Puntos Fiscales

Un toque Navideño

José Luis León Robles

Twitter: @pepehuicho2578

Muy buenos días distinguidos lectores, muy agradecido por los mensajes que me han brindado en el caminar de este año que se extingue, hoy me enfocaré en el tema de la noche buena, sin duda alguna el llegar a este año a pesar de todas las adversidades que hemos estado pasando y que han puesto al mundo de cabeza, puedo decir que el mejor regalo de navidad lo encontramos en nuestra salud, y es que sin salud no podríamos enfocar nuestra fuerza laboral, ya que sería mermada por la enfermedad, los gastos médicos, las secuelas originadas por la enfermedad, sin embargo usted que me que esta leyendo no me dejará que en el transcurso del año pasado, casi por extinguirse el 2019, y esperando con ansías ese 2020, jamás se imaginó lo difícil que iba a ser este año 2020 donde ha prevalecido el fallecimiento de muchas pérdidas humanas a nivel mundial, hoy mas que nunca debemos hacerles conciencia a aquéllas personas que aún no creen en la gravedad de este virus mortal, a que tomen las debidas medidas sanitarias. Hoy, a unos días de la navidad, de algo estoy completamente seguro, que podremos descansar un poco en la redes sociales, de los dimes y diretes de cualquier acontecimiento político en el que existe descalificaciones con el único afán de poner mal a su contrincante, a cambio de ello estaremos inmersos en muchos buenos deseos por parte de ellos con motivo de la navidad, que le diré que existen algunos políticos que tienen que leer su mensaje navideño, siendo obvio que no transmiten esa empatía ya que no lo hacen de corazón, como diría mi abuelo en paz descanse, sino tienes nada que decir no digas nada.

Por cierto, no habrá notado que, en este año, las ventas navideñas comenzaron mucho antes, y es que años anteriores, el inicio oficial de la temporada navideña era el buen fin, pero este año el alza empezó a registrarse desde mediados de octubre. Según encuestas realizadas se pudo observar que en agosto tres de cada 10 compradores empezaron sus compras para Navidad antes de lo normal. Esto fue originado por el comportamiento de sobrevivencia de la pandemia, para evitar grandes conglomeraciones de consumidores que abarrotaban los centros comerciales en esas fechas, previas a la Navidad, y de alguna manera aprovechando todavía los precios estables, ya que es común que, en la semana del buen fin, tiendan a subir el precio de algunos productos, rigiéndose por la famosa ley de economía de la oferta y la demanda. Sin embargo, también habrá desventajas. Una temporada extendida de ventas navideñas también conlleva el riesgo de cansar a los consumidores, por lo que los comercios tendrán que idear maneras de mantener el interés con nuevas ofertas y nuevas campañas publicitarias, lo que de alguna manera se establece blindaje contra el aumento de precios de productos, y los ofertantes tendrán que generar nueva innovación de marketing comercial por este acontecimiento. Y qué decir de las ventas online, incrementaron en este año precisamente derivado por la pandemia, era de esperarse, ¿no crees? La verdadera temporada navideña de ventas este 2020 se está viviendo en línea, dónde los precios son muy atractivos, sin embargo, en algunos municipios de nuestro país todavía tienen restricciones a raíz del covid-19- que limitan su capacidad de aforo, sumado a que un gran número clientes aún no se sienten cómodos comprando en físico. Es necesario invertir en herramientas tecnológicas y marketing digital, ya que empresas que no invierten en ella, quedan en el rezago competitivo y quiebran. Se espera que las ventas de temporada en línea hayan aumentado un 35 por ciento este año. Y para satisfacer la demanda los vendedores están preparando sus capacidades digitales con mejoras en sus aplicaciones y en sus experiencias de compra online. Aquellas marcas con ofertas digitales fuertes, como búsquedas móviles intuitivas, opciones sencillas de pago, chatbots y recomendaciones personalizadas son los que resultaran más beneficiados. Con la incertidumbre económica y con muchísimas personas padeciendo la pérdida de empleo o recortes salariales, también ha sido evidente que algunos compradores definitivamente desembolsarán menos, pero al final la Navidad hace milagros en la perseverancia y usted tiene la mejor percepción de su entorno, sea feliz y agradecido por la vida, nos leemos la próxima semana primero Dios si así lo permite.