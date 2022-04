Razones

Vacunas: de pena ajena

Jorge Fernández Menéndez

El presidente López Obrador dijo en el segundo aniversario de su llegada a la presidencia que las bases de la 4T ya estaban construidas y que prácticamente todos sus cien compromisos se habían cumplido.

En realidad, parecemos bastante lejos de ello, pero quizás por eso, porque la realidad es más cabrona que los discursos, en la última semana ha entrado una prisa política y legislativa incomprensible que trata de legislar sin un estudio serio de los temas, sobre capítulos muy delicados que van del outsourcing a la actividad de las agencias de seguridad extranjeras en el país, de la captación de dólares en el Banco de México a la legalización de la marihuana para uso lúdico.

De la mano con ello estamos en la etapa más delicada de la pandemia por el covid 19, pero también en medio de un grave enfrentamiento entre integrantes del gobierno federal con López Gatell, distanciado también en forma notable de los gobernadores.

Todo esto coincide con el incremento de los casos de Covid y cuando ya faltan camas en muchos lugares del país, y cuando entramos en la etapa de aprobación e inicio de distribución de las vacunas anticovid, y como país no contamos con un plan serio de distribución y aplicación: un cronograma no es un plan de distribución.

Estados Unidos aprobó, como México, la vacuna de Pfizer para su aplicación el viernes pasado. Y hoy en la Unión Americana comenzarán las aplicaciones. Wes Wheeler, el presidente de UPS Healthcare, informó el sábado, que comenzó inmediatamente después de la aprobación de la FDA la distribución de la vacuna y dijo que “hemos pasado meses elaborando estrategias con las autoridades de la Operación Warp Speed y nuestros clientes del sector sanitario sobre la logística eficiente de la vacuna, y ha llegado el momento de poner el plan en acción”.

Informó Excélsior que los paquetes refrigerados por hielo seco de Pfizer pueden contener hasta 4 mil 875 dosis, y la primera etapa de su viaje será desde Michigan, donde está la fábrica de Pfizer, en camiones hasta los aeropuertos cercanos. Cargarán la vacuna – que debe mantenerse a temperaturas subárticas – en los aviones que las llevarán a los centros de carga aérea de las empresas UPS y FedEx en Louisville, Kentucky, y Memphis, Tennessee, respectivamente. Desde allí, serán transportados en camión o por avión a instalaciones cercanas a los 145 sitios de EU destinados a recibir las primeras dosis. Los primeros camiones transportaron unas 184 mil 275 dosis de la vacuna cada uno en 189 cajas. Otras tres 900 dosis salieron este mismo domingo, mientras que para el lunes está previsto el envío de unas 390 mil dosis que llegarán a destino el martes, según la cadena CNN.

Al mismo tiempo empresas con enorme poder de distribución, con miles de puntos de venta, como Wallmart, y las farmacias CVS y Wallgreens tienen tanto su sistema de dsitribución como su capacidad de aplicación de vacunas listo para participar en el operativo en cuanto haya vacunas suficientes.

Estados Unidos espera haber inmunizado 100 millones de personas con la vacuna contra el coronavirus al final del primer trimestre de 2021, según dijo el asesor jefe de la Operación Warp Speed, Moncef Slaoui, en una entrevista con Fox News Sunday. Esperan inmunizar a 40 millones de personas este mismo mes y de 50 a 80 millones en enero.

En esto no hay ninguna improvisación. La operación Warp Speed ??se dio a conocer el 29 de abril pasado y desde el 15 de mayo se está diseñando el plan de vacunacion. Está financiada con 10 mil millones de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus, aprobada por el Congreso de los Estados Unidos el 27 de marzo. Es un programa en el que intervienen numerosas agencias y empresas privadas: participan el departamento de Salud, el Centro para el Control y Prevención de Enermedades, la Administración de Alimentos y Medicamentos, los Institutos Nacionales de Salud, el departamento de Defensa y el de Energía entre otros. Warp Speed ha trabajado en el apoyo, el seguimiento y en parte del financiamietno de las vacunas. Insisto: es una tarea en la que no existe improvisación alguna, lo que se está haciendo este 14 de diciembre se comenzó a preparar a inicios de mayo.

En México no existe nibuna instancia colectiva que haya estado trabajando sobre el tema, el consejo nacional de salubridad se ha reunido en un par de ocasiones y no ha tenido influencia alguna. Cuando varios ex secretarios de salud, y un grupo de notables especialistas en la materia le presentaron al subsecretario López Gatell planes par atender la enfermedad y prepararse para estar contingencias, el funcionario se burlo de ellos. Hasta hace unos días López Gatell subestimaba las vacunas.

Las vacunas fueron gestionadas por la cancillería luego de un duro enfrentamiento con el área de López Gatell. Tenemos un cronograma de aplicaciones, pero todavía no tenemos las vacunas ni se ha anunciado ningún plan de distribución más allá de que en él participará el ejército. Cuando se compara con el dispositivo desarrollado en Estados Unidos desde mayo como muchos otros países que vienen trabajando en ello desde hace meses, desde el mismo momento en que se comenzaron a investigar las principales vacunas en los laboratorios, da pena ajena.