Una nueva unidad o balcanización política

Mtro. Esdras E. Cruz y Cruz.

Balcanización es un término geopolítico usado para describir procesos de secesión de Estados, división, desintegración y ruptura de acuerdos, convenios, pactos, debido al enfrentamiento, de intereses, de ideología política o partidista, que se enfrascan en luchas que terminan en la desintegración de las anteriores unidades políticas o alcanzan triunfos que imponen a los otros su autoridad e intereses.

Es de llamar la atención que, en medio de la pandemia del coronavirus, del confinamiento, de la crisis económica, del desempleo, de los presagios negativos de una crisis financiera devastadora ya en marcha, cuyos resultados serán el crecimiento de la pobreza de más de 20 millones de mexicanos, haya políticos que se pronuncian en el mejor de los casos, por la descoordinación fiscal con la federación y en el peor, con romper con el pacto federal; más aún llama la atención que se trata de políticos del norte del país, argumentando la disminución o el inequitativo resarcimiento de los ingresos fiscales de sus estados por parte de la federación.

Sin duda merece atención está provocativa propuesta que esperemos solo quede en la cuestión fiscal y no en otro tipo de intereses que incluso tengan que ver con objetivos del país vecino del norte, y que este argumento de descoordinación no tenga otro fondo, verdadero y principal: hay susurros sobre la Cuenca de Burgos, nuestra reserva de gas natural –no asociada directamente al petróleo– más importante, en la planicie costera de Tamaulipas que abarca hasta territorios de Nuevo León y Coahuila.

Ahora bien, si se asocia la palabra balcanización con los sucesos que hoy se viven en la arena política nacional, en la que se han recrudecido más los contrastes de los proyectos de la república mexicana que deben ser coincidentes respecto de temas comunes como salud, educación, desarrollo igualitario, ingreso per cápita igualitario para todos los mexicanos, etc., hoy muchos gobernadores, empresarios, inversionistas y líderes de partidos políticos no afines a Morena están enfrentados con el presidente de México y sus proyectos, y se la viven enfrascados en luchas de poder político, acentuando las diferencias, las rencillas, pasando desapercibida la verdadera problemática de México: la pobreza, la desigualdad de oportunidades regionales, la educación, otorgando cero importancia a la inveterada discriminación hacia el sur del país, donde la población recibe menor apoyo, frente a la prospera región del norte.

Exacerba la abismal diferencia entre el norte y centro del país, respecto del sur sureste, en cuanto a educación, infraestructura hospitalaria y atención médica. Es vergonzoso y aparte de rezago resulta en una alta mortalidad y morbilidad en esas dos regiones sureñas; y por lo que se refiere a la educación es conocido por todos que la región sur sureste del país siempre ocupa los últimos lugares de evaluación. Respecto al desarrollo en materia de infraestructura, carreteras, puertos, suministro de energía eléctrica y gas, la diferencia es infamante tanto como su resultado: el constante rezago de crecimiento del sur sureste, carente de las mismas oportunidades que tienen las otras regiones del país. Estamos lejos de ser un país homogéneo, está tan clara la desigualdad regional, que no se vale, no es ético, es inmoral, vergonzoso que, entre mexicanos, pero más aún entre los políticos mexicanos, en lugar de pensar en proyectos que zanjen esas diferencias, piensen en como hundir más en la ignominia, cerrar las oportunidades de crecimiento, cancelar los fines comunes y superiores que dieron origen al régimen federalismo, adoptado en nuestro país.

Estamos entonces ante una balcanización de facto que establecería el derecho preferente de unas entidades sobre otras, condenando unas al rezago, a la falta de desarrollo humano y la jibarización económica. El proceso político que vive México debe proponerse lo contrario para combatir y erradicar las inequidades sociales y buscar la cohesión y la unidad de todos los mexicanos. Sin esa política unitaria nacional presenciaremos un proceso de legalización de la discriminación entre mexicanos.