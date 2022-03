Urge transformar muchas universidades

Dr. Gilberto de los Santos Cruz

¿Qué deben transformar las universidades? Mucho se ha escrito sobre esto, pero cuando se confronta la realidad, la legislación, la inestabilidad de la educación púbica y las condiciones que cada universidad tiene entre, equipos de trabajos, realidad financiera, infraestructura, oferta en el mercado, pertinencia y desarrollos diferenciadores, nos damos cuenta de que no es fácil, que no se trata simplemente de pensar en nuevas formas como la virtualidad o la desescolarización en función de las capacidades. Se requiere, por tanto, de una transformación cultural de la administración y la academia. ¿Cómo hacerlo? Soñando. Muy difícilmente una universidad se puede transformar si antes no se permite soñar. Es tan simple como complejo. Para escribir esto, se he recogido sueños de estudiantes, docentes, administrativos, padres de familia, del cuerpo colegiado que dirige una universidad Pública y una Universidad Privada de mucho prestigio en la Entidad. Son sus sueños, de ahí el cuidado y la reverencia. La Universidad que muchos sueñan es abierta, es un lugar donde los vigilantes no exigen carnet. Está diseñada para ser “la Universidad de todos”, soñamos con una universidad 8 – 80. Un lugar tanto para los de 8 como para los de 80 años. Una universidad para la gente, crítica e independiente, que deje de ser ausente al proceso social del país. Se sueña con una universidad que genere placer y bienestar. El placer de enseñar y el bienestar para aprender. Soñamos con una universidad para la vida colectiva, sin distinciones ni discriminaciones. Una planta física sostenible. Robusta tecnológicamente. Con una fuerte plataforma digital y con un currículo inteligente donde cualquier persona pueda acceder a cualquier clase sin necesidad de estar matriculado. Soñamos con una universidad multilingüe. Con un proceso de responsabilidad social claro, apropiado a la región, cercana al sector empresarial, político y social. Deseamos una Universidad que sea un espacio de convergencias de sectores sociales. Una universidad abierta e integrada a la sociedad. La universidad que soñamos debe ser el centro de las relaciones región-mundo. Humanista, que entienda que el ser es lo más importante. Queremos que esté permanente en función del cambio, esto la hace más dinámica menos estática. Queremos una universidad donde su comunicación sea asertiva, orientada al servicio, con un fuerte énfasis en la arquitectura institucional, con posicionamiento a nivel internacional por su oferta. Soñamos una Universidad reconocida por su carisma inspirador, innovadora y por lo mismo disruptiva, creativa, con un liderazgo que no confunda, adaptativa, global.

La Universidad Moderna y la Original

Queremos una universidad que motive el trabajo colaborativo, que sepa simplificar sus procesos y que agregue valor. Queremos que el valor sea consecuencia de las personas. Un valor que sepa integrar los conocimientos de la gente, sumarlos a sus habilidades. Con esto garantizamos los estándares de la calidad educativa, sin embargo, lo que soñamos que debe multiplicar y hacer exponencial nuestra institución es la actitud de las personas. Una actitud inspiradora, orientada al servicio, desinstalada para hacer que otros se instalen. Una actitud consecuencia de entender que los que trabajamos en ella estamos convocados por la vocación de educar. La actitud de personas felices por estar en la universidad, dispuestas a asumir riesgos; que sepan llegar a las regiones sin timidez; con alegría; con la ternura suficiente para mover su corazón hacia los más débiles; dispuesta siempre a escuchar; libres, ya que este es uno de los principios fundamentales de nuestra humanidad; fuertes, ya que estos sueños se hacen con la fortaleza que nace del amor de las personas. Soñamos con una universidad donde lo que fue descartado en el tiempo por muchas instituciones, acá se vuelve un factor determinante: la cultura, las humanidades, el arte. No queremos una Universidad masiva, deseamos una Universidad familia, donde todos seamos de los mismos.

Este sueño de universidad puede verse frustrado por tres factores humanos. La desconfianza, el miedo y los liderazgos que no logren comprender los sueños colectivos, como estos que les he mostrado. La transformación de las universidades no es un asunto de tecnología, se trata de entender que la universidad debe ser entendida de otra manera, mejorando y renovando sus formas, haciéndose más ágil, permitiéndose ser disruptiva y canalizando las necesidades para que sean las personas los sujetos del cambio que las instituciones requieren. Nuestro principal reto, es diseñar una experiencia para los estudiantes que genere un vínculo elemental para comprender intuitivamente, simple y de forma clara lo que él requiere. Antes se nos decía en las organizaciones que un buen equipo de trabajo debería ser como una orquesta filarmónica. Hoy, creemos que más que una orquesta filarmónica lo que requiere la universidad es un grupo de jazz. Cada uno ejecuta su instrumento, sin necesidad de tener una partitura todos hacen una pieza musical armónica e igualmente bella. Un grupo de jazz no necesita de un director, todos son líderes en el grupo y todos se integran como comunidad de saberes musicales y capacidades para crear las mejores notas. No hay paso para elaborar la partitura, la pieza musical varía según los cambios que los mismos integrantes proponen. Cuando una trompeta cambia el ritmo, todos están atentos para seguir lo nuevo que trae la trompeta, y así, con todos. No requiere que alguien esté al frente haciendo que todos se articulen, De eso se trata, de hacer que las personas se empoderen, asuman su liderazgo, desarrollen sus capacidades, se sumen a la comunidad de conocimiento y trabajo y cada uno, conforme a sus capacidades le aporte al grupo un sonido y un ritmo al que todos, sin jerarquías, podemos seguir.

La educación, día tras día va haciendo grandes esfuerzos por lograr ubicarse en el contexto; cada escuela, cada agente de formación es víctima de los intentos por lograrlo. En los años 90 el asignaturismo era necesario ya que se debía formar al hombre todero y por esto, entre más asignaturas cursara sería mayor su grado de posición y ubicación en el mundo. Cuando el nuevo milenio empieza asomarse, haciendo guiños para hacer estragos, las escuelas, colegios y centros de educación se asustaban frente a los cambios que se venían dando. No era una novedad que muchos empezaran a reformar sus proyectos educativos, simplemente por no quedarse aislados de un proceso forzado por las escuelas de envergadura. En el ámbito científico, se sabía que el siglo de la física estaba declinando. Ya teníamos carros, se había teorizado y formulado leyes de movimiento, gravedad, choques, etc. La electricidad y el sonido ya son parte de nuestra cotidianidad, así que hacer un bombillo hoy no es de gran novedad. En cada esquina de barrio, en cada centro comercial los talleres de electrodomésticos abundaban y la razón de ser de una vivienda era que estos elementos fueran indispensables. El siglo XXI, aparece agresivo en la forma como busca ubicarse. Este siglo quiere dejar de lado la física, la da por supuesta y por entendida. Este siglo quiere romper las estructuras que siglos atrás habíamos construido acerca de la posición de la persona en la esfera global. Ya no hablamos de descubrimientos sino de interpretaciones, ya no hablamos de necesidades sino de vacíos, ya no hablamos de física sino de biología, quizá en unos años ya no hablemos de maestros sino de desarrolladores.