Un gobernante es popular porque conoce y comprende a la gente

Los cinco países en donde más personas han muerto de COVID-19 son, en orden descendente, con el número de personas fallecidas entre paréntesis: Estados Unidos (173 072), Brasil (107 852), México (56 453), India (51 045) y el Reino Unido (41 366).

Además del gran número de muertos que les ha ocasionado el nuevo coronavirus, los cinco países también tienen otra cosa en común: son gobernados por populistas que son profundamente nacionalistas sin que importe mucho si son conservadores de derecha como los gobernantes de Estados Unidos, Brasil, el Reino Unido e India y o liberales de izquierda como el de México.

Cuatro de estos gobernantes, el estadounidense Donald Trump, el brasileño Jair Bolsonaro, el británico Boris Johnson y el mexicano Andrés Manuel López Obrador se han rehusado a usar un cubrebocas públicamente, poniéndose uno solo en contadas ocasiones; dos de ellos -Bolsonaro y Johnson- ya enfermaron de COVID-19 y ni eso los persuadió para imponer medidas más estrictas para prevenir que el SARS-CoV-2 se disemine entre sus gobernados.

A diferencia de los otros, Modi actuó de manera decisiva para contener la diseminación del coronavirus en su país después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretara la pandemia: ordenó el cierre de las actividades económicas no esenciales, se puso un cubrebocas y ordenó a sus conciudadanos a que también lo usen. Y si bien su país ocupa el cuarto lugar en cuanto al número de muertos por COVID-19, el número de muertos que se registra por cada millón de habitantes – 37 -, es una fracción de los 522 que se registran en Estados Unidos, los 507 en Brasil, los 438 en México y los 609 en el Reino Unido.

Pese a la crisis sanitaria y económica que afecta la India, la popularidad de Modi se mantiene alta. Una encuesta realizada en junio indica que el 74% de la población aprueba su gestión, mientras que una llevada a cabo en julio señala que 78% de las personas encuestadas consideró que su desempeño es «sobresaliente o bueno».

Para sus seguidores, según una de las encuestadoras, la popularidad del primer ministro indio se explica porque “Modi no tiene miedo, no es codicioso y no trabaja para beneficio personal. Tiene la oreja pegada al suelo. Conoce y comprende a la gente”

Los porcentajes de estadounidenses, brasileños, británicos y mexicanos que aprueban la gestión de su presidente o primer ministro distan de ser los de Modi.

Trump es aprobado por el 43.3%, Bolsonaro por el 45%, Johnson por el 44% mientras que López Obrador por entre el 52% y el 58% según la encuesta que se consulte.

En el caso de AMLO es sorprendente que sean tantas las personas que aprueban su gestión si se toma en cuenta que hasta ayer habían muerto 56 757 personas de COVID-19, una cifra de por sí es alta pero que de acuerdo a diferentes expertos está lejos de representar la realidad de la tragedia en vista de que seguramente hay decenas de muertos más que no han sido contabilizados por el gobierno.

Es probable que los mexicanos vean a su presidente como los indios ven a su primer ministro, como un gobernante que “no tiene miedo, no es codicioso y no trabaja para beneficio personal. Tiene la oreja pegada al suelo. Conoce y comprende a la gente”.

