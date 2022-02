Asesoría legal

Lic. Julio cesar Zamudio — director corporativo mercadotecnia de México

¿Varias cajas de ahorro populares son un fraude?

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) es aquella dependencia de gobierno que opera como defensora de los usuarios de cualquier tipo de servicios financieros en todo nuestro país, las cajas de ahorros que se encuentran a lo largo y ancho de todo nuestro país tienen que estar bajo la supervisión de la Condusef, en las cajas de ahorro que hacen operaciones de captación y préstamos no eres un cliente, eres un socio, por lo tanto eres coparticipe de las decisiones, eres parte de la administración de la caja, pero lamentablemente a los ahorradores los tratan como simples clientes, desde el 2015 la Condusef puso en marcha un monitoreo de las cajas de ahorro, pero solo pocas están reguladas y autorizadas para operar por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), las cajas de ahorro cuentan con un seguro de depósito en efectivo por cuentahabiente, se detalla por parte de la Condusef que hay cajas que no requieren autorización de la CNBV para operar y no cuentan con seguro de depósito, por lo tanto, no se recomienda no ahorrar en ellas ya que hay muchas en peligro de quiebra, ahora bien, si la Condusef no quiere intervenir es por razones de corrupción en esa dependencia de gobierno, y es que, los que se encuentran dando asesoría en los módulos de Condusef solo son jovencitos sin experiencia recién egresados de la facultad de derecho o bien son empleados mal capacitados porque no saben siquiera orientar a los que se quejan en contra de las anomalías de los bancos o las cajas de ahorro, toda caja de ahorro debe atender los lineamientos que les permita regularizarse para que operen de manera autorizada, de lo contrario, la Condusef podría evadir responsabilidad y decir que no pueden proceder contra cajas no autorizadas y obviamente ahí radicaría el riesgo para los ahorradores, las personas antes de depositar su confianza y sus ahorros en cierta determinada caja primero deben investigar ante la Condusef, es muy fácil, en Google pueden solicitar el número de teléfono de la Condusef, muchos usuarios han pasado por situaciones muy amargas e incluso, algunos se han quitado hasta la vida solo al saber que la caja donde tenían sus ahorros se ha ido a la quiebra, hay cajas de ahorro que tienen buena presencia y por culpa de otros salen desgastados y manchados en la situación porque la gente luego compara y generaliza, pero para evitar ese desgaste, es mejor primero investigar, los usuarios tienen y están en todo su derecho de hacerlo, nadie se los puede prohibir, no se está satanizando al sector de las cajas de ahorro, pero siempre es primero investigar ante la Condusef y luego ahorrar en la mejor opción, de hecho, se podría hacer lo siguiente, abrir un debate por los medios de comunicación y que la gente externe y opine acerca de las cajas populares, tanto en los medios de radio, televisión local y periódicos locales, regionales y nacionales, los lectores merecen mucho respeto y como tal seria bien abrir un debate de tal asunto, asesorar u orientar correctamente a la gente que ha perdido sus ahorros en las cajas populares de las que son socios o que los auto catalogan como ahorradores nadamas, es importante acercarse a este medio de comunicación para recibir asesoría legal al respecto, indicarles que se puede hacer y cómo lograr recuperar su dinero, o bien pueden llamar a la Condusef ya que esta dependencia está para resolver las reclamaciones que formulen los usuarios, para poner una queja ante dicha dependencia se debe decir los siguientes datos: nombre del agraviado o quejoso, nacionalidad, edad, actividad que realiza o profesión, domicilio, teléfono, lo hacen firmar unas hojas, narrar los hechos brevemente el cual son los motivos de la queja, se tiene que especificar el tiempo, modo y lugar, los procedimientos legales los rige la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, la Condusef debe arbitrar sus diferencias entre los usuarios frente a las instituciones financieras de manera imparcial y proveer a la equidad en las relaciones entre estos, hay una Ley que las regula, Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, dicha Ley, tiene por objeto regular, promover y facilitar la captación de fondos o recursos monetarios y su colocación mediante préstamos, créditos u otras operaciones por parte de las Sociedades Cooperativas de Ahorro con sus Socios, obviamente, tienen que tener un sano y equilibrado desarrollo, la Ley es para proteger los intereses de los socios ahorradores, la Ley debe establecer en que el Estado debe ejercer sus facultades de supervisión, regulación y sanción, muchas cajas de ahorro o sociedades cooperativas les llaman a las personas ahorradores o clientes, pero no es la palabra correcta, lo correcto es, socio, y es que, en singular o plural, así se les debe decir a las personas físicas o morales que participen en el capital social de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, el Fondo de Protección, a través del Comité de Supervisión Auxiliar, llevará un registro de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, el cual será público y en él se inscribirán los datos a que se refiere el artículo 9 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, los cuales son, la denominación social el domicilio social, los datos relativos a su constitución, el número de socios, el monto de activos, el lugar o lugares donde llevan a cabo sus operaciones, el nombre de sus administradores, así como principales directivos y funcionarios, entre otros datos más que se piden y que deben estar a la vista de todos, así como no negarles esa información a los ahorradores, así como también deben tener un monto registrado en activos equivalentes a moneda nacional, dependiendo la cantidad que la Ley les exija.