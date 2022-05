Letras Desnudas

Mario Caballero

Un pervertido dando lecciones de moralidad

Tan simple como esto: para tener la lengua larga primero hay que tener la cola corta. Muchos políticos de oposición y exfuncionarios públicos parece que no han entendido esa máxima. Aturdidos, critican ferozmente, hacen señalamientos, acusan y se creen guardianes de la moral pública.

Uno de ellos es Jaime Antonio Guillén Albores, quien anda cuestionando a los funcionarios estatales y echando pestes a todo lo que se le atraviesa. Aunque está en su derecho de expresar sus ideas y opiniones con plena libertad, ¿quién es él para hacerlo? El historiador romano Suetonio decía que, en un Estado verdaderamente libre, el pensamiento y la palabra deben ser libres. Sin embargo, Cristo también dijo que antes de ver la paja en el ojo de tu hermano, fíjate en la viga que tienes en el tuyo.

Tony Guillén, como se le conoce en los pasillos de la política, no tiene la mínima calidad moral para hacer acusaciones del tipo político y administrativo. Si alguien debiera aprender el arte de quedarse callado es precisamente él.

Hoy goza de buena posición económica y de varias propiedades, pero no siempre fue así. Nació pobre y creció anhelando los privilegios que no tenían las personas de su condición social. Empero, si hoy sabe de fragancias, de ropa de diseño exclusivo y de manjares exóticos fue porque sus propios desvíos morales y su falta de ética le dieron a ganar mucho dinero durante los años que estuvo en distintos puestos en la administración pública.

Para empezar, traicionó a su padrino político, Roberto Domínguez Castellanos, el ex rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, quien le curó el hambre y le dio a probar las mieles del poder.

Luego, en la Secretaría de Educación en el estado estuvo presuntamente implicado en la venta de plazas y en la adjudicación de éstas a parientes, amigos y demás recomendados de la mafia que defraudó a ese organismo. Tras una revisión se descubrió un desvío por más de 300 millones de pesos de esa dependencia, y Tony Guillén fue considerado uno de los que más se benefició en la rapiña.

Literal, Guillén perdió el piso. A todos trataba con prepotencia y con su conducta hacía creer que nadie lo merecía. Se las daba de muy intelectual, de un hombre de academia, pero ni siquiera costeó con su propio dinero sus estudios de posgrado. Logró, por tráfico de influencias, que la UNACH lo becara. Y fue así, con recursos ajenos, que conoció otros países del mundo, según estudiando.

En junio de 2016, Oswaldo Chacón Rojas asumió la presidencia del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), y nombró a Guillén Albores director de comunicación social, puesto del que salió por la puerta trasera.

Ningún empleado de ese departamento lo soportaba. A todos trataba a punta de gritos. No daba instrucciones de trabajo, sino imponía sus caprichos. Por eso no lo bajaban de arrogante y abusivo. Y de la misma manera se comportaba con medios y periodistas. De ahí que no fueran extraños los conflictos mediáticos gratuitos que tuvo Chacón Rojas con la prensa en ese tiempo. Finalmente, con ínfulas de “Juan Camaney”, corrieron los rumores de que Tony Guillén acosaba sexualmente a las secretarias del instituto.

Sin embargo, no fue su soberbia y presunción los motivos de su bochornoso despido.

El hecho que lo echó a la calle de manera vergonzosa sucedió el día 8 de mayo de 2017. En la cuenta oficial de Twitter del Instituto, se retuitearon y se marcaron como favoritos varias páginas pornográficas, en las que se mostraba sexo muy explícito. Algunas de las cuentas marcadas fueron @queerkingxxx, @soyelseductor y @heteros, cuyo contenido pornográfico es de tendencia gay.

Jaime Antonio Guillén no fue despedido solamente porque era responsable del área de comunicación, que también tenía la administración de las redes sociales del organismo. Se comentó además que él operaba personalmente esas cuentas y que muchas veces fue sorprendido viendo páginas triple equis durante el horario de labores.

DEPREDADOR SEXUAL

En mayo de 2019, Jazmín Leyva Alemán, trabajadora del Colegio de Bachilleres de Chiapas, acusó a Tony Guillén de ser un depredador sexual.

