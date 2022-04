Comentario Zeta

Carlos Z. cadena

Urge reconsiderar el programa del cubreboca en Chiapas.

El pasado 12 de noviembre, advertimos en este espacio textualmente: “Un buen éxito el programa “Acepto el Reto, y uso Cubreboca”, que echo andar el gobierno de Chiapas y la secretaria de salud, que la población lo asimiló muy bien, y se observó mayor penetración en la sociedad chiapaneca, de esta herramienta personal de prevención en materia de salud pública como es el cubreboca. Con el slogan de “Me protejo y protejo a los demás” para, cortar el contagio y evitar que más gente muera por el Covid 19, se pudo observar que fue una excelente estrategia de convencimiento en mucha gente que no le gusta ponerse el cubreboca, pero que ahora con este programa de 14 días, que arrancó el 30 de octubre y se cierra el 13 de noviembre se palpó la conciencia que hizo esta campaña de prevención”.

Y agregábamos: “Inclusive hay expresiones populares que advierten que se debe de reconsiderar la estrategia de prevención para el mes de diciembre, en que las fiestas navideñas y religiosas, como la festividad de la virgen de Guadalupe, se logre concientizar a la población que es necesario andar con cubreboca, para poder sortear el peligro latente de los contagios del virus asesino”.

Ante el panorama incierto – y que preocupa otra vez- y que gira alrededor del coronavirus en nuestro país, y la peligrosa situación que se está presentando con este flagelo de salud que sigue golpeando a los mexicanos; en Chiapas se debe de replantear y reconsiderar que se realice otra campaña del cubreboca en este fin de año donde la anterior había sido todo un éxito. Aunque estemos en semáforo verde, y se ufane el triunfalismo sobre la figura de que somos la tasa de menor rango en materia de enfermos del covid 19 en el país, es urgente que se manejen estrategias de prevención este este mes de diciembre, donde lamentablemente aquí acabo al programa exitoso, y la gente dejó utilizar el cubre boca.

Los días que vienen no son nada halagadores para los chiapanecos y mexicanos, porque el fantasma del peligro del contagio vuelve arreciar y convertirse en “peligro de muerte”, hay indicios de que como nos recetaron que ya estábamos en “semáforo verde” esa conciencia social se dispare, y ya no utilicemos el cubreboca en estas fiestas muy sensibles para cada ser humano, donde los abrazos y celebraciones nos pueden llevar a una postal de contagios y peligros. Algo se tiene que hacer para ponerle un muro a los contagios en este fin de año donde muchos creen que ya paso el riesgo de contagio. Es todo lo contrario.

Sin embargo la alerta no solamente es para Chiapas, sino para todo México, más cuando el propio Tedros Adhanom , director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que México está en una mala situación frente al COVID-19 y pide al país que sean serios frente a esta situación. «Cuando ambos indicadores se duplican (el de muertes y casos de COVID), creo que esto es un problema bastante serio. Le pedimos a México que sea muy serio», dijo Tedros en conferencia de prensa.

«El aumento en el número de casos y de muertes en México es muy preocupante. En la semana del 12 de octubre, las muertes fueron alrededor de 2 mil. Para la semana del 23 de noviembre, el número de muertes se duplicó a 4 mil. Creo que esto muestra que México está en una mala situación. Y cuando ves el número de casos, es lo mismo», agregó. El director general de la OMS indicó que, en el caso de los contagios, en la semana del 12 de octubre se acumularon 30 mil casos de COVID, mientras que en la del 23 de noviembre el registro saltó a más de 60 mil. (Sic)

Le metamos a todo lo que da una buena campaña de Cubrebocas en Chiapas, donde si ya el entraron una vez, que lo repitan porque no se puede negar que estamos en las fechas más sensibles que el pueblo de Chiapas se puede contagiar. Tenemos que ser razonados y racionales y digerir que son días de fraternidad humana, donde el abrazo y los besos pueden ser la diferencia de que en enero las cosas se pongan feo en Chiapas y esto no es culpa del gobierno, sino de todos que tenemos que poner el grano de arena para la concientización social del pueblo de Chiapas.

Son días de cerrar filas de manera fraterna y humana, porque vivimos un año de los más crueles y brutales de la existencia humana, y no sabemos cómo nos depara el 2021, pero lo que no se puede negar, es que el cubreboca dio resultados en Chiapas, debemos de seguir reconsiderando este programa que resulto todo un éxito en nuestra población. Así las cosas.

El virus nunca se ha ido, lo hemos vencido con conciencia social, pero estos días por venir la debilidad humana nos puede matar. Utilicemos el cubrebocas como un emblema de navidad y año nuevo. En fin.

Descaro e insolencia del edil Carlos Morales, que gana más que el gobernador.

Ni es de MORENA, ni es de Tuxtla Gutiérrez, el alcalde Carlos Morales Vázquez, pero resulto ganar al mes, más que el propio gobernador de Chiapas, lo que resulta inadmisible en esta época de transparencia y nueva moral pública en la función pública. Un caso inaceptable que destila descaro, insolencia y hasta una grosería a la investidura del mandatario de Chiapas. Son escenarios grotescos que la historia lo va a recordar siempre y nadie dice absolutamente nada.

Ya se había dicho antes que se confirmaba que el alcalde Morales Vázquez, es una propuesta del Partido Encuentro Social (PES) y no del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), como él lo hacía creer, y fue la alianza “Juntos haremos historia” que lo llevo al poder y evidentemente fue el factor tsunami electoral del Presidente López Obrador que lo llevó al poder, sin haber hecho campaña electoral, por eso su necio empeño de no ir a las colonia populares de Tuxtla Gutiérrez, porque reconoce ahora que no fue gracias a las colonia populares que se ganó una elección municipal.

Sin embargo ya hay expresiones populares en el sentido de que MORENA debe de asumir responsabilidades porque el alcalde Morales Vázquez, juega con las siglas del partido en el poder, además de desdibujarlo, pero que no proviene de ahí, sino que fue candidato de la familia De León Villard, que es la que manipula el PES en Chiapas, para que se sumara a la propuesta de la coalición del PES, MORENA y el PT, y sacara premio sin comprar cachito de lotería, dando como resultado el peor presidente municipal de toda la historia de la capital de Chiapas, probado por grandes empresas encuestadoras nacionales y dela propia MORENA.

Ni es originario de Tuxtla Gutiérrez, ni es militante de MORENA, un caso excepcional que hoy lamentablemente lo están pagando los Tuxtlecos, porque no ha habido moral pública en Morales Vázquez, para gestionar obras federales como se hacen en todas las capitales de las entidades del país. Hay un alejamiento total de la capital de Chiapas hacia el centralismo federal, justamente por las acciones emprendidas del gobernante local como fue desde su principio de mandato de “enrejar” todo un palacio municipal para que la gente no tenga acceso al edificio del pueblo, mostrando una insensibilidad deshumanizada para atender al pueblo. (Sic) (Diario de Chiapas)