Eduardo Ruiz-Healy

Una transa es una transa

En la mañana del viernes pasado publiqué el siguiente mensaje a través de mi cuenta de Twitter @ruizhealy:

“Triste la defensa que hizo esta mañana @lopezobrador_ del hecho de que su hermano @piochiapas recibiera dinero ilegal de manos de @DavidLeonRomero. No fue una transa sino el apoyo del pueblo a su causa, dijo, comparándose con Madero. Además, solo fue poco dinero… no las cantidades que manejó @EmilioLozoyaAus. Será interesante ver la llamada Biblia de @piochiapas en donde anotaba todo el dinero en efectivo que recibió para su hermano. Una transa es una transa sin importar para que se haga ni el monto del dinero… Pregunta: ¿reportó @PartidoMorenaMx esos ingresos al @INEMexico como lo estipula la ley? Si no lo hizo violó dos veces la ley: primero al recibir el dinero, después por no reportarlo. ¿Investigará el @INEMexico este caso? ¿Qué hará @lorenzocordovav?”.

Ese fue mi primer comentario en torno al par de videos que Carlos Loret difundió un día antes a través del programa que conduce en el sitio latinus.us.

Durante el transcurso del viernes, tanto en mi programa de radio y TV en Grupo Fórmula como en mi Diálogo Nocturno que también de lunes a viernes transmito a las 10 de la noche a través de Facebook Live también comenté sobre los dos videos.

Este tipo de entregas de dinero en efectivo cuyo origen y destino jamás se contabiliza ha existido desde siempre entre los miembros de la clase política mexicana sin importar el partido político al que pertenezcan o la ideología que digan profesar. Y, también desde siempre, el dinero se ha utilizado para comprar favores o votos, o para apoyar a candidatos o partidos políticos.

La novedad es que desde hace algunos años es bastante fácil grabar y difundir a través de los nuevos medios digitales el momento en que la ilegal transacción se realiza.

En lo que a los videos que difundió Loret se refiere, no cabe la menor duda, David León le entregó el dinero a Pío López Obrador para apoyar el movimiento de su hermano Andrés Manuel, es decir al Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), que desde agosto de 2014 es un partido político con registro.

En uno de los videos se escucha a León decir: “Esto es para el tema de apoyarlos en el movimiento… El chiste es apoyar, esa es la consigna… el proyecto al 18”. En otro se escucha a Pío decir que él apunta todas las entregas que ha recibido, sin especificar si solo de León o de otros, en un cuaderno que denomina “La Biblia”.

David León confesó que él grabó los videos y uno debe preguntarse ¿por y para qué? y ¿quién de su absoluta confianza lo traicionó al entregárselos a Loret?

Es muy probable que esos intercambios de efectivo violaron varias leyes, entre ellas las de financiamiento a los partidos políticos y tanto León como Pío deberán explicar su origen y destino y MORENA deberá demostrar que ingresó ese dinero a su tesorería y lo reportó al Instituto Nacional Electoral (INE).

El viernes AMLO no debió haber tratado de explicar o justificar lo que se ve en los videos. Debió haberse limitado a decir que el asunto debería investigarse por las autoridades correspondientes, porque “Una transa es una transa sin importar para que se haga ni el monto del dinero” que involucre.