Guillén era entonces titular de la Dirección de Vinculación del Cobach. Ella contó por medio de un oficio, que entregó ante las autoridades correspondientes, como también a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas de donde obtuvo el número de expediente CEDH/0490/2019, los pormenores del acoso sexual del que fue víctima por su jefe inmediato, que era él.

Relató que el 2 de mayo, alrededor de las nueve de la mañana, Tony Guillén la mandó a llamar a su oficina para notificarle que a partir de esa fecha su adscripción sería cambiada al Archivo Institucional del Colegio. No obstante, no le entregó ningún documento ni las razones que justificaran su traslado.

Fueron no muchos los minutos los que ella estuvo en esa oficina. Pero los suficientes para sentirse en todo momento amenazada y humillada. Quería huir del lugar. No sabía si por temor o coraje, pero las manos le temblaban. Lo peor era el sentimiento de impotencia. Saber que poco podría hacer por defender sus derechos, porque lo que Guillén estaba haciendo era un abuso de autoridad.

Jazmín Leyva es madre soltera y de ella dependen tanto sus hijos como sus padres, que son personas de la tercera edad, y Tony Guillén quiso aprovecharse de su situación. Le enviaba mensajes sugerentes por WhatsApp, fotos de su miembro, fotos íntimas de su esposa y videos pornográficos. Incluso, le envió un video en el que se estaba masturbando.

Aquella mañana, Guillén le dijo: “Así te conviene, para protegerte. Se van dos compañeras tuyas también. No tengo nada qué decir de tu trabajo, lo haces muy bien, es intachable”. Ella le contestó: “¿O es porque no he accedido a caer a sus bajos instintos?”.

La ciencia psicológica enseña que las acciones desarrolladas por Tony Guillén son las propias de los enfermos sexuales y las clasifica como parafilias. El exhibicionismo (trastorno mental que incita a exponer los genitales a una persona extraña) y el froteurismo (contacto y roce contra una persona que no consciente) son dos de las parafilias que se ajustan al comportamiento de Guillén Albores.

Jazmín Leyva acudió en un primer momento con la directora general del Cobach, Nancy Leticia Hernández Reyes, pero lejos de ayudarla, la perjudicó más.

Tuvo dos encuentros con la directora. En el primero de éstos, Leyva le contó que el director de Vinculación le había notificado de su cambio de adscripción, pero de forma verbal y sin darle una justificación. Y por lo que ella entendía se trataba de una represalia de Tony Guillén por no haber accedido a sus proposiciones sexuales. Le dijo, además, que tenía pruebas de que desde hacía buen tiempo era acosada sexualmente por él.

La respuesta de la directora fue que tal vez Jazmín había tenido un trauma de niña y que por eso buscaba culpar a todos los hombres que se le acercaban. También la culpó por ser bella. Esa reunión terminó con el ofrecimiento de la directora de cambiar a la agraviada al lugar donde ella quisiera, con tal de que no hubiera consecuencias legales para el acosador.

La segunda reunión acabó con una amenaza por parte de la directora Hernández Reyes.

Leyva Alemán acudió puntual a la cita. La directora tenía listos los documentos de su cambio, pero aparte preparó un oficio en el que supuestamente era Jazmín quien solicitaba el cambio y se comprometía a borrar todas las evidencias del acoso sexual. Obvio, no aceptó. Por lo que Hernández la corrió de su oficina con la amenaza de que después la mandaría a llamar para decirle lo que haría con ella.

Jazmín fue obligada a trabajar en el Archivo Institucional, donde su situación empeoró. Varios de sus compañeros también la comenzaron a acosar y a mofarse abiertamente de ella. La directora no hizo nada por proteger sus derechos, ni Recursos Humanos, ni la Dirección Jurídica del Cobach, tampoco la CEDH. Tras varios meses de suplicio, Leyva terminó siendo despedida injustificadamente el 12 de septiembre de 2019.

¿CRÍTICO?

Con todo ello, ¿con qué autoridad moral se atreve Tony Guillén a emitir juicios sobre la actuación del gobierno? Un enfermo sexual como él, que fue capaz de abusar de su poder contra una indefensa mujer, simplemente está desacreditado. ¡Chao!

