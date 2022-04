Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Unidos y con una alimentación adecuada vamos a salir adelante: Güero Velasco

El gran tema de la salud, es la prevención, asevero el senador Manuel Velasco Coello, al tiempo se indica que, lo más importante estriba en nuestra la alimentación, la cual debemos y estamos obligados todos a darle el mayor nivel de relevancia. Tenemos que analizar, dijo, cómo nos alimentamos y necesitamos hacer ejercicio físico, especialmente en las niñas y los niños mexicanos, para que vayan obteniendo una forma de alimentación sana e ir creciendo fuertes y sanos. Así mismo Velasco Coello, conocido como el popular Güero Velasco detallo, Necesitamos transformar la dieta de todos los mexicanos, específicamente la de las niñas y niños. Porque según -comento el Güero- algunos de los datos científicos son contundentes, si tuviéramos una alimentación más sana y balanceada, con algo de activación física, no seríamos presa fácil, de infecciones como el Covid 19, que ha golpeado no solo la salud de todos los mexicanos, sino de igual forma la economía, adujo el coordinador parlamentario del verde ecologista en el senado, es por ello que debemos cuidar nuestra alimentación y nuestra salud, y así poder salir juntos de esta situación que ha golpeado a todos los mexicanos. Al final Velasco Coello acoto, que, “Juntos, con unidad vamos a salir de esta crisis que nos ha provocado el COVID-19” …ver para comentar

LA SOCIEDAD EN PODER DEL HAMPA… ¿QUÉ HACEN LOS MANDOS POLICIACOS?

La gente se pregunta, ¿qué hacen los cuerpos Policiacos por la seguridad?, pues, déjame decirte amigo lector que, según denuncias de algunos distinguidos empresarios en la costa, los cuerpos policiacos solo se dedican a extorsionar, chantajear y corretear pollos (ilegales)

Porque la inseguridad sigue permeando en los municipios de la costa chiapaneca. Según algunos policías informan que los altos mandos de la policía estatal y municipal son los irresponsables que los mandan a realizar todo tipo de acciones que no están enmarcadas en su responsabilidad o quehacer cotidiano, por eso dicen los empresarios que los policías se dedican a todo menos a brindar seguridad. Según se dice entre corrillos de los edificios policiales que entre las corporaciones se traen un “pique” por quedarse con los mejores “puntos” de revisión, donde pasan de todo, y es ahí donde está el gran negocio de los jenízaros. Agregaron los empresarios que en este sexenio se ha cacaraqueado mucho la prevención del delito, que la cultura de prevención del delito, que cero impunidad, que combate frontal a la corrupción y todo eso ha quedado en discursos engavetados, estáticos y acabados. Por lo que se vemos no es más que una moda sexenal, comentaron, toda vez que no ha habido rotación de los altos mandos quienes han sentado un feudo olvidándose de la seguridad de la ciudadanía para meterse a otros temas que no son de su incumbencia y responsabilidad, un ejemplo claro es la de estar correteando a los ilegales, y chantajear automovilistas en sus retenes que inventan, Ojala el fiscal y el gobernador den cuenta de nuestras denuncias, dijeron los empresarios costeños, y de inmediato hagan una reestructuración de sus altos mandos que traen más cola que la mafafa…sin comentarios

OTRO DURO GOLPE AL NARCO ASESTA LA FGR EN CHIAPAS…

Y ya que estamos tocando el tema de policías te comento amigo lector que el delegado de la Fiscalía general de la república en esta entidad Alejandro Vila Chávez informo que esa delegación a su cargo inició una carpeta de investigación por el delito contra la salud, previsto y sancionado por el Código Penal Federal. Agregó el fiscal que Luego de lograr asegurar cocaína y marihuana, según el Informe de los policías federales, los aseguramientos fueron a través de denuncias anónimas. El fiscal federal Vila Chávez, en esta entidad manifestó más adelante que elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), fueron alertados sobre autobús del transporte público, más tarde los efectivos de la policía federal -dijo- se apersonaron sobre la carretera Federal 186, Villahermosa-Francisco Escárcega, Ejido Medellín, del municipio de Palenque y en ese sito los jenízaros al llevar a cabo la revisión de rutina a un autobús del transporte público, donde lograron observar cinco paquetes con polvo blanco compacto con las características de la cocaína, que arrojaron un peso aproximado de cinco kilogramos, y fue ahí donde se aseguró la droga y a dos mujeres que dijeron responder a los nombres de Pascuala “L” y Rosa “H”, quienes eran las que transportaban la droga. Como indicábamos anteriormente, -comento- los policías federales se trasladaron a la carretera Cárdenas – Raudales Malpaso, en el Ejido Plan de Ayala, perteneciente al municipio de Ostuacán, donde al hacer una revisión de rutina a diferentes vehículos, aseguraron de igual forma un automóvil, un aproximado de 880 gramos de hierba verde y seca, con las características de la marihuana, que se encontraron dentro de una mochila y una maleta, llevando a cabo. El aseguramiento de dos personas que respondieron a los nombres de Pablo “V” y Darinel “C”. A final el fiscal de la federación en Chiapas acoto que los asegurados junto con los narcóticos fueron puestos a la disposición del Ministerio Público Federal, quien continúa con la integración de cada una de las carpetas de investigación, por el delito contra la salud…ver para comentar

FIESTAS CIVICAS SOLO CON PRESENCIA INSTITUCIONAL EN TAPACHULA…

exhortar y convocar a todos los ciudadanos tapachultecos a que vivan las fiestas patrias desde sus casas y de esa manera evitar aglomeraciones y riesgos de contagios por el coronavirus. La alcaldesa de Tapachula Rosa Irene Urbina dio a conocer que, el Ayuntamiento de Tapachula, que preside estableció que todas las actividades cívicas serán solamente con presencia institucional. Agrega la edil huacalera que lo anterior se deriva de acuerdo que ese cabildeo con sus regidores, es por ello -dijo que informamos a la ciudadanía el cierre del centro de la ciudad el 15 de septiembre que será parcial, cerrándose a partir de las 6 de la tarde, aunque durante el día no se permitirá el estacionamiento vehicular en la 6ª. y 8ª. avenida Norte entre la 1ª. y 7ª. calle Poniente, evitando con ello afectaciones al sector comercial de la zona. De igual forma indico que, Todas las ceremonias conmemorativas serán transmitidas a través de las redes sociales desde las páginas oficiales en la plataforma Facebook Gobierno Municipal de Tapachula y Dirección de Comunicación Social del H. Ayuntamiento de Tapachula. Al final la edil categórica acoto, es por ello que insistimos por ello en el exhorto y llamado a la población a celebrar las fiestas patrias desde casa y también cumpliendo con los protocolos de sana distancia y sanitarios, ya que la finalidad es cuidar la salud de todos…sin comentarios …sin comentarios

DE COLEON…

Inicio el proceso electoral y ahora vendrán los golpes bajos, las jaladotas de cabellos, las patadas bajo la mesa y sobre todo las verdades ocultas de muchos perversos y facinerosos que se sienten amigos del número uno, lo que no saben es que en la zona alta, baja y zona urbana de los municipios costeños hay rechazo a la institucionalidad, pero ahí que lo vean esos que se sienten los súper operadores políticos y no operan ni una familia por que no son capaces de formarla, pero aun no empieza y lo peor ahí ya lo estarán leyendo ahí lo verán…veremos y comentaremos… amigo lector por hoy hasta aquí la dejamos, nos leeremos este lunes primero dios pasen un buen y bendecido fin de semana …CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK