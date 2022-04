Opinión y propuesta

Mtro. Andrés Vázquez López

Vergüenza contra dinero

Pareciera que se ha vuelto recurrente, pero especialmente a medida que se acerca un nuevo proceso electoral, los mexicanos hemos sido testigos de cómo políticos que son evidenciados recibiendo sobornos. Todavía están frescas, las imágenes de 2004, cuando René Bejarano; por ese entonces perredista y esposo de la actual Diputada Federal morenista, Dolores Padierna; recibía fajos de billetes producto de la corrupción. Era presidente de México, el panista Vicente Fox, quien junto con sus correligionarios no han cesado de recordarnos aquéllas escenas, grotescas de por sí, como un claro ejemplo de corrupción política.

Dos años después, todavía bajo el gobierno foxista, se descubrió una inmensa fortuna en efectivo, que superaba los 200 millones de dólares y los 17 millones de pesos, ocultos por el empresario mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon, quien en su momento dijo que ese dinero estaba destinado a la campaña del entonces candidato panista y a la postre presidente de México, Felipe Calderón. Aquí no fueron los panistas los que se rasgaron las vestiduras, sino sus opositores de la Coalición Por el Bien de Todos, encabezada por el PRD y cuyo candidato era López Obrador.

Durante la elección de 2012 que llevó a la presidencia a Enrique Peña Nieto, nuevamente López Obrador entró en escena y acusó compra de votos y un exceso de unas 13 veces los topes de campaña, pero en esa ocasión a través de tarjetas Monex y por un monto de casi 4 mil 600 millones de pesos. Después vinieron muchos escándalos, como el de la llamada “Casa Blanca” de Peña Nieto y la rampante corrupción que se desató por doquier durante su Gobierno; destacando los casos de los entonces gobernadores de Veracruz y Chihuahua; los también priístas Javier Duarte y César Duarte respectivamente; quienes saquearon hasta la última gota del erario estatal. Fueron los excesos priístas y los silencios panistas; los que explican en gran medida el triunfo electoral del morenismo, hartos los mexicanos de tanta corrupción y con la urgente necesidad de un cambio.

Durante los últimos días, hemos visto cómo a raíz del arresto de Emilio Lozoya, y aunque se asegura que no tienen nada que ver; se han filtrado videos donde vemos a funcionarios panistas recibiendo sobornos, al más puro estilo bejaranista. No se han hecho esperar las reacciones de sus detractores, especialmente morenistas; y peor aun cuando se asegura que incluso los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña, están relacionados con la que parece ser, una interminable trama de corrupción de la empresa Odebrecht que le ha provocado grandes desfalcos a Pemex y al erario mexicano. Cabe mencionar que los morenistas son quienes ahora se rasgan las vestiduras, pero olvidan la presunción de que estos funcionarios panistas, parecen ser contratistas de la 4T, igual que se han olvidado de señalar las presuntas irregularidades en los contratos de respiradores para enfermos de Covid-19, adjudicados al hijo de Manuel Bartlett, polémico aliado del presidente y actual director general de la CFE.

Corrupción por todos lados, con políticos acusándose de lo mismo, que podría hacerle pensar a los ciudadanos que no hay a cuál irle. Mayor es la responsabilidad de la 4T en el combate a la corrupción, porque es la actual depositaria de la esperanza de los ciudadanos.

Quien quiera ganar la confianza y representación de los mexicanos, debe recordar la frase de Eduardo Chibás: “Vergüenza contra dinero”.

Ojalá que sí.