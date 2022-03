Panorama

Alejandro Espinosa Herrera

Un Tuxtla Mejor

Hace algunas semanas escribí una propuesta de desarrollo económico para Chiapas con vistas a 2050. Esa agenda, ni cualquier programa de desarrollo, serán posibles sin implementar una agenda de desarrollo para Tuxtla Gutiérrez.

Tuxtla no es sólo la capital del estado. Es la ciudad con mayor población y el foco de la actividad económica del estado. Tristemente, en los último 15 años, Tuxtla ha sido dejada a su suerte. De los últimos 8 presidentes municipales, no hay uno solo del cual se pueda decir que hizo un buen trabajo. Al circular por las calles, se nota el abandono y el maltrato sufrido por las últimas administraciones municipales. Los baches son una constante en todas las calles, hay poco alumbrado público, hay basura y hay mucha pobreza que se aprecia en cada semáforo de la ciudad. Ha habido poco desarrollo económico, lo cual es evidente por la changarrización de la economía local donde más del 50% de los negocios están en el sector servicios y emplean a menos de 6 trabajadores. Igualmente, desde los libramientos se aprecia como la ciudad ha crecido sin orden alguno.

La realidad es que Tuxtla, y Chiapas, está en una muy mala situación de la cual será muy difícil salir. Sin embargo, es posible si se implementa una agenda de desarrollo valiente y bien pesada, que utilice los activos con los que ya contamos.

Lo primero que la siguiente administración municipal debe hacer es transmitir confianza a la ciudadanía del trabajo del gobierno municipal. Esto solo será posible introduciendo estándares de transparencia presupuestaria y mecanismos de participación ciudadana, mediante los cuales los tuxtlecos sepan en qué y cómo se están gastando los recursos.

En segundo lugar, Tuxtla tiene que solucionar el problema del transporte y de sus calles. No podemos aspirar a ser una ciudad decente con la calidad de calles que tenemos. Igualmente, el gobierno municipal debe de tener por prioridad resolver el problema del tráfico, reordenar el transporte público e introducir transporte publico más eficiente. Desde acciones tan básicas como introducir paraderos para el transporte público, aumentar las rutas del conejobus, y obligar a que los choferes de taxis y colectivos tomen un curso de 6 meses antes de obtener su licencia.

En tercer lugar, Tuxtla debe de implementar una agenda medioambiental agresiva, que ubique a la ciudad no sólo en el panorama nacional sino internacional, volviéndola una ciudad amigable con el medioambiente, que utilice energías limpias, sin huella de carbono y que promueva la adopción de tecnologías. Con estas medidas, Tuxtla podrá atraer capital nacional e internacional, pero también volverse una ciudad atractiva para vivir para personas de todas partes de México. La realidad es que actualmente Tuxtla no es una ciudad atractiva para invertir o para vivir.

Una segunda etapa debe enfocarse en potencializar las ventajas comparativas de nuestra ciudad. Somos una ciudad con una presencia importante de universidades, tanto públicas como privadas. El gobierno y la sociedad civil deben de trabajar de manera conjunta para crear un cluster educativo que esté encadenado al sector productivo. Acciones similares se han implementado en Guadalajara, Monterrey o Querétaro, creando hubs de tecnología y de innovación en donde la oferta y planes de estudios tienen una retroalimentación del sector empresarial, y también cuentan con una visión de largo plazo y de innovación.

Igualmente, debemos de transformar a Tuxtla en una ciudad más turística. Actualmente, el turismo de Tuxtla sólo se queda en la ciudad 1.5 días en promedio, y el perfil del turista es de ingresos medio-bajos. En parte, esto se debe a la oferta hotelera, la cual es mayoritariamente de hoteles de 2 estrellas. Sin embargo, esto también se debe a la falta de promoción turística y a la imagen actual de ciudad.

Similar a Mérida hace 30 años, Tuxtla tiene potencial como ciudad salud. La oferta de hospitales privados ha ido creciendo y debemos de aprovechar la inversión privada que ya se ha realizado. No solo se debe de fomentar una mayor oferta y calidad, sino la innovación médica y de investigación. Esto solo se logrará si el gobierno municipal y estatal apoyan a los hospitales de capital chiapaneco, pero también vigilan que no existan hospitales “patito” o que no cumplan con las medidas de salubridad.

En unos meses se elegirá un nuevo presidente municipal. La mejor manera de saber si a los candidatos y los partidos que los postulen les importa Tuxtla, será observando a quienes proponen en la lista de regidores y síndicos. Esperemos que al menos un candidato se anime y sea valiente de proponer gente capaz y preparada. Hay tuxtlecos honestos, educados y conscientes de las vanguardias tecnológicas y educativas para el desarrollo social. Capaces de proponer ideas novedosas, pero asequibles.

