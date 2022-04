Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Vamos por una nueva cultura de la denuncia: Valeria Santiago

Luego de hacer un exhorto a las mujeres para armarse de valor para denunciar cualquier tipo de violencia en sus contra para que esta conducta antisocial no quede impune, la diputada local Valeria Santiago, aseguro que la violencia que se da en los diferentes círculos sociales de nuestra entidad hacia mujeres, niñas y niños, es un problema social que se debe atender de manera conjunta, entre sociedad y autoridades legislativas, con la finalidad de impulsar acciones de prevención y combate, aseveró la diputada por el Partido Verde. Después de asistir al “Informe del Observatorio de Violencia Social y de Género del Estado de Chiapas 2012-2018”, la legisladora del partido verde Ecologista de México (PVEM), Valeria Santiago Barrientos, fue muy clara al manifestar que el trabajar y sumar esfuerzos de manera conjunta ayudará a combatir este problema de género que lastima a la sociedad, además de que es necesario se incluya a las mujeres en la toma de decisiones, en la prevención y solución de conflictos en la entidad. así mismo exhorto a las autoridades educativas y jurídicas a poner mucha atención en las demandas que hacen colegialas y mujeres que han sido víctimas de violencia y acoso sexual y laboral, Ya no más violencia contra las mujeres, que sepan las mujeres que aquí en el verde tienen a una amiga que luchara juntos con ellas contra los mal tratos, violencia y acosos sexual y laboral, asentó, al mismo tiempo de exhortar a todas las mujeres a denunciar cualquier acto de violencia hacia ellas o sus hijos y no quedarse calladas, para que el delito de violencia sea atendido de manera oportuna. Bien por la legisladora Valeria Santiago de diez su participación…ver para comentar

Nos informan desde Suchiate que la famosa Lobita la Fiona Eloina ya está organizándose para poder continuar como la máxima autoridad de esa población que vive con un Dios líbranos en la boca por la inseguridad que se vive. Lo que no sabe la Fiona Eloina es que gracias a ella que ha logrado juntar o unir a todos, (pero en su contra) como nadie en la historia de ese pueblo bicicletero para poder derrocarla, así es que la Fiona Eloina se las verá dura con su supuesta reelección…sin comentarios… Nuestro mejores deseos y parabienes para los amigos Alberto Ramos García y Emilio Salazar, que hace escasos días estuvieron de mantelitos largos y convivieron y conbebieron con amistades y familiares, enhorabuena y que Dios les dé más vida… Nos preguntan por qué a Tabasco se le ha otorgado una tarifa preferencial en el pago por el consumo de energía eléctrica, bueno porque el gobernador es hermano del presidente y la otra porque los tabasqueños si los cargan…ver para comentar …CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK