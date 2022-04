Letras Desnudas

Mario Caballero

Un represor cobarde

Hasta en los dictadores y genocidas hay niveles. Lo que el alcalde Carlos Morales hizo contra la regidora Adriana Guillén Hernández, tratando de desprestigiarla desde dos cuentas falsas de Facebook, es una cobardía. Los dictadores usan el poder para premiar y castigar a su antojo, y siempre dando la cara a sus adversarios; los genocidas lo usan para satisfacer sus apetitos. Morales no es más que un represor cualquiera, un tiranillo que se lanza contra una dama para doblegarla a punta de difamaciones. Irónicamente, quiere demostrarle que es un hombre poderoso, pero atacando desde la comodidad del anonimato su integridad como mujer, esposa y madre. Eso, en buen castellano, se llama cobardía.

Carlos Morales ha sido siempre un cobarde. Arremete contra gente indefensa o busca tener ventaja sobre sus oponentes.

Como en 2014, por ejemplo, cuando siendo titular de la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural ordenó el desalojo de la señora Imelda López Tovar, una madre soltera que desde hacía catorce años venía ocupando el local comercial llamado La Urraca, un restaurant en el interior del Zoológico “Miguel Álvarez del Toro”, con el que ganaba el sustento para sus hijos y para su madre ya en la vejez, y donde daba empleo a doce personas.

En un reprobable abuso de poder, Morales Vázquez envió un grupo de policías a cerrarle el negocio. No contento con despojarla arbitrariamente de su patrimonio, utilizó sus influencias para que la Fiscalía la investigara por delitos que sólo existían en su sórdida mente. Dijo la afectada que la intención del secretario era enviarla al Amate por sólo defender sus derechos.

A la sazón, el restorán La Urraca pasó a manos de su hermano Antonio Morales Vázquez. Antes, el comercio conocido como El Aguaje se había dado a otro de sus hermanos, Jorge Morales, quien actualmente es el encargado de repartir los contratos de obra pública y de proveeduría del Ayuntamiento. Este último negocio también lo despojó con hostigamientos y argucias legales.

¿Qué posibilidades tenían las propietarias de dichos negocios para defenderse del autoritarismo de Carlos Morales? Ninguna. Eran nada más que dos mujeres que habían trabajado duro para mantener a flote sus respectivos negocios y con los que habían logrado darles estabilidad económica a sus familias. Nada tenían que ver con la política, no tenían influencias y tampoco amigos en el gobierno.

A riesgo de parecer repetitivo y sólo para ilustrar este comentario, vale la pena recordar que el desafuero y posterior encarcelamiento de Julio César García Cáceres fue también un acto de cobardía de Carlos Morales. Porque para ello, Morales contó con todo el respaldo del exgobernador interino Julio César Ruiz Ferro.

García Cáceres, en ese momento presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, era un político popular, con arraigo en la clase obrera del estado, de donde también venía su capital político. El Chimbo, como le decían de cariño, se convirtió en el opositor más firme de las políticas autoritarias de Ruiz Ferro.

En un acto de genuflexión hacia el mandatario, el entonces diputado priista Carlos Morales Vázquez operó una persecución política en contra del Chimbo, lo difamó acusándolo de delitos falsos y logró que los diputados del Congreso del Estado lo desaforaran. Desde luego, Ruiz Ferro siempre estuvo detrás de él. Como resultado de la artera represión, García Cáceres fue destituido el 31 de mayo de 1995 y posteriormente recluido en el desaparecido penal de Cerro Hueco, acusado del presunto peculado de 400 millones de pesos.

AFRENTA CONTRA ADRIANA GUILLÉN

Ahora bien, la cobarde agresión de Carlos Morales contra la regidora Adriana Guillén tiene motivos de peso, pero además traspasa la frágil frontera de la violencia política de género.

De entrada, Guillén Hernández ha asumido bien su papel de oposición en el cabildo de la ciudad. Es una mujer crítica, responsable y no le tiembla la mano para señalar los errores y los abusos del alcalde. Como presidenta de la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana logró que el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal rindiera un informe sobre las actividades que desempeña y lo conminó a diseñar una estrategia real y eficiente “para brindar a la población una verdadera seguridad” (sic).

Ha sido ella la que ha reprobado la prepotencia de los fiscales, la que ha exigido la destitución de funcionarios denunciados por acoso sexual, la que ha solicitado que se respeten los derechos humanos de los trabajadores, la que pide que las gestiones del Ayuntamiento se hagan conforme a la ley y ha sido la única entre todos los regidores de Tuxtla Gutiérrez que se ha opuesto a la aprobación de contratos por adjudicación directa. Es decir, es una persona incómoda para Carlos Morales. Por eso no hay duda que fue éste quien ordenó la campaña de desprestigio en su contra.

En abril pasado, Adriana Guillén rechazó la compra por adjudicación directa de 3 mil 834 contenedores de basura a la empresa Veolia por 28 millones de pesos. Argumentó que la aprobación de ese contrato de compra-venta violaba la Ley de Adquisiciones del Estado de Chiapas, además que representaba un claro conflicto de interés.

En 2019, Veolia comenzó la primera etapa de distribución de al menos 2600 contenedores, por un monto de 15 millones de pesos; sin embargo, esta fue parte de una donación y no una venta. Por lo cual, Guillén Hernández, señaló: “Entonces, ¿cómo es posible que el año pasado me “regalen” 2 mil 600 contenedores y hoy me obliguen a comprarlos sin una licitación de por medio?”.

Dicha compra que promovió Carlos Morales no sólo viola la ley, sino asimismo tiene un sobreprecio. Pues está adquiriendo contenedores por 7 mil 300 pesos cada uno cuando hay otras empresas que los ofrecen de una mayor calidad y no rebasan ni los 5 mil. En otras palabras, miembros del cabildo y autoridades municipales están permitiendo que el Ayuntamiento y Veolia estén malversando 7.8 millones de pesos que muy probablemente estén quedando en los bolsillos de todos los involucrados. Parafraseando al diputado morenista, Juan Salvador Camacho, “estamos en un acto de corrupción a todas luces”.

Por ese motivo (oponerse a dicha transacción fraudulenta), Adriana Guillén se convirtió en blanco de las agresiones de Carlos Morales. Fue la gota que derramó el vaso. En dos perfiles de Facebook, red social que se ha convertido en el desagüe favorito de los políticos sin escrúpulos, se difundieron videos en los que tratan de poner en duda la honorabilidad de la regidora. Dicen: “Pretende subir su puesto a presidenta municipal. Tal parece que cuenta con el apoyo económico de una supuesta expareja…”.

No obstante, no revela quiénes son esa “supuesta expareja”, ni el monto del apoyo, ni el lugar ni fecha en que según fue entregado. Son, al fin de cuentas, acusaciones sin fundamento.

¿HASTA CUÁNDO?

Esta vez Carlos Morales no cuenta con el respaldo del gobernador para someter a sus adversarios, como sucedió en el pasado. Sin embargo, censura, agrede, reprime e insulta a sus opositores.

¿Hasta cuándo?

Ojalá que todas esas demostraciones de apoyo a la regidora Adriana Guillén se conviertan en un portentoso movimiento contra los abusos de este ruin presidente municipal. La represión desde el poder debe revisarse por salud moral. ¡Chao!

