar saldos por los cuales lamentarnos.

La cuarta transformación se entiende como el esfuerzo por el cambio en las formas de ejercer el poder. Entre sus banderas están el combate a la corrupción y la impunidad, el trabajo con vocación y el ejercicio honesto y transparente de los recursos del pueblo. Durante muchos lustros fueron estas las principales demandas de la sociedad chiapaneca y los factores que coadyuvaron al rezago de la entidad en muchos rubros.

En medio de la calamidad, el gobernador Rutilio Escandón logró unir esfuerzos con las distintas autoridades del estado para la instalación del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, instancia que ha venido trabajando para dar resultados en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Gracias al Programa Anual de Fiscalización 2020 se realizaron 48 auditorías a fondos y programas federales y estatales, por las que se emitieron 78 recomendaciones.

Algo en verdad notable es la unidad entre los distintos poderes del Estado, misma que permitió en el año que está por culminar una buena gestión en la impartición de justicia y el desarrollo de una fructífera agenda legislativa. El doctor Escandón Cadenas supo mover al Congreso del Estado y al Poder Judicial, pero sin invadir sus autonomías, estuvo dispuesto a atender las objeciones a sus iniciativas y a respetar las aportaciones de sus interlocutores. Eso facilitó la creación de una nueva plataforma en la conducción del poder y significa un poderoso aliciente para la democracia.

Anteriormente, los conflictos sociales eran combatidos con el uso de la fuerza o mediante la concesión de dádivas. Por eso mismo tuvimos gobiernos represores y gobiernos entreguistas. Ninguno de los dos fue eficaz en la solución de las causas de disputa y para conducir al estado a una situación de gobernabilidad y estabilidad social. Por esa estrecha visión que hubo de lo que es la política y la gobernanza, empeoró la pobreza, la marginación, se recrudecieron los enfrentamientos y creció la brecha de desigualdad.

Hoy, en cambio, no se reparten sobres de 30, 40 o 50 mil pesos y tampoco se reprime con la fuerza pública, sino hay diálogo permanente con los grupos disconformes. Así se logró la resolución de ocho controversias en los municipios de Chamula, Chalchihuitán, La Independencia, Las Margaritas, Oxchuc, Zinacantán y dos en San Cristóbal de las Casas, en beneficio de más de 64 mil personas, como la firma del Pacto de No Agresión por temas de posesión de tierras.

Además, este año que ha sido de pandemia y de desastres naturales, el gobierno chiapaneco emitió 66 declaratorias de desastres y destinó más de 384 millones de pesos a través del Fondo Estatal para la Gestión Integral de Riesgos. Cabe mencionar que dicho fondo, creado por la presente administración, está destinado para el financiamiento de obras, atención de emergencias y contingencias sanitarias y también opera en la reconstrucción de infraestructura pública y viviendas dañadas por desastres.

Otra de las acciones realizadas por el gobierno de Rutilio Escandón este 2020 y que merecen ser resaltadas es la liquidación de los adeudos contraídos por administraciones anteriores, como con el ISSSTE, Fovissste, IMSS e Infonavit, por cuotas y aportaciones, por más de cuatro mil 500 millones de pesos. Con eso se hace justicia al derecho a la salud y vivienda de los trabajadores.

Asimismo, firmó un reconocimiento de adeudo con el ISSSTE y se benefició al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado al efectuar el pago correspondiente al pasivo del periodo 2013-2020, por más de 62 millones de pesos.

En respuesta a las demandas del magisterio se destinaron 727.8 millones de pesos para cubrir el pago a maestros interinos.

Mientras la demagogia de estos días es la fuga más perversa ante la crisis sanitaria y económica más cruel, el gobernador Escandón no minimiza el peligro, no cierra los ojos a la realidad que nos compete como chiapanecos y no abandona a cada quien a su suerte. Su informe fue un llamado a la responsabilidad, a la prudencia, a la unidad. ¡Chao!

yomariocaballero@gmail.com