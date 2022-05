Jesús Martínez Soriano

Un viaje en tren por el True North en tiempos de aparente normalidad

Toronto, Canadá. Es el sábado 26 de septiembre de este 2020. Son las 8:00 a.m. Arribo a la terminal Unión de esta Ciudad, la más grande y concurrida central de transportes terrestres de Canadá y la segunda estación ferroviaria más visitada de Norteamérica, por la que transitan alrededor de 72 millones de pasajeros anualmente, de acuerdo con el sitio InfoToGo. Observo que la terminal luce renovada con la apertura de un enorme pasillo, entre otras cosas, que conecta el área de los andenes con la línea 1 del metro, cuya enorme cubierta de acero y cristal le otorga un aire moderno y magnificente. Llego a la puerta 16 para abordar el tren número 52 con destino a Ottawa, la capital del país, en horario de 8:35 a.m., y un trayecto programado de 4 horas con 34 minutos. El motivo de mi viaje es meramente turístico, el cual había reprogramado en varias ocasiones debido a la emergencia sanitaria, y que ahora realizo en el marco de un supuesto y ansiado retorno a la normalidad. Espero turno en la fila para ingresar el área de abordaje, en la que me anteceden unas 10 personas; un empleado de VIA Rail Canadá (una de las principales compañías ferroviarias de este país) pasa un lector electrónico al código de los tickets que los pasajeros llevamos en nuestros dispositivos móviles. Atestiguo así que la pandemia ha acelerado la generalización del uso de dispositivos móviles, aplicaciones y del Internet, en detrimento de los comprobantes impreso, tendencia que ya se venía registrando con antelación.

VIA Rail Canadá: Excitante e inspirador

Al ingresar a unos de los vagones, me percato que en las filas de asientos dobles solo es permitido a los pasajeros ocupar uno de ellos para garantizar la sana distancia. Anteriormente, ello permitía socializar a muchas de las personas que viajaban solas en tren, sobre todo en trayectos largos. Recuerdo la película Falling in Love, traducida al español como Amor a primera vista, protagonizada por Meryl Streep y Robert de Niro, en la que después de conocerse en un centro comercial, ambos inician un proceso de mutuos cortejos y enamoramiento en los viajes que de manera cotidiana realizan en los famosos Amtrak (la red interestatal de trenes de Estados Unidos), la cual me parece muy ilustrativa a este respecto. Pero ahora prácticamente está prohibido hablar dentro de los vagones, más que para lo necesario, además de tener que usar mascarillas obligatoriamente durante todo el trayecto.

Son las 8:35 a.m.; el convoy 52 inicia su recorrido justo a la hora programada. Observo el exterior y vuelvo a experimentar la emoción de viajar nuevamente en este medio de transporte, después de un considerable lapso de no hacerlo. La locomotora arrastra a los vagones por el noreste de la ciudad, cruza la zona conurbada y se interna en áreas escasamente pobladas, en donde el paisaje empieza a cambia drásticamente: se vislumbran grandes zonas boscosas, algunas con enormes pinos verdes, otras con todo un mosaico multicolor (verde, amarillo, sepia, rojo), principalmente de arces, cuyas hojas empiezan a cambiar de tonalidad, pues ha iniciado ya la temporada de otoño.

Aproximadamente 40 minutos después de iniciado el recorrido, el encargado de la cafetería del tren camina a lo largo del pasillo llevando el carrito de servicio, para ofrecer bebidas y alimentos a los pasajeros, haciendo la aclaración de que solo es permitido el pago de manera electrónica, una costumbre que aquí ya era generaliza, pero que se ha profundizado todavía más como consecuencia de la pandemia, sin que ello quiera decir que haya dejado de circular el dinero en efectivo en varios comercios y establecimientos. A esa hora de la mañana y con un clima ligeramente frío, 17 grados centígrados, no puedo resistirme a solicitar un café; ya con vaso en mano y en la comodidad de mi asiento, saboreo un sorbo, miro al exterior y pienso que viajar en tren resulta una experiencia excitante, pues es un medio de transporte bastante confortable. Pero hacerlo en el True North, o el auténtico norte, como los canadienses autodenominan a su territorio, resulta todavía más placentero, debido a la calidad del servicio de sus convoyes, así como a la peculiaridad de los paisajes que pueden admirarse prácticamente en cualquier trayecto. Todo ello me inspira para escribir estas líneas que ahora comparto con los lectores.

Individuos aislados, muchedumbre silenciosa. El tren continúa su recorrido, cruza varios ríos, lagos y lagunas de aguas cristalinas e impecablemente limpios; algunos sembradíos que parecen ser de hortalizas, y una que otras áreas de ganado. En su interior, prácticamente prevalece un silencio sepulcral durante todo el trayecto, a diferencia de anteriores ocasiones en las que era muy común escuchar el estruendo de las conversaciones que sostenían los pasajeros. Ahora únicamente se percibe el golpeteo de las llantas de los vagones con los rieles, así como el sonido tipo trompeta y el inconfundible repicar de las campanas de la locomotora, cada vez que ésta se aproxima a una estación.

El VIA Rail Canadá 52 hace parada tanto en grandes concentraciones urbanas, como Kington, que fue la capital de Canadá en el siglo XIX, u Oshawa, así como en poblados más pequeños (Smiths Falls, Fallowfield, etc.). Algunas estaciones resultan verdaderamente pintorescas y atractivas, principalmente las de poblados pequeños, que lucen pintadas con amarillo-crema y techos color ladrillo, en cuya parte superior se encuentra inscrito el nombre de la compañía ferroviaria, VIA Rail Canadá, y a un costado la inconfundible bandera rojiblanca del país, con la hoja roja de maple en el centro, hondeando constantemente debido a los fuertes vientos que corren en el exterior. Durante todo el recorrido destacan como constantes, tanto en los entornos urbanos como rurales: el orden, planeación, uniformidad y limpieza, que parecen ser algunos de los rasgos distintivos del mundo desarrollado.

A la mitad del trayecto me levanto y camino por el pasillo del vagón en el que me encuentro, rumbo a los sanitarios; me llama la atención que para la mayoría de los pasajeros éste parece un viaje rutinario, casi todos permanecen cómodamente sentados y concentrados en sus dispositivos móviles: tabletas, computadoras, teléfonos celulares, y nadie parece reparar en el entorno exterior, excepto quien esto escribe y un par de jóvenes con rasgos asiáticos, quienes con cámara en mano toman algunas fotografías y video de los paisajes. Contemplo lo anterior y me cuestiono si dicho comportamiento es producto de la pandemia o si, más bien, constituye la reafirmación y profundización de una tendencia en los patrones de conducta del hombre moderno, que ya venía configurándose previamente, a raíz del desarrollo tecnológico, la cual está propiciando el aislamiento social y el surgimiento de muchedumbres silenciosas y desconfiadas, que permanecen cada vez más alejadas de la realidad y que, al mismo tiempo, se refugian cada vez más en el mundo virtual, dando lugar a sociedades mucho más frías e indiferentes.

La emoción de volver a la capital del país. Después de hacer la antepenúltima parada en el poblado de Fallowfield, la máquina 52, parafraseando el título de un popular corrido mexicano interpretado por Francisco “el Charro” Avitia, continua su recorrido; en el altavoz del convoy se escucha, por enésima ocasión, una voz femenina que nos recuerda a los pasajeros, en los idiomas inglés y francés, la obligatoriedad de usar mascarillas dentro de los vagones y reportar cualquier síntoma de fiebre o malestar respiratorio. Posteriormente, la misma voz anuncia la proximidad de la llegada del tren a la capital del país; el paisaje externo empieza a cambiar, se percibe una panorámica propia de las áreas conurbadas de las grandes metrópolis: amplias vialidades, enormes puentes, diversos autobuses urbanos y grandes edificios de viviendas, almacenes y fábricas.

A las 13 horas con cinco minutos, es decir, cuatro minutos antes de lo previsto, el convoy 52 llega a la terminal de Ottawa. Una emoción indescriptible se apodera de mí; hace más de dos décadas y media que no visitaba esta gran urbe. Todos los pasajeros descendemos de los respectivos vagones que nos fueron asignados. Recorro visualmente los diferentes puntos de la terminal, la encuentro bonita e imponente, aunque más pequeña que la de Toronto, lo cual es comprensible, pues el tamaño de la población de ambas ciudades es extremadamente considerable. Mientras que la primera no supera los 1.4 millones de habitantes, incluida su zona conurbada, la de la segunda es casi de 6.2 millones, de acuerdo con estimaciones del sitio World Population Review (http://worldpopulationreview.com/world-cities/ottawa-population).

A diferencia de la estación de Toronto, que lucía medianamente concurrida en el momento en que abordé el tren, la de Ottawa se observa semivacía y con escaso personal. Camino rumbo al exterior, al tiempo que reviso mi teléfono celular buscando la estación del tren urbano que me trasladará al centro de la Ciudad, según me indica una de las aplicaciones; una joven de aproximadamente 35 años, de rasgos caucásicos, parece haberse percatado de mi desorientación y me pregunta si busco algún lugar en particular; le agradezco el gesto y le respondo afirmativamente, ante lo cual me indica amablemente la dirección en que se encuentra el sitio de mi búsqueda. Ese sólo hecho me retrae nuevamente a la reflexión que formulaba acerca del cambio de patrones sociales; pienso entonces que afortunadamente aún quedan pequeños resquicios para el encuentro y el reencuentro personal, para mantener los gestos de calidez y cordialidad, que han sido característicos de esta sociedad, aunque parezcan aislados e inesperados, y confío en que éstos empezarán a multiplicarse una vez que dejemos atrás la etapa de la emergencia sanitaria.