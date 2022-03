¡Va por México!

Mtro. Esdras E. Cruz y Cruz

El gran compromiso que tienen con los mexicanos en este momento de gran emergencia que vive el mundo por la infestación del virus SARS-CoV2 (COVID-19) todos los actores sociales, políticos, empresarios del país y los tres niveles de Gobierno, es el trabajar conjuntamente en el desafío de las crisis de salud y económica; por favor señores, no le regateen, no le jueguen, no lo ensucien con adjetivos bonitos, no lo adornen con peroratas, dichos, reclamos, no se trata de pronunciar el mejor discurso, se requieren tomas de decisiones en unidad.

Grandes acuerdos de cooperación para atender a la salud de todos los mexicanos y así sin mayor supremacía que la vida, actuar de común un acuerdo para el mejor resultado ante esta pandemia que tiene que enfrentar la humanidad.

Identifiquemos al enemigo, combatámoslo con un gran acuerdo que asegure, que genere confianza y sobre todo, que tengamos la seguridad de que existe dirección, imparcialidad, y se tranquilice la agitación social ante el temor de contraer esta enfermedad.

Construir una plataforma única integrada por todos los científicos y los líderes arriba

señalados, de todos los partidos, de todos los colores, de todos los ideales, cuyo único propósito sean los protocolos médicos que le den a todos los mexicanos todos los elementos de cuidado y que garantice sin discrecionalidades, el trato igualitario a todos.

Hoy tenemos centenas de miles de videos, memes, ‘tweets’, bombardeando las redes sociales, de los cuales, sin duda, el 90% son de carácter mágico y hechizos, no científicos, generando pánico, desaliento y falsas esperanzas, agudizando aún más la crisis psicológica que por sí misma trae la pandemia y el estado de confinamiento.

Así mismo, siguiendo con la idea de un gran acuerdo nacional, sería conveniente construir otra plataforma nacional donde se puedan ir registrando todos los daños económicos que sin duda ya se sienten y está padeciendo la población económicamente activa, hoy en día se afirma que por el aislamiento entre el 13 de marzo y 6 de abril, ya se perdieron 347 mil empleos formales, según la Secretaría de Trabajo y Previsión Social; el consejo coordinador empresarial advierte que entre 800 mil y un millón de personas se quedarán sin empleo este 2020, así como también entre 500 mil y 600 mil que se encuentran en la informalidad.

En ese sentido el gobierno, los empresarios, los políticos deben construir un acuerdo para contrarrestar la contingencia económica laboral.

No olvidemos que el FMI calcula una contracción del 6.06% de la producción nacional, lo que de ser cierto este escenario, aumentará el número de desempleados como nunca antes en la historia de México.

Esta situación agudizará la pobreza y más aún en estados que hoy son considerados los más pobres del país: Chiapas y Oaxaca. Se necesitan acciones honestas, eficaces y solidarias, si no se pacta en unidad un programa claro, transparente, auditable a los ojos de la sociedad, pero principalmente sin ningún otro interés que el contrarrestar la debacle económica que ya está generando está pandemia y que cada vez más conocedores, expertos y hasta no expertos, tienen claro, avecina una gran tragedia económica.

No le neguemos a México una vez más su esencia solidaria, federalista y democrática, la fuerza de la propuesta será la unidad, la pluralidad, la credibilidad de todos los convocados a este gran acuerdo; dejar a un lado la cosquilla de los intereses personales, las contraposiciones, los recargones, los golpeteos, la verborrea y las simulaciones y dejemos que actúe el bien común. ¡Va por México!