Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Urge replantear estrategias de salud; Chiapas al alza y contagios y muertes todos los días

La Mesa de Seguridad de Chiapas, debe analizar con valor, agudeza e inteligencia el que se eleve a medidas drásticas para hacerle una lucha frontal de primerísima línea al fenómeno del covid 19 en esta puerta del país, ante el descontrol y el desorden que se viene dando entre la población chiapaneca para enfrentarle a este virus asesino que sigue matando a chiapanecos y que el termómetro nacional regreso a Chiapas en menos de 24 horas de color naranja a color rojo, ante la embestida que se viene dando con el coronavirus en los municipios de la tierra de la marimba y Belisario Domínguez.

La situación peligrosa que se viene suscitando en Chiapas con los contagios y fallecimientos debe de permitir una apertura mayor desde el punto de vista en la aplicación de medidas enérgicas, recias y drásticas, porque la población viene actuando como si ya todo fuera normal, y las concentraciones son mayúsculas sin que se guarde la sana distancia mucho menos se utilice el cubrebocas. Todos los días el peligro de muerte acecha a los chiapanecos y algo se tiene que hacer para que no siga aumentando el fantasma del contagio asesino.

Desde el mes de abril hubo organismos de Chiapas como la Coparmex en Tuxtla Gutiérrez o Canacintra de Tapachula que exigieron el uso obligatorio del cubrebocas, sin embargo muchos municipios se rehusaban a enviar las señales porque tenían prohibido llevar la drasticidad con las medidas preventivas para no desdibujar imagen de Chiapas y quedar mal con el centro del país, cuando ya el propio Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, había advertido que serían los gobernadores los que podrían instruir los mecanismos preventivos en sus entidades federativas, por las diversidades y desemejanzas geográficas o de idiosincrasias inclusive.

Es más la geografía y territorio de Chiapas y su contorno social es más peligroso para hacerle frente al coronavirus, que Entidades como Estado de México y Jalisco, quienes desde abril asumieron su papel con las medidas preventivas drásticas, y resultados exitosos,; y Chiapas con su mundo indígena que merece un trato muy inteligente para concientizarlos, pero además somos una entidad eminentemente fronteriza con Guatemala, donde el indicador de peligro por los contagios, suben más de tono por la migración que sigue ingresando desde la franja centroamericana a México, vía Chiapas. Además, tenemos 75 mil extranjeros varados en Tapachula que constituyen una “bomba de tiempo” con el fantasma del contagio del covid 19.

Desde el inicio de la fase 3 de la emergencia sanitaria por el covid 19 en el estado de México, las medidas fueron desde exhorto o apercibimiento hasta un arresto por 36 horas, que son las sanciones administrativas que un particular puede enfrentar por no utilizar cubrebocas, mascarilla o cubierta facial en un espacio público. En Jalisco también dentro en fase tres de la pandemia por coronavirus (COVID-19) las medidas preventivas se endurecieron. El gobernador Enrique Alfaro declaró obligatorio el aislamiento social, así como el uso de cubrebocas en caso de tener algo indispensable por qué salir de casa. En caso de no atender esa indicación, los ciudadanos fueron multados o incluso detenidos por 36 horas. El Periódico Oficial del Estado publicó el decreto para aplicar las medidas más estrictas en todo Jalisco.

Para que estas entidades federativas (Estado de México y Jalisco) y que entraron muchas otras fue el entendimiento que privó entre autoridades estatales y los municipios, y se lograron hasta hora excelentes resultados para bajarle al número de contagios y fallecimientos, por eso Chiapas debe de medir más, que se actúe con mayor energía y que la gente lo va a entender, porque esos yerros de haber regresado a la nueva normalidad a nivel nacional, y de que hay un semáforo para ver el aumento letal del coronavirus, está resultando más peligroso de lo que muchos se imaginaron, porque más allá de las necesidades económicas por el trabajo cotidiano que puede haber en el pueblo, lo cierto es que estas palabritas de “regreso a la nueva normalidad” descontroló a la gente y salió a las calles como si no hubiera pasado nada, y ahora con los semáforos se juega más a la gente, porque ahorita está de color rojo y regresa al color naranja, y ya creen que tienen la oportunidad para abrir todo tipo de negocios que están prohibidos.

Se creó un desbarajuste con el entendimiento de la mentalidad de la población, y sobra decir, que la gente está fuera de control, y el peligro de contagios suben todos los días, y aún faltan al menos un par de meses según los expertos para que esta epidemia disminuya su intensidad, pero mientras la gente sigue contagiándose y muriendo.

Es necesario replantear nuevas estrategias porque es la salud del pueblo la que está de por medio, y a nadie debe asustar que en Chiapas lleguen medidas más enérgicas para combatir el virus asesino del coronavirus. O es el virus o somos nosotros. Pero no se puede esconder que Chiapas sigue al alza y el número de contagios se sigue multiplicando.

Fiscalía de Chiapas garantiza cero impunidades por hechos ocurridos en el centro de Tuxtla Gutiérrez y violencia familiar

Este fin de semana la Fiscalía de Chiapas, y reiterando su compromiso de que ningún acto delictivo quedara impune, y que no existe privilegios para ninguna persona garantizando el cero tráfico de influencias, a través de dos boletines dio a conocer en relación a los hechos violentos ocurridos el pasado sábado 20 de junio, en pleno centro de la ciudad, donde en el primer boletín se informa que continúa con la integración de la carpeta de investigación en agravio de Juan Carlos Armendáriz. En este sentido, señala que el día de los hechos se detuvo y puso a disposición del órgano jurisdiccional a Alberto “N”, por su responsabilidad en el delito de homicidio en grado de tentativa en agravio de la ya citada víctima, con el objeto de que su conducta criminal no quede impune, resaltando que el imputado ya fue vinculado a proceso en el penal “El Amate”.

Al mismo tiempo se logró acreditar la responsabilidad de Diego Alberto “N” por el delito de homicidio en grado de tentativa en agravio de Juan Carlos Armendáriz, por hechos ocurridos en un fraccionamiento ubicado al surponiente de Tuxtla Gutiérrez, por lo que de manera inmediata se solicitó la orden de aprehensión, misma que está pendiente de ejecutar, ya que el imputado se encuentra prófugo de la justicia.

En su segundo boletín la Fiscalía de Chiapas informa que integra la carpeta de investigación por el delito de violencia familiar en contra de Juan Carlos “N” en agravio de María Escandón Attiq y su hijo menor de edad, garantizando en todas las diligencias transparencia, cero impunidad y cero privilegios. Señala la institución que se llevaron a cabo todas las diligencias de investigación de manera transparente, logrando acreditar la responsabilidad del ya citado imputado, por lo que el juez libró orden de aprehensión en contra de Juan Carlos “N”, misma que está pendiente de ejecutar, ya que éste se encuentra prófugo de la justicia.

Se le hace justicia al imputado Juan Carlos Armendáriz, pero obliga también legalmente cumplir con su delito de presunta violencia familiar que le señala María Escandón. Así las cosas.