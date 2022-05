Urge tener conciencia universitaria

Dr. Gilberto de los Santos Cruz

Porque al tener la universidad una sabia conciencia Universitaria su elevado ideal lo lleva más allá a servir a la humanidad, al mundo entero, La misión de la Universidad no puede quedarse detenida en sus metas por contribuir al desarrollo de la Sociedad. El poder de la sabiduría debe ir más allá, debe aspirar a una meta superior en el servicio al hombre. La Universidad consciente de su gran poder y de su elevada misión y grandeza, debe crear organizaciones de Universidades, bloques de Universidades que luchan por los mismos ideales para así poder defender el orden en el mundo. La Universidad debe luchar contra la brutalidad del desorden existente en el mundo. Que no permite al hombre desarrollarse y ser feliz, atados por miles de cadenas. Los valiosos medios de comunicación actuales, se lo permiten. Las Universidades deben crear liderazgos nacionales y regionales, es decir los Intelectuales del mundo uníos. Esta es la visión del Mtro. Santos Antonio Tovar fundador de la Universidad Mesoamericana.

En su visión de totalidad la Universidad debe conocer las fuerzas sociales que mueven al mundo y las fuerzas internas que mueven a su país sede, para actuar defendiendo los principios aquí sostenidos. Debe conocer los Bloques de poder en cada época sus fines y las consecuencias de esos hegemonismos, mundiales o nacionales, al crear peligrosos desequilibrios. De este modo la Universidad cumple su elevada misión.

Promoviendo la investigación científica y filosófica y la creación tecnológica para abrir nuevos horizontes al saber, educando a las nuevas generaciones en las competencias profesionales, en el desarrollo integral de la educación de alta calidad y construyendo en su universo espiritual el orden en sus diferentes manifestaciones, en una dirección sabia de su libertad.

Participando activamente en la construcción del orden social en su país sede, defendiendo con su saber y su actividad moral, la justicia, la verdad, la libertad, el orden y la dignidad del hombre.

La verdadera grandeza de la Universidad, Los intelectuales, su misión en el mundo. Es obvio pues que esta grandeza no lo da el número de estudiantes registrados ni los millones que recauda o recibe del Estado. Una Universidad con conciencia Universitaria ilustrada no puede quedarse en los límites de ser una Institución simplemente de capacitación tecnológica y en el mejor de los casos, en una modesta educación científica y tecnológica.

De acuerdo a lo ya expuesto, podemos hablar de tres tipos de Universidades. Las que tienen conciencia de su elevada misión, trascienden lo meramente educativo y se van a defender el principio del orden en el universo y los límites necesarios a la libertad. (Pitágoras otros filósofos griegos, el cristianismo). Son las Universidades que tienen una elevada conciencia Universitaria de las que el mundo tanto necesita hoy.

La verdadera grandeza la alcanza la Universidad, luchando por hacer realidad las tres grandes metas u objetivos que representan su elevada misión en el mundo. Alcanza su grandeza por su fidelidad a los principios éticos que la sabiduría impone como un imperativo categórico.

Alcanza su grandeza por el noble servicio a la humanidad. Este es el modelo de Universidad que el mundo globalizado necesita hoy. La lucha, su lucha por tratar de conquistar las tres metas mencionadas serán las estrellas que la van a hacer brillar ante una opinión pública inteligente, crítica e ilustrada y por su voluntad de participar en la transformación del mundo.

Este es el ideal por el que debe luchar cada Universidad, ya que la filosofía le ha dado una visión de vasta amplitud, le ha dado una visión de honda profundidad.

Este es el ideal al que debe aspirar toda Universidad que tenga lo que hemos llamado conciencia Universitaria sabia, lucha que debe ser promovida por el equipo de intelectuales que la dirigen. Una universidad que no tenga ideal carece de alma. Una Institución de nivel superior que no tenga ideal, no es digna de llevar este nombre de tanto prestigio y altura, viviendo en la indiferencia y en la pequeñez un centro de estudios superiores podrá ser cualquier cosa, pero no una Universidad por no cumplir su misión.

Quien vive en la indiferencia a lo ajeno a lo simplemente utilitario, quienes no saben mirar a lo alto y soñar en la conquista de lo grande y trascendente, se queda detenido en la pequeñez y la insignificancia. Allí no existe ninguna misión trascendente, solo miopía. La Universidad es la conciencia que de si mismos tienen los que la dirigen. La Universidad es el tamaño de las personas que la dirigen, en el orden intelectual y en el orden moral. “El hombre es la medida de todas las cosas”. Protágoras. Es urgente tener una conciencia Universitaria sabia, estar en posesión de este amplio universo de conocimientos dado por las diferentes concepciones del mundo. (Reglas del universo) y del hombre como su elevada misión en ese mundo (reglas de la vida), conocimientos dados por las diferentes ciencias y la filosofía a lo largo de la historia, y luego con esa visión que abarca la totalidad del universo, con ese poder. Levantar la mirada hacia lo alto, pensar en grande y emprender la gloriosa odisea de la transformación del mundo, en el orden físico, en el orden social, y en el orden, espiritual, en sus propios espacios de tiempo, época y lugar, para promover así la elevación total del hombre. Conocer para actuar. Sapientia via bonitatis, este es el gran desafío para toda Universidad hoy y solo puede lograr su meta alcanzando la conciencia del Yo absoluto. Solo así podrá defender al hombre del poder de las fuerzas irracionales que hoy predominan en el mundo.

Todo saber debe tener como fin servir a la humanidad, para orientarlos en su desarrollo, perfección y felicidad. El saber se vuelve noble y sublime cuando da respuestas a todas las bellas aspiraciones del hombre, se vuelve valioso cuando sirve simplemente a su bienestar y crecimiento material, se vuelve perverso cuando su fin es la dominación de los hombres, cuando busca enajenarlos, corromperlos, degradarlos y anularlos como personas o en el peor de los casos cuando busca destruirlos.

Hoy en México ante los grandes problemas que vivimos muchos nos preguntamos ¿Dónde están las Universidades? ¿Dónde están sus intelectuales, sus pensadores que tienen por ello el imperativo ético de guiar al Estado y a la opinión pública? Son estos unos cuestionamientos que todos nosotros debemos hacernos cada día, si no nos cuestionamos seriamente no podemos avanzar. La verdadera Universidad no se detiene en la mirada de lo inmediato, sino que levanta su mirada y la dirige a lo trascendente. Vamos a seguir el pensamiento de Stuart Mill cuando dice que “Una nación con hombres tan pequeños no puede aspirar a ir muy lejos”, lo mismo podemos decir de la Universidad.

La Universidad puede ser una gran fuerza en la construcción de un nuevo proyecto de nación, pero necesita hacer su revolución intelectual, moral y política, este es el gran desafío, es el poder de la sabiduría que debe entrar en acción. Este es el modelo de Universidad que el mundo globalizado necesita hoy, por ello decimos Intelectuales del mundo UNIOS.