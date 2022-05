Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Valor civil de alumnas universitarias con el tendero por acoso…

Los mentores de máxima casa de estudios de la facultad de negocios al continuar narrándonos la telenovela universitaria, amigo lector, comentaron que, “no sabemos a ciencia cierta si se ha tratado de un “distractor” o algo parecido, pero como verdaderos universitarios de la UNACH, compartimos y se aplaude el valor civil y moral del manifiesto de “Tendedero del acoso” de las compañeras con el seudónimo o anónimo “Vianey Camacho “y “Monserrat Ponce” publicados en su perfil de Facebook el día 10 de marzo de 2020, por el que igualmente contamino esta facultad en el que denuncian a maestros y personal de la universidad por aptitudes, propuestas y miradas indecorosa y perversas mal intencionadas a su integridad y persona, así como por cuestiones de preferencias sexuales que como derecho humano es respetable entre las personas de buena fe, no dudamos de todas las denuncias anónimas manifestadas para que cuando menos se persigan los cursos administrativos y legales para actuar en consecuencia, sin perjudicar y reservar prejuicios y perjuicios de causas de difamación en contra de terceros. Se felicita su actuación de todos los participantes. En ese mismo sentido deben manifestarse y expresarse. de igual forma los catedráticos iniciaron un exhorto aduciendo que, Compañero universitario que mantienen vínculos y relaciones sentimentales o maritales con docentes y que han procreado hijos y para eso no existe la guardería infantil para las madres universitarias la cual que esta ubicada en las mismas instalaciones de la propia universidad, por eso invitamos a esas mujeres estudiantes que han sido violadas en sus derechos mediante el acoso sexual deben colgar en ese tendedero los nombres y apellidos de las conocidas relaciones de los involucrados, sin esconderse en el anonimato. Por que lo que se hace con

el cobro por el uso de los baños, así como el uso de los climas o aires acondicionados es claramente un vil acoso personal que va en contra de los derechos humanos y directo de forma generalizada a la comunidad universitaria de la facultad de negocios por el simple hecho de no pagar el supuesto servicio de baños y aires acondicionados que son propiedad de la universidad, pero con esta acción mas bien pareciera que estamos en una universidad privada o particular. Eso –comentaron- es totalmente un claro abuso de poder, de confianza, arbitrario y autoritario por parte de la directora de la Facultad de Negocios de la UNACH. Mas adelante remarcaron, Compañeros universitarios, desatendiendo el “distractor” o algo parecido, es de igual importancia para su conocimiento que en el Periódico Oficial del Estado, la Secretaria General de Gobierno, publicó el 12 de febrero de 2020, el Decreto núm. 165, que contiene la nueva Ley Orgánica de la UNACH, que desde su lectura somera, se aprecia el desconocimiento de los principios de las garantías individuales, derechos fundamentales y humanos de la constitución general y de las convenciones que atentan contra la comunidad Universitaria, del cual se espera una lluvia de presentación de amparos ante los tribunales federales. Esa disposición universitaria ya se encuentra vigente, los treinta días para hacer valer ese recurso puede que sea hasta el día 26 de marzo siguiente, o bien esperar el caso concreto de la aplicación de la norma etéreo-aplicativa o auto aplicativa, respectivamente, o que pretenda aplicar la autoridad universitaria según el caso. Compañero mentor de la máxima casa de estudios, sentenciaron, esa reforma a la ley orgánica se nos impuso desde la casa de cristal en la capital chiapaneca sin que para esa reforma hubiera convocado a las bases a tomar parte para su análisis y aprobación, fue una reforma Fast Track, la cual viene a vulnerar, y lesionar los derechos laborales de todos los académicos, por eso es hora de unirnos y defender juntos nuestros derechos, -dijeron- por que los del sindicato no harán nada por defendernos. de igual forma los catedráticos asentaron, debemos permanecer unidos alumnos-maestros y denunciar a todos aquellos hombres que las han violentado dentro de las denuncias donde en ese tendedero relucieron principalmente los maestros que hacen comentarios acerca de la vestimenta de las alumnas o piden sexo a cambio de una mejor calificación, las estudiantes indicaron, al decir de los mentores, que han hecho sus denuncias correspondientes a las autoridades educativas, pero no las han apoyado. El objetivo de esta actividad es que se visibilice la violencia diaria que viven las compañeras estudiantes, quienes han invitado a las demás a sumarse y denunciar, esperando que el tendedero permanezca los días que sean necesarios para corregir dicha problemática a pesar que fueron amenazadas que las iban a quitar. Mientras tanto piden a las autoridades que den de baja a los alumnos acosadores y despidan a los maestros que también utilizan esa practica de acosadores contra las alumnas, ya que son muchos casos de denuncias hacia las mismas personas y las autoridades educativas y de justicia duermen el sueño de los justos, nombres de maestros en la próxima entrega de esta su gustada columna las daremos a conocer y a que alumnas han acosado, estén pendientes, hay maestros que les basta acosar a las universitarias sino también a las cobachenses porque imparten clases en los centros educativos, ahí verán la lista de esos lindísimos maestros…ver para comentar

LAMENTA SENADOR DECESO DE EDGAR AROCHA…

El líder o coordinador parlamentario de la fracción del partido verde Ecologista de México Manuel Velasco Coello en sus cuentas de las redes sociales, Lamento profundamente el sensible fallecimiento de Don Edgar Arocha Graham. Mi más sentido pésame a sus familiares y amigos. DEP